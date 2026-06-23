Με αλεξίσφαιρο και υπό δρακόντεια μέτρα ο Σκοπιανός δολοφόνος της Σταυρούλας, «με σκυμμένο το κεφάλι βρομιάρη» του φώναζαν στα δικαστήρια Χανιών

Ο συλληφθείς σήμερα θα απολογηθεί για την υπόθεση της παράνομης καλλιέργειας φυτείας κάνναβης, κάτι που έγινε προτού σχηματιστεί η δικογραφία για ανθρωποκτονία.







Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της ΕΛ.ΑΣ., η εξιχνίαση της δολοφονίας της

ήταν αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα σύνθετης και μεθοδικής έρευνας.



Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου 2026, όμως η δήλωση στις αρχές έγινε δέκα ημέρες αργότερα, στις 8 Ιουνίου, γεγονός που δυσχέρανε αρχικά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.