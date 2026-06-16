Τουρισμός για Όλους 2026 - Δωρεάν διακοπές: Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν και ποιοι μένουν εκτός

Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις: Η α’ φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η β’ φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027 - Αναρτήθηκε το ΦΕΚ