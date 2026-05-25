Η σκληρή μάχη της Γωγώς Μαστροκώστα με τον καρκίνο: «Τρεις μέρες αφότου γέννησα μου ανακοίνωσαν την ασθένεια, σκεφτόμουν αν θα δω την κόρη μου να μεγαλώνει»
Η σκληρή μάχη της Γωγώς Μαστροκώστα με τον καρκίνο: «Τρεις μέρες αφότου γέννησα μου ανακοίνωσαν την ασθένεια, σκεφτόμουν αν θα δω την κόρη μου να μεγαλώνει»
Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών - «Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο, για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες» είχε πει σε συνέντευξή της
Έπειτα από μια μακροχρόνια και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή, μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».
Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η 17χρονη κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, καρπός του έρωτά της με τον Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια. Το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια είχε μιλήσει σε σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις για τις πιο δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά τη διάγνωση του καρκίνου, περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε για την ασθένειά της λίγες μόλις ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της.
Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε μιλήσει το 2009 δημόσια για πρώτη φορά για τη μάχη της με τον καρκίνο σε εκδήλωση για τις «Γυναίκες της Χρονιάς», με τον σύζυγό της να βρίσκεται στο κοινό. Τότε είχε αναφερθεί στη στήριξη που δέχτηκε από τον Τραϊανό Δέλλα, αλλά και στη δυσκολία διαχείρισης της ασθένειας τους πρώτους μήνες μετά τη διάγνωση.
Όπως είχε πει: «Σε όλη την περιπέτεια της υγείας μου, ο Τραϊανός στάθηκε βράχος δίπλα μου. Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ στην ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου».
Δείτε το βίντεο
«Τρεις μέρες αφότου γέννησα και ήμουν σε πελάγη ευτυχίας, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος»
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Dot» πριν από πέντε χρόνια, είχε περιγράψει τη στιγμή που έμαθε πως πάσχει από καρκίνο στο στήθος, ενώ βρισκόταν στην πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της: «Τρεις μέρες αφότου γέννησα και ήμουν σε πελάγη ευτυχίας, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Κρατούσα το μωρό μου αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει. Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη εγώ είχα ψηλαφίσει κάτι. Δεν στεκόμαστε ποτέ σε μια διάγνωση και σε έναν γιατρό. Πήγα σε γιατρό και δεν μου έκανε καν μαστογραφία. Έκανα εξέταση και μου είπε πως είναι όλα καλά. Και έρχεται εκείνη η ώρα και μου το είπε. Πριν γίνει το οτιδήποτε κατάλαβα τι έγινε».
Στην ίδια συνέντευξη είχε μιλήσει για τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν μετά τη διάγνωση και το χειρουργείο, αλλά και για τον τρόπο που η ασθένεια επηρέασε την πρώτη περίοδο της μητρότητας: «Με έβαλαν κατευθείαν στο χειρουργείο και με το που ξυπνάω η πρώτη κουβέντα που ακούω είναι “δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά”. Και έπρεπε να είμαι στην απομόνωση να βλέπω το παιδί μου. Το ότι δεν τρελάθηκα είμαι πολύ τυχερή. Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ήταν το timing. Προσπαθούσα να ισορροπήσω. Δεν έζησα το παιδί μου μωρό. Είχα μουρλαθεί να κάνω και άλλο μωρό. Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ την ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου».
Ανάλογη ήταν και η εξομολόγησή της το 2016 στην εκπομπή «The 2Night Show», όπου είχε μιλήσει για τη συναισθηματική επιβάρυνση που βιώνει ένας άνθρωπος όταν έρχεται αντιμέτωπος με μια τόσο σοβαρή ασθένεια: «Το άτομο που το περνάει, έχει την επιβάρυνση της στεναχώριας που προκαλεί στους γύρω του. Έχεις συναισθηματική φόρτιση. Λες: ''Τι κάνω τώρα; Έχω προκαλέσει τόσο πόνο στην μάνα μου, στον πατέρα μου, στον σύντροφό μου».
«Η γέννηση και ο καρκίνος έγιναν ταυτόχρονα»
Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η 17χρονη κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, καρπός του έρωτά της με τον Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια. Το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια είχε μιλήσει σε σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις για τις πιο δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά τη διάγνωση του καρκίνου, περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε για την ασθένειά της λίγες μόλις ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της.
Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε μιλήσει το 2009 δημόσια για πρώτη φορά για τη μάχη της με τον καρκίνο σε εκδήλωση για τις «Γυναίκες της Χρονιάς», με τον σύζυγό της να βρίσκεται στο κοινό. Τότε είχε αναφερθεί στη στήριξη που δέχτηκε από τον Τραϊανό Δέλλα, αλλά και στη δυσκολία διαχείρισης της ασθένειας τους πρώτους μήνες μετά τη διάγνωση.
Όπως είχε πει: «Σε όλη την περιπέτεια της υγείας μου, ο Τραϊανός στάθηκε βράχος δίπλα μου. Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ στην ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου».
Δείτε το βίντεο
«Τρεις μέρες αφότου γέννησα και ήμουν σε πελάγη ευτυχίας, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος»
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Dot» πριν από πέντε χρόνια, είχε περιγράψει τη στιγμή που έμαθε πως πάσχει από καρκίνο στο στήθος, ενώ βρισκόταν στην πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της: «Τρεις μέρες αφότου γέννησα και ήμουν σε πελάγη ευτυχίας, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Κρατούσα το μωρό μου αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει. Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη εγώ είχα ψηλαφίσει κάτι. Δεν στεκόμαστε ποτέ σε μια διάγνωση και σε έναν γιατρό. Πήγα σε γιατρό και δεν μου έκανε καν μαστογραφία. Έκανα εξέταση και μου είπε πως είναι όλα καλά. Και έρχεται εκείνη η ώρα και μου το είπε. Πριν γίνει το οτιδήποτε κατάλαβα τι έγινε».
Στην ίδια συνέντευξη είχε μιλήσει για τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν μετά τη διάγνωση και το χειρουργείο, αλλά και για τον τρόπο που η ασθένεια επηρέασε την πρώτη περίοδο της μητρότητας: «Με έβαλαν κατευθείαν στο χειρουργείο και με το που ξυπνάω η πρώτη κουβέντα που ακούω είναι “δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά”. Και έπρεπε να είμαι στην απομόνωση να βλέπω το παιδί μου. Το ότι δεν τρελάθηκα είμαι πολύ τυχερή. Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ήταν το timing. Προσπαθούσα να ισορροπήσω. Δεν έζησα το παιδί μου μωρό. Είχα μουρλαθεί να κάνω και άλλο μωρό. Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ την ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου».
Ανάλογη ήταν και η εξομολόγησή της το 2016 στην εκπομπή «The 2Night Show», όπου είχε μιλήσει για τη συναισθηματική επιβάρυνση που βιώνει ένας άνθρωπος όταν έρχεται αντιμέτωπος με μια τόσο σοβαρή ασθένεια: «Το άτομο που το περνάει, έχει την επιβάρυνση της στεναχώριας που προκαλεί στους γύρω του. Έχεις συναισθηματική φόρτιση. Λες: ''Τι κάνω τώρα; Έχω προκαλέσει τόσο πόνο στην μάνα μου, στον πατέρα μου, στον σύντροφό μου».
«Η γέννηση και ο καρκίνος έγιναν ταυτόχρονα»
Όταν ρωτήθηκε τι της άφησε αυτή η εμπειρία, είχε απαντήσει με ειλικρίνεια: «Εγώ δεν κατάφερα να δω κάτι καλό μέσα από αυτή την ιστορία, ούτε να πω ότι με άλλαξε ως άνθρωπο και τώρα κοιτάζω τα απλά πράγματα και το νόημα της ζωής. Ήμουν έτσι από πριν. Πάντα για μένα νόημα είχαν τα απλά παράγματα». Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η αναφορά της στις στιγμές που έχασε με τη νεογέννητη κόρη της εξαιτίας της ασθένειας: «Ένα κομμάτι το οποίο με πληγώνει είναι ότι δεν χάρηκα τις πρώτες στιγμές με το παιδί μου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχασα. Η γέννηση και ο καρκίνος έγιναν ταυτόχρονα. Και δεν μπορείς, γιατί πρέπει να έχεις όλες τις δυνάμεις σου να ανταπεξέλθεις στον Γολγοθά που ξεκινάει».
«Βίωνα όλο αυτό το πράγμα και έπρεπε να χτενιστώ, γιατί από κάτω ήταν οι φωτογράφοι»
Σε μία άλλη τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή «Μεσάνυχτα» με την Ελεονώρα Μελέτη, είχε μιλήσει με τρυφερότητα για την κόρη της, Βικτώρια: «Ήθελα να πάρει τα στοιχεία του πατέρα της. Επιμονή, υπομονή και ηρεμία. Δεν πήρε τίποτα. Βγήκε ίδια εγώ επί 10 φορές. Αν δει κανείς την Βικτώρια το πρώτο πράγμα που θα πει είναι: τι καλό παιδί είναι αυτό. Ξεχειλίζει καλοσύνη, αλλά είναι σαν να βλέπω τον εαυτό μου όπως τον θυμάμαι παιδί».
Στην ίδια συνέντευξη είχε θυμηθεί τις δύσκολες ημέρες μετά τη διάγνωση, αλλά και την πίεση που ένιωθε από τη δημοσιότητα εκείνη την περίοδο: «Δεν θα ξεχάσω αυτή τη στιγμή που εγώ βίωνα όλο αυτό το πράγμα και έπρεπε να χτενιστώ γιατί από κάτω ήταν οι φωτογράφοι και έπρεπε να βγω να κατέβω με το χαμόγελο. Δεν ήμουν έτοιμη να το ανακοινώσω, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Δυσκολεύομαι να το συζητάω, όχι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά γιατί δεν είμαι άνθρωπος που μοιρολατρώ, σιχαίνομαι να με λυπούνται, αλλά νιώθω ότι η εκπομπή σου μου δίνει αυτό το βήμα να δώσω λίγο ακόμα δύναμη στις γυναίκες, γιατί νιώθω εγώ πια πολύ δυνατή μετά από τόσα χρόνια. Θέλω να πω ότι ξεπερνιούνται, ρε παιδί μου, τα πράγματα».
Παράλληλα, είχε επαναλάβει πόσο σημαντικό είναι οι γυναίκες να επιμένουν στις εξετάσεις και να μην αρκούνται σε μία μόνο ιατρική γνώμη: «Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη είχα ψηλαφίσει. Να πούμε ότι δεν στεκόμαστε ποτέ σε μία εξέταση και σε έναν γιατρό. Δεν είχα κανένα ιστορικό, ούτε κάποια φίλη που να είχε περάσει κάτι σχετικό. Άκουσα ότι είμαι καλά και το ξέχασα. Ήρθε η ώρα που το είδε ξανά και μου είπε "τι είναι αυτό;". Με έβαλαν κατευθείαν κάτω, με έβαλαν χειρουργείο με νάρκωσαν. Πόσο σκληρό είναι. Ξυπνάω και το πρώτο πράγμα που ακούω ήταν: "Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά". Δεν πρόλαβα να συνέλθω, είναι η τακτική της προφανώς αυτή».
Κλείνοντας, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε περιγράψει το ψυχολογικό βάρος εκείνης της περιόδου, όταν αναγκαζόταν να βλέπει το παιδί της πίσω από ένα τζάμι: «Μετά έπρεπε να βλέπω σε απομόνωση το παιδί μου από το τζάμι. Σε εκείνη τη φάση νιώθω τυχερή που δεν τρελάθηκα. Δεν θα πω γιατί να συμβεί σε εμένα. Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ήταν το timing. Σκεφτόμουν ότι δεν έζησα το παιδί μου μωρό και γι' αυτό ήθελα να κάνω δεύτερο. Κρατούσα το μωρό μου και έλεγα: "Θα τη δω να μεγαλώνει;". Όλο αυτό μου επιδείνωσε όλο το ψυχολογικό στρες».
@allgoodgr
- Η Γωγώ Μαστροκώστα στο The 2Night Show (part 2) 10:05#tiktokgr #ελλαδα🇬🇷 #ελλάδα #mpes #greektv♬ πρωτότυπος ήχος - allgood
«Βίωνα όλο αυτό το πράγμα και έπρεπε να χτενιστώ, γιατί από κάτω ήταν οι φωτογράφοι»
Σε μία άλλη τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή «Μεσάνυχτα» με την Ελεονώρα Μελέτη, είχε μιλήσει με τρυφερότητα για την κόρη της, Βικτώρια: «Ήθελα να πάρει τα στοιχεία του πατέρα της. Επιμονή, υπομονή και ηρεμία. Δεν πήρε τίποτα. Βγήκε ίδια εγώ επί 10 φορές. Αν δει κανείς την Βικτώρια το πρώτο πράγμα που θα πει είναι: τι καλό παιδί είναι αυτό. Ξεχειλίζει καλοσύνη, αλλά είναι σαν να βλέπω τον εαυτό μου όπως τον θυμάμαι παιδί».
Στην ίδια συνέντευξη είχε θυμηθεί τις δύσκολες ημέρες μετά τη διάγνωση, αλλά και την πίεση που ένιωθε από τη δημοσιότητα εκείνη την περίοδο: «Δεν θα ξεχάσω αυτή τη στιγμή που εγώ βίωνα όλο αυτό το πράγμα και έπρεπε να χτενιστώ γιατί από κάτω ήταν οι φωτογράφοι και έπρεπε να βγω να κατέβω με το χαμόγελο. Δεν ήμουν έτοιμη να το ανακοινώσω, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Δυσκολεύομαι να το συζητάω, όχι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά γιατί δεν είμαι άνθρωπος που μοιρολατρώ, σιχαίνομαι να με λυπούνται, αλλά νιώθω ότι η εκπομπή σου μου δίνει αυτό το βήμα να δώσω λίγο ακόμα δύναμη στις γυναίκες, γιατί νιώθω εγώ πια πολύ δυνατή μετά από τόσα χρόνια. Θέλω να πω ότι ξεπερνιούνται, ρε παιδί μου, τα πράγματα».
Παράλληλα, είχε επαναλάβει πόσο σημαντικό είναι οι γυναίκες να επιμένουν στις εξετάσεις και να μην αρκούνται σε μία μόνο ιατρική γνώμη: «Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη είχα ψηλαφίσει. Να πούμε ότι δεν στεκόμαστε ποτέ σε μία εξέταση και σε έναν γιατρό. Δεν είχα κανένα ιστορικό, ούτε κάποια φίλη που να είχε περάσει κάτι σχετικό. Άκουσα ότι είμαι καλά και το ξέχασα. Ήρθε η ώρα που το είδε ξανά και μου είπε "τι είναι αυτό;". Με έβαλαν κατευθείαν κάτω, με έβαλαν χειρουργείο με νάρκωσαν. Πόσο σκληρό είναι. Ξυπνάω και το πρώτο πράγμα που ακούω ήταν: "Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά". Δεν πρόλαβα να συνέλθω, είναι η τακτική της προφανώς αυτή».
Κλείνοντας, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε περιγράψει το ψυχολογικό βάρος εκείνης της περιόδου, όταν αναγκαζόταν να βλέπει το παιδί της πίσω από ένα τζάμι: «Μετά έπρεπε να βλέπω σε απομόνωση το παιδί μου από το τζάμι. Σε εκείνη τη φάση νιώθω τυχερή που δεν τρελάθηκα. Δεν θα πω γιατί να συμβεί σε εμένα. Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ήταν το timing. Σκεφτόμουν ότι δεν έζησα το παιδί μου μωρό και γι' αυτό ήθελα να κάνω δεύτερο. Κρατούσα το μωρό μου και έλεγα: "Θα τη δω να μεγαλώνει;". Όλο αυτό μου επιδείνωσε όλο το ψυχολογικό στρες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα