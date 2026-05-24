Φεστιβάλ Καννών: O Ρώσος σκηνοθέτης Ζβιάγκιντσεφ καλεί τον Πούτιν να βάλει τέλος στη «σφαγή» στην Ουκρανία

Ο Ρώσος σκηνοθέτης κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο για το «Minotaur» και απηύθυνε έκκληση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ το «Fjord» του Κριστιάν Μουντζίου κατέκτησε τον Χρυσό Φοίνικα





Η Τίλντα Σουίντον, αριστερά, ποζάρει μαζί με τη Ρενάτε Ράινσβε, τον Κριστιάν Μουντζίου, νικητή του Χρυσού Φοίνικα για το 'Fjord', και τον Σεμπάστιαν Σταν κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής στο 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών, στη νότια Γαλλία, το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 Κλείσιμο



Ο Ρώσος σκηνοθέτης Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, ο οποίος κέρδισε σήμερα το Μεγάλο Βραβείο στις Κάννες για την ταινία του «Minotaur», κάλεσε στην ευχαριστήρια ομιλία του τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στη «σφαγή», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία «Εκατομμύρια άνθρωποι από τη μια και από την άλλη πλευρά της γραμμής του μετώπου δεν ονειρεύονται παρά ένα πράγμα, να σταματήσουν οι σφαγές», δήλωσε ο σκηνοθέτης, μιλώντας στα ρωσικά με διερμηνέα που μετέφραζε στα γαλλικά. Ο Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ ζει σήμερα εξόριστος στη Γαλλία.«Ο μόνος που μπορεί να βάλει τέλος σ' αυτή τη σφαγή είναι ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βάλτε τέλος σ' αυτή τη σφαγή, ολόκληρος ο κόσμος το περιμένει», τόνισε.Το πολιτικό θρίλερ «Μινώταυρο» του αυτοεξόριστου Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, βασίζεται στην ταινία του Κλοντ Σαμπρόλ «'Απιστη Σύζυγος» (1969).Το «Fjord» του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου, με πρωταγωνιστές τους Ρενάτε Ράινσβε και Σεμπάστιαν Σταν, κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα του 79ου Φεστιβάλ Καννών . Από τις πιο διεισδυτικές φωνές του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου, ο Ρουμάνος σκηνοθέτης κατακτά για δεύτερη φορά το μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ, μετά το 2007, όταν είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία «4 Μήνες, 3 Εβδομάδες & 2 Μέρες». Γίνεται έτσι ο δέκατος σκηνοθέτης στην ιστορία του σινεμά που έχει κερδίσει δύο Χρυσούς Φοίνικες.Τον Χρυσό Φοίνικα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής, ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Παρκ Τσαν-γουκ και τον απένειμε η Σκωτσέζα ηθοποιός Τίλντα Σουίντον.Το βραβείο Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε εξ ημισείας στο σκηνοθετικό δίδυμο από την Ισπανία Χαβιέ Αμβρόσι και Χαβιέ Κάλβο για τη δραματική ταινία «La Bola Negra» και στον Πολωνό Πάβελ Παβλικόφσκι για το δράμα εποχής «Fatherland» που μας μεταφέρει στα χρόνια της επιστροφής του συγγραφέα Τόμας Μαν στην πατρίδα του τη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με πρωταγωνίστρια τη Σάντρα Ούλερ.Το Βραβείο της Επιτροπής απέσπασε η «Ονειρεμένη Περιπέτεια» της Γερμανίδας Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ.

Το βραβείο Σεναρίου κέρδισε ο Εμανουέλ Μαρ για το «Notre Salut», που σκηνοθέτησε ο ίδιος και περιγράφει την αληθινή ιστορία του προπροπάππου του κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στη Γαλλία. Ο Μαρ δήλωσε πως η ταινία του βασίστηκε πάνω σε αυτοσχεδιασμούς και εξήρε τη δύναμη των λέξεων, ειδικά στην εποχή μας.



Το βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας απονεμήθηκε στις Βιρζινί Εφιρά και Τάο Οκαμότο, πρωταγωνίστριες στο χαμηλόφωνο δράμα με τίτλο «Ξαφνικά» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι. «Ήταν μια χαρά και μια τιμή κάθε στιγμή η συνεργασία μας με τον Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι. Κάνουμε ταινίες για να εκφράσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό», δήλωσε η Βιρζινί Εφιρά η οποία υποδύεται στην ταινία τη διευθύντρια ενός οίκου ευγηρίας, όπου εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι φροντίδας, με γνώμονα την ευζωία των ηλικιωμένων ενοίκων.



Tο βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας δόθηκε στους δύο πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς Εμανουέλ Ματσιά και Βαλεντίν Καμπιάν, πρωταγωνιστές της ταινίας «Coward» του Βέλγου Λούκας Ντοντ, μία από τις τελευταίες που προβλήθηκαν στο διαγωνιστικό τμήμα, για τη σκληρότητα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.



Από τις δυνατές στιγμές της βραδιάς, ήταν όταν κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκε Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στις Κάννες λόγω τραυματισμού στο γόνατό της.







Τη Χρυσή Κάμερα (για ταινία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη από όλα τα προγράμματα του φεστιβάλ) απέσπασε το «Ben' Imana» της Μαρί-Κλεμεντίν Ντουσαμπετζάμπο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ταινία έγραψε κινηματογραφική ιστορία, καθώς έγινε το πρώτο φιλμ από τη Ρουάντα που επιλέχθηκε ποτέ στην επίσημη επιλογή του Φεστιβάλ Καννών (στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα»). Τον Χρυσό Φοίνικα Ταινίας Μικρού Μήκους δόθηκε στο «Para los contrincantes» (Aux Adversaires) του Φεντερίκο Λουίς.



Την τελετή λήξης παρουσίασε η ηθοποιός η Αϊ Χαιντάρα, η οποία είχε παρουσιάσει και την τελετή έναρξης της 12ης Μαΐου. Τις απονομές έκαναν, μεταξύ άλλων, η Τζίνα Ντέιβις, ο Ξαβιέ Ντολάν, ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, η Ναντίν Λαμπακί και η Ζόι Σαλντάνα.