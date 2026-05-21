Ακύλας για την ακύρωση της εμφάνισης στην ΕΡΤ: Ο οργανισμός μου εξαντλήθηκε, χρειαζόμουν κάποιες μέρες να πάρω δυνάμεις
Κρατάω τα καλύτερα και συνεχίζουμε μπροστά, όσο θρηνήσαμε, θρηνήσαμε, είπε ο τραγουδιστής για την εμπειρία του από τη Eurovision
Τον λόγο που ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνισή του στην ΕΡΤ, εξήγησε ο Ακύλας, τονίζοντας πως χρειάστηκε λίγες ημέρες ξεκούρασης, καθώς μετά τη Eurovision ένιωσε εξαντλημένος.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου, σχολιάζοντας γιατί δεν πήγε στο «Πρωίαν σε είδον» τη Δευτέρα μετά την επιστροφή του από τη Βιέννη. Όπως είπε: «Η αλήθεια είναι πως ήταν ένα πολύ δύσκολο και ζόρικο ταξίδι. Είχε πάρα πολλά όμορφα πράγματα παράλληλα, αλλά εμένα κάποια στιγμή ο οργανισμός μου είχε λίγο εξαντληθεί, οπότε χρειαζόμουν κάποιες μέρες να πάρω δυνάμεις».
Όσο για τα συναισθήματά του μετά την εμφάνισή του στη Eurovision με το «Ferto» και την κατάκτηση της 10ης θέση, ο καλλιτέχνης ανέφερε: «Προσπαθώ να κρατάω τα καλά και τα καλά είναι πάρα πολλά. Είμαι με μία υπέροχη ομάδα. Έζησα παιδιά το όνειρό μου. Από την Καπνικαρέα βρέθηκα στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης, στη Eurovision. Κρατάω τα καλύτερα πραγματικά και συνεχίζουμε μπροστά. Εννοείται, όσο θρηνήσαμε, θρηνήσαμε. Τώρα πάμε να κάψουμε το πελεκούδι, γιατί σας έχω αλμπουμάρα. Είχε ανέβει γενικά ο πήχης ψηλά και οι προσδοκίες, μάλλον λόγω στοιχημάτων, γιατί μας είχανε στις πρώτες τρεις θέσεις νομίζω για πέντε μήνες περίπου. Αλλά απ’ ό,τι φάνηκε τελικά τα στοιχήματα δεν έπαιξαν καθόλου ρόλο. Πραγματικά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, δηλαδή έδωσα ψυχή πραγματικά σε όλο αυτό το project και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ».
Στη συνέχεια, ο Ακύλας εξήγησε τον λόγο που ζήτησε συγγνώμη μετά τα αποτελέσματα του τελικού: «Γιατί περίμεναν πολλά και εμείς και η ομάδα μας περίμενε περισσότερα, και εντάξει, ένιωσα πραγματικά ότι έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ήταν για εμένα κάτι πολύ βαρύ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ και δεν ήξερα πραγματικά πώς θα γυρίσω, πώς θα αντικρίσω τον κόσμο. Ένιωσα ότι μπορεί να έρθει απόρριψη, όπως είπα κιόλας έφαγα ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, λέω “τώρα θα χαθούν, θα εξαφανιστούν όλα”. Οπότε αυτό ψυχολογικά δηλαδή με επηρέασε πολύ, αλλά τώρα είμαι πολύ καλά, το ξεπέρασα».
Τέλος, ο τραγουδιστής απάντησε στο ενδεχόμενο να πάει ξανά στον μουσικό διαγωνισμό: «Δεν θα πήγαινα στη Eurovision άμεσα σίγουρα, γιατί θα ήθελα να δουλευτώ κι εγώ παραπάνω, αλλά σίγουρα θα ξαναπήγαινα. Αν με θέλετε, καλέστε με».
