Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ στον Πειραιά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχαία
Θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ στον Πειραιά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχαία
Η θραύση του αγωγού έχει γίνει στην οδό Μουτσοπούλου
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους του Πειραιά έχει προχωρήσει η τροχαία μετά από θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ.
Όπως ανακοινώθηκε η θραύση στον αγωγό σημειώθηκε στην οδό Μουτσοπούλου.
Λόγω της βλάβης η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Μουτσοπούλου στο τμήμα από την οδό Σερίφου έως την οδό Νάξου.
Όπως ανακοινώθηκε η θραύση στον αγωγό σημειώθηκε στην οδό Μουτσοπούλου.
Λόγω της βλάβης η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Μουτσοπούλου στο τμήμα από την οδό Σερίφου έως την οδό Νάξου.
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