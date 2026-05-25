Η σκληρή μάχη της Γωγώς Μαστροκώστα με τον καρκίνο: «Τρεις μέρες αφότου γέννησα μου ανακοίνωσαν την ασθένεια, σκεφτόμουν αν θα δω την κόρη μου να μεγαλώνει»

Όταν ρωτήθηκε τι της άφησε αυτή η εμπειρία, είχε απαντήσει με ειλικρίνεια: «Εγώ δεν κατάφερα να δω κάτι καλό μέσα από αυτή την ιστορία, ούτε να πω ότι με άλλαξε ως άνθρωπο και τώρα κοιτάζω τα απλά πράγματα και το νόημα της ζωής. Ήμουν έτσι από πριν. Πάντα για μένα νόημα είχαν τα απλά παράγματα». Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η αναφορά της στις στιγμές που έχασε με τη νεογέννητη κόρη της εξαιτίας της ασθένειας: «Ένα κομμάτι το οποίο με πληγώνει είναι ότι δεν χάρηκα τις πρώτες στιγμές με το παιδί μου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχασα. Η γέννηση και ο καρκίνος έγιναν ταυτόχρονα. Και δεν μπορείς, γιατί πρέπει να έχεις όλες τις δυνάμεις σου να ανταπεξέλθεις στον Γολγοθά που ξεκινάει».Σε μία άλλη τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή «Μεσάνυχτα» με την Ελεονώρα Μελέτη, είχε μιλήσει με τρυφερότητα για την κόρη της, Βικτώρια: «Ήθελα να πάρει τα στοιχεία του πατέρα της. Επιμονή, υπομονή και ηρεμία. Δεν πήρε τίποτα. Βγήκε ίδια εγώ επί 10 φορές. Αν δει κανείς την Βικτώρια το πρώτο πράγμα που θα πει είναι: τι καλό παιδί είναι αυτό. Ξεχειλίζει καλοσύνη, αλλά είναι σαν να βλέπω τον εαυτό μου όπως τον θυμάμαι παιδί».Στην ίδια συνέντευξη είχε θυμηθεί τις δύσκολες ημέρες μετά τη διάγνωση, αλλά και την πίεση που ένιωθε από τη δημοσιότητα εκείνη την περίοδο: «Δεν θα ξεχάσω αυτή τη στιγμή που εγώ βίωνα όλο αυτό το πράγμα και έπρεπε να χτενιστώ γιατί από κάτω ήταν οι φωτογράφοι και έπρεπε να βγω να κατέβω με το χαμόγελο. Δεν ήμουν έτοιμη να το ανακοινώσω, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Δυσκολεύομαι να το συζητάω, όχι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά γιατί δεν είμαι άνθρωπος που μοιρολατρώ, σιχαίνομαι να με λυπούνται, αλλά νιώθω ότι η εκπομπή σου μου δίνει αυτό το βήμα να δώσω λίγο ακόμα δύναμη στις γυναίκες, γιατί νιώθω εγώ πια πολύ δυνατή μετά από τόσα χρόνια. Θέλω να πω ότι ξεπερνιούνται, ρε παιδί μου, τα πράγματα».Παράλληλα, είχε επαναλάβει πόσο σημαντικό είναι οι γυναίκες να επιμένουν στις εξετάσεις και να μην αρκούνται σε μία μόνο ιατρική γνώμη: «Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη είχα ψηλαφίσει. Να πούμε ότι δεν στεκόμαστε ποτέ σε μία εξέταση και σε έναν γιατρό. Δεν είχα κανένα ιστορικό, ούτε κάποια φίλη που να είχε περάσει κάτι σχετικό. Άκουσα ότι είμαι καλά και το ξέχασα. Ήρθε η ώρα που το είδε ξανά και μου είπε "τι είναι αυτό;". Με έβαλαν κατευθείαν κάτω, με έβαλαν χειρουργείο με νάρκωσαν. Πόσο σκληρό είναι. Ξυπνάω και το πρώτο πράγμα που ακούω ήταν: "Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά". Δεν πρόλαβα να συνέλθω, είναι η τακτική της προφανώς αυτή».Κλείνοντας, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε περιγράψει το ψυχολογικό βάρος εκείνης της περιόδου, όταν αναγκαζόταν να βλέπει το παιδί της πίσω από ένα τζάμι: «Μετά έπρεπε να βλέπω σε απομόνωση το παιδί μου από το τζάμι. Σε εκείνη τη φάση νιώθω τυχερή που δεν τρελάθηκα. Δεν θα πω γιατί να συμβεί σε εμένα. Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ήταν το timing. Σκεφτόμουν ότι δεν έζησα το παιδί μου μωρό και γι' αυτό ήθελα να κάνω δεύτερο. Κρατούσα το μωρό μου και έλεγα: "Θα τη δω να μεγαλώνει;". Όλο αυτό μου επιδείνωσε όλο το ψυχολογικό στρες».