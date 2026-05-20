Η ανάρτηση του Φωκά Ευαγγελινού για τη φετινή Eurovision: Ένιωσα ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων
Η φετινή διαδρομή της ελληνικής αποστολής ήταν ένα ταξίδι γεμάτο δημιουργία, συγκίνηση και αληθινή ενέργεια, τόνισε ο creative director
Ως ένα ταξίδι δημιουργίας, συγκίνησης και ενέργειας που τον έκανε να νιώσει και πάλι τη δύναμη των νέων ανθρώπων περιέγραψε τη φετινή συμμετοχή του στην ελληνική αποστολή της Eurovision ως creative director ο Φωκάς Ευαγγελινός.
Λίγες μέρες μετά τον μεγάλο τελικό της 79ης διοργάνωσης προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram για να επισημάνει πως φέτος αναδείχθηκε ενέργεια μιας νέας γενιάς που εξελίσσεται, τολμά και εκφράζεται με αλήθεια. Αυτό που μένει περισσότερο, όπως τόνισε, είναι το ήθος, η αφοσίωση και η ανθρωπιά των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδρομή.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: «Η φετινή διαδρομή της ελληνικής αποστολής ήταν ένα ταξίδι γεμάτο δημιουργία, συγκίνηση και αληθινή ενέργεια. Μαζί με τον Ακύλα και τους συνεργάτες μας παρουσιάσαμε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ γιατί εκφράζει κάτι ουσιαστικό από τη σημερινή γενιά - μια γενιά που εξελίσσεται, τολμά και αναζητά τον δικό της τρόπο να επικοινωνήσει με τον κόσμο».
Συνεχίζοντας τόνισε ότι: «Μέσα από αυτή τη συνεργασία ένιωσα ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων, παιδιών που δημιουργούν με ελευθερία, προσωπικότητα και αλήθεια. Αυτό που κρατώ περισσότερο από τη φετινή ελληνική συμμετοχή είναι το ήθος και ο χαρακτήρας της ομάδας που όχι μόνο στάθηκε με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αφοσίωση μέχρι το τέλος αλλά επέδειξε ότι η ανθρωπιά, η αγάπη και η ποιότητα ψυχής έχουν πάντα τη μεγαλύτερη αξία! Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε όλοι μαζί».
Δείτε την ανάρτησή του
