Πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής δανείων, τέλος στα «ψιλά γράμματα» - Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης που βάζει όρια στις χρεώσεις και προβλέπει παρέμβαση πριν από την υπερχρέωση - Ποιους αφορά το νέο πλαίσιο - Δείτε όλο το νομοσχέδιο