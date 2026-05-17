Ο Ακύλας επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τον μεγάλο τελικό της Eurovision: Ελπίζω να σας έκανα περήφανους
Ο τραγουδιστής μίλησε συγκινημένος στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο
Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Ακύλας μετά τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Με το Ferto βρέθηκε δέκατος στην 70ή διοργάνωση, συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς.
Κάνοντας δηλώσεις, εμφανώς συγκινημένος, στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο νεαρός τραγουδιστής ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και την αγάπη που του έδειξε. Παράλλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, αφού τον βοήθησε να πραγματοποιήσει το όνειρό του, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ομάδα της ελληνικής αποστολής.
Όπως είπε: «Ήταν απίστευτο, ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή είμαι συναισθηματικά φορτισμένος. Το βράδυ ήταν δύσκολο γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης. Ότι όλο αυτό που χτίστηκε ξαφνικά θα φύγει. Η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη. Μου έλεγαν ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας έκανα περήφανους. Έδωσα το 100% του εαυτού μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Δεν καταλαβαίνετε. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Είμαι παρά πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την τιμή να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, με τον Φωκά Ευαγγελινό, την ΕΡΤ, τα παιδιά πάνω στο stage, με την ομάδα μου. Η αγάπη που λαμβάνω αυτή τη στιγμή είναι αυτή που με κάνει να συγκινούμαι και όχι ο φόβος».
Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο Ακύλας ξεκαθάρισε πως δεν τον βάρυναν οι προσδοκίες για τη νίκη: «Δεν ήταν κάτι που μου φορτώσανε. Χάρηκα πολύ που τόσος κόσμος το πίστεψε. Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί πέρα και το απόλαυσα. Θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου όλο αυτό και το οφείλω στον ελληνικό λαό.
