Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: Την κοιτούσε σαν να είναι όλος του ο κόσμος, τη βοηθούσε επειδή δεν στεκόταν όρθια και εκεί λύγισα
Ο Νικήτας Τσαμπαλάκης αποχαιρέτισε την πρώην γυμνάστρια και μοντέλο στο Facebook και περιέγραψε τη συγκινητική σκηνή που έζησε με τον σύζυγό της στον Ευαγγελισμό
Για τη σχέση της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα μίλησε ο Δήμαρχος Πάτμου, περιγράφοντας μία συγκινητική στιγμή που έζησε μαζί τους στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλευόταν η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο.
Όπως έγραψε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κοιτούσε τη σύζυγό του σαν να είναι όλος του ο κόσμος και δεν υπήρχε τίποτα άλλο για εκείνον. Το γεγονός πως τη βοηθούσε να σταθεί, καθώς η ίδια δεν μπορούσε να μείνει όρθια, τον έκανε να λυγίσει.
Ο Δήμαρχος Πάτμου έγραψε αναλυτικά: «Πριν από λίγους μήνες, βρέθηκα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό για να επισκεφτώ έναν Πάτμιο συμπολίτη μας που νοσηλευόταν. Περιμένοντας το ασανσέρ στο ισόγειο, είδα μια γυναίκα μόνη σε ένα καροτσάκι. Πολύ αδύναμη, εξαντλημένη, με εκείνο το βλέμμα των ανθρώπων που παλεύουν σιωπηλά με τον πόνο. Και τότε συνέβη κάτι που χαράχτηκε μέσα μου. Ένα μαύρο αυτοκίνητο σταμάτησε στην είσοδο του νοσοκομείου. Από μέσα κατέβηκε ο Τραϊανός Δέλλας. Ένας άνθρωπος που έζησε τη δόξα, τα γεμάτα γήπεδα, τις φωνές του κόσμου, τα φώτα της δημοσιότητας. Κι όμως… εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Υπήρχε μόνο ένας άντρας που κοιτούσε τη γυναίκα του σαν να ήταν ολόκληρος ο κόσμος του. Πλησίασε αθόρυβα, την πήρε στα χέρια του με μια τρυφερότητα που δεν περιγράφεται και τη βοήθησε να μπει στο αυτοκίνητο, γιατί δεν μπορούσε ούτε να σταθεί όρθια. Εκεί λύγισα. Γιατί κατάλαβα πως η αληθινή δύναμη ενός άντρα δεν είναι ούτε οι τίτλοι ούτε η δόξα. Είναι να αφήνεις πίσω σου τα φώτα και να μένεις δίπλα στον άνθρωπό σου όταν αρχίζουν τα σκοτάδια. Να γίνεσαι τα πόδια του όταν δεν μπορεί να περπατήσει. Η ανάσα του όταν λυγίζει. Το χέρι που δεν αφήνει ποτέ. Αυτό που είδα εκείνη τη μέρα δεν ήταν απλώς αγάπη. Ήταν όρκος ζωής. Σήμερα που η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή, εκείνη η εικόνα ήρθε ξανά μπροστά μου και μου ράγισε την καρδιά. Τραϊανέ Δέλλα… Άντρες σαν κι εσένα είναι σπάνιοι. Γιατί όταν έσβησαν τα φώτα της ζωής, εσύ έμεινες εκεί. Μέχρι το τέλος. Και αυτό αξίζει περισσότερο από κάθε τρόπαιο, από κάθε χειροκρότημα, από κάθε δόξα. Σεβασμός. Από καρδιάς».
Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή στα 56 της χρόνια, έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα, καρπός του έρωτά της με τον Τραϊανό Δέλλα, η οποία μέσω ανάρτησης ανακοίνωσε πως την Τετάρτη 27 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία της μητέρας της στο Ελληνικό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της.
Όπως αναγράφεται αναλυτικά στην ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Μετά θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνει δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».
