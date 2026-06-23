Πώς θα σβηστούν χιλιάδες ευρώ τόκων στα δάνεια Κατσέλη - Τι προβλέπει η ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
Πώς θα σβηστούν χιλιάδες ευρώ τόκων στα δάνεια Κατσέλη - Τι προβλέπει η ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
Νόμος Κατσέλη: Ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες με νομοθετική ρύθμιση – Καθολική εφαρμογή για δανειολήπτες και αναδρομικά
Μία λύση που καλύπτει νομοθετικά τις τράπεζες και servicers λειτουργώντας ωστόσο με βάση το πνεύμα της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη είναι αυτή που επιτυγχάνει η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για το Νόμο Κατσέλη.
Μέσα από την απόφαση οι τράπεζες και οι servicers εφαρμόζουν την εν λόγω απόφαση και επωμίζονται στο βαθμό που τους αναλογεί το κόστος αυτής σε ότι αφορά τις τιτλοποήσεις του ΗΡΑΚΛΗ.
Αυτό σημαίνει ότι η μηνιαία δόση μετατρέπεται ουσιαστικά σε σταθερό χρεολύσιο, στο οποίο προστίθεται ένας πολύ μικρός τόκος που αντιστοιχεί περίπου σε έναν μήνα.
Η αλλαγή αυτή μειώνει θεαματικά το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του δανείου.
Η ουσία της ρύθμισης είναι ότι ο τόκος δεν υπολογίζεται πλέον πάνω σε ολόκληρο το υπόλοιπο του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και μόνο για το διάστημα μέχρι την επόμενη πληρωμή.
Ένας δανειολήπτης έχει οφειλή 144.500 ευρώ και δικαστική ρύθμιση αποπληρωμής σε 300 μήνες. Με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, ο τόκος επιβαρύνει κάθε μήνα όλο το ανεξόφλητο κεφάλαιο. Έτσι η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 731 ευρώ, από τα οποία περίπου 434 ευρώ είναι τόκος και μόνο 297 ευρώ μειώνουν το χρέος.
Σε βάθος 25 ετών ο δανειολήπτης θα κατέβαλλε περίπου 74.852 ευρώ μόνο σε τόκους.
Με τη νέα ρύθμιση, το δικαστήριο θεωρεί ότι ο οφειλέτης πρέπει να επιστρέφει κάθε μήνα 482 ευρώ κεφάλαιο (144.500 ευρώ ÷ 300 μήνες). Ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο πάνω σε αυτή τη μηνιαία δόση και μόνο για έναν μήνα, με αποτέλεσμα να ανέρχεται περίπου σε 1 ευρώ. Έτσι η νέα δόση γίνεται 483 ευρώ (482 ευρώ χρεολύσιο και 1 ευρώ τόκος).
Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: η μηνιαία επιβάρυνση μειώνεται κατά 248 ευρώ, ενώ οι συνολικοί τόκοι περιορίζονται από περίπου 74.852 ευρώ σε μόλις 433 ευρώ. Αν μάλιστα ο δανειολήπτης είχε ήδη πληρώσει τις υψηλότερες δόσεις τα προηγούμενα χρόνια, η διαφορά αναγνωρίζεται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο και το δάνειο τελειώνει νωρίτερα. Έτσι κερδίζει ταυτόχρονα μικρότερη δόση, μικρότερο συνολικό κόστος και ταχύτερη εξόφληση της οφειλής του.
Η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 («νόμος Κατσέλη») για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Η ρύθμιση έρχεται να δώσει οριστική λύση σε ένα ζήτημα που απασχόλησε χιλιάδες νοικοκυριά και δημιουργήθηκε μετά την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις.
-Μειώνει σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση των οφειλετών, καθώς ο τόκος υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.
Μέσα από την απόφαση οι τράπεζες και οι servicers εφαρμόζουν την εν λόγω απόφαση και επωμίζονται στο βαθμό που τους αναλογεί το κόστος αυτής σε ότι αφορά τις τιτλοποήσεις του ΗΡΑΚΛΗ.
Πώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των δόσεωνΤο σημαντικότερο πρακτικό αποτέλεσμα της νέας ρύθμισης είναι ότι ο τόκος δεν υπολογίζεται πλέον επί ολόκληρου του υπολοίπου της οφειλής. Αντίθετα, υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει καθορίσει το δικαστήριο και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών πληρωμών.
Αυτό σημαίνει ότι η μηνιαία δόση μετατρέπεται ουσιαστικά σε σταθερό χρεολύσιο, στο οποίο προστίθεται ένας πολύ μικρός τόκος που αντιστοιχεί περίπου σε έναν μήνα.
Η αλλαγή αυτή μειώνει θεαματικά το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του δανείου.
Η ουσία της ρύθμισης είναι ότι ο τόκος δεν υπολογίζεται πλέον πάνω σε ολόκληρο το υπόλοιπο του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και μόνο για το διάστημα μέχρι την επόμενη πληρωμή.
Ένας δανειολήπτης έχει οφειλή 144.500 ευρώ και δικαστική ρύθμιση αποπληρωμής σε 300 μήνες. Με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, ο τόκος επιβαρύνει κάθε μήνα όλο το ανεξόφλητο κεφάλαιο. Έτσι η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 731 ευρώ, από τα οποία περίπου 434 ευρώ είναι τόκος και μόνο 297 ευρώ μειώνουν το χρέος.
Σε βάθος 25 ετών ο δανειολήπτης θα κατέβαλλε περίπου 74.852 ευρώ μόνο σε τόκους.
Με τη νέα ρύθμιση, το δικαστήριο θεωρεί ότι ο οφειλέτης πρέπει να επιστρέφει κάθε μήνα 482 ευρώ κεφάλαιο (144.500 ευρώ ÷ 300 μήνες). Ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο πάνω σε αυτή τη μηνιαία δόση και μόνο για έναν μήνα, με αποτέλεσμα να ανέρχεται περίπου σε 1 ευρώ. Έτσι η νέα δόση γίνεται 483 ευρώ (482 ευρώ χρεολύσιο και 1 ευρώ τόκος).
Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: η μηνιαία επιβάρυνση μειώνεται κατά 248 ευρώ, ενώ οι συνολικοί τόκοι περιορίζονται από περίπου 74.852 ευρώ σε μόλις 433 ευρώ. Αν μάλιστα ο δανειολήπτης είχε ήδη πληρώσει τις υψηλότερες δόσεις τα προηγούμενα χρόνια, η διαφορά αναγνωρίζεται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο και το δάνειο τελειώνει νωρίτερα. Έτσι κερδίζει ταυτόχρονα μικρότερη δόση, μικρότερο συνολικό κόστος και ταχύτερη εξόφληση της οφειλής του.
Η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 («νόμος Κατσέλη») για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Η ρύθμιση έρχεται να δώσει οριστική λύση σε ένα ζήτημα που απασχόλησε χιλιάδες νοικοκυριά και δημιουργήθηκε μετά την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις.
Η παρέμβαση επιτυγχάνει πέντε βασικούς στόχους:-Εφαρμόζει καθολικά και ενιαία την απόφαση του Αρείου Πάγου, χωρίς να απαιτείται νέα δικαστική προσφυγή από κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά.
-Μειώνει σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση των οφειλετών, καθώς ο τόκος υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.
-Αναγνωρίζει αναδρομικά τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες και τα μετατρέπει σε αποπληρωμή κεφαλαίου.
-Συντομεύει τον χρόνο αποπληρωμής των δανείων, αφού οι αναδρομικές διαφορές αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις.
-Επιμερίζει δίκαια το σχετικό οικονομικό κόστος μεταξύ τραπεζών και προγράμματος κρατικών εγγυήσεων «ΗΡΑΚΛΗΣ», ανάλογα με το ποιος εισέπραξε τα συγκεκριμένα ποσά.
Με απλά λόγια, οι δανειολήπτες κερδίζουν μικρότερες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη εξόφληση των υποχρεώσεών τους.
Παρά τη σημασία της απόφασης, κατά την εφαρμογή της προέκυψαν διαφορετικές ερμηνείες. Ειδικότερα, δεν ήταν απολύτως σαφές για ποια χρονική περίοδο θα έπρεπε να υπολογίζονται οι τόκοι επί της μηνιαίας δόσης. Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το αν ο τόκος θα έπρεπε να υπολογίζεται για ολόκληρο το διάστημα από την έναρξη της ρύθμισης ή μόνο για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών.
Επιπλέον, η δικαστική απόφαση δεν ρύθμιζε το ζήτημα των αναδρομικών διαφορών που είχαν ήδη δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια από διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού.
Αν η Πολιτεία δεν παρενέβαινε νομοθετικά, χιλιάδες δανειολήπτες θα έπρεπε να προσφύγουν εκ νέου στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν ατομικά την εφαρμογή της απόφασης και την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους. Αυτό θα δημιουργούσε μεγάλες καθυστερήσεις, πρόσθετο κόστος και νομική αβεβαιότητα.
Η νέα διάταξη έρχεται να κλείσει οριστικά κάθε ασάφεια, να εξασφαλίσει ενιαία εφαρμογή για όλους και να μετατρέψει το δικαστικό αποτέλεσμα σε άμεσα εφαρμόσιμο δικαίωμα.
Πρόκειται για χιλιάδες νοικοκυριά που τα προηγούμενα χρόνια προσέφυγαν στον νόμο Κατσέλη, πέτυχαν δικαστική προστασία και καταβάλλουν τις δόσεις που προβλέπονται από τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις.
Η ρύθμιση αφορά μόνο ενεργές και ενήμερες ρυθμίσεις. Δεν επεκτείνεται σε περιπτώσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή σε υποθέσεις όπου έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις έκπτωσης από τη ρύθμιση λόγω μακροχρόνιας μη καταβολής δόσεων.
Οι συνεπείς δανειολήπτες που κατέβαλλαν μεγαλύτερες δόσεις τα προηγούμενα χρόνια δεν χάνουν τα χρήματά τους. Τα ποσά που προκύπτουν ως διαφορά μεταξύ όσων κατέβαλαν και όσων θα έπρεπε να είχαν καταβάλει με τη νέα μέθοδο υπολογισμού αναγνωρίζονται ως ήδη αποπληρωμένο κεφάλαιο.
Στο προηγούμενο παράδειγμα, ο δανειολήπτης πλήρωνε 731 ευρώ αντί για 483 ευρώ επί 30 μήνες.
Η διαφορά ανέρχεται σε:
(731 – 483) × 30 = 7.440 ευρώ.
Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε μετρητά, αλλά αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις του δανείου.
Έτσι, αντί να απομένουν 270 δόσεις, ο δανειολήπτης θα χρειαστεί να πληρώσει περίπου 255 δόσεις, ολοκληρώνοντας την αποπληρωμή νωρίτερα.
Με τον τρόπο αυτό επιβραβεύεται η συνέπεια όσων συνέχισαν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Ο λόγος είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές έχουν ήδη παραχθεί οριστικά νομικά αποτελέσματα. Είτε η οφειλή έχει εξοφληθεί και η κύρια κατοικία έχει διασωθεί, είτε η ρύθμιση έχει χαθεί λόγω μη τήρησης των όρων της.
Η αναδρομική επανεξέταση τέτοιων υποθέσεων θα δημιουργούσε σοβαρή νομική ανασφάλεια και θα απαιτούσε την επανέναρξη χιλιάδων παλαιών δικαστικών φακέλων.
Στις περιπτώσεις αυτές εξακολουθεί να ισχύει ο υφιστάμενος τρόπος υπολογισμού, σύμφωνα με τον οποίο η μηνιαία δόση είναι τοκοχρεολυτική και υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής.
Η διευκρίνιση αυτή αποτρέπει τυχόν παρερμηνείες και διασφαλίζει τη σταθερότητα των ήδη εγκεκριμένων ρυθμίσεων.
Η νέα νομοθετική ρύθμιση δεν αποτελεί απλώς τεχνική προσαρμογή σε μία δικαστική απόφαση. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης που βελτιώνει αισθητά τη θέση χιλιάδων συνεπών δανειοληπτών του ν. 3869/2010.
Συγκεκριμένα, η νέα διάταξη προβλέπει έναν δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων «ΗΡΑΚΛΗΣ», ανάλογα με το ποιος εισέπραξε τα σχετικά ποσά και πότε αυτά εισπράχθηκαν.
Για παράδειγμα, αν ένας δανειολήπτης κατέβαλε επιπλέον ποσά την περίοδο που το δάνειο βρισκόταν ακόμη στην τράπεζα, τότε το αντίστοιχο βάρος της αναδρομικής διόρθωσης βαρύνει την τράπεζα. Αντίθετα, αν οι εισπράξεις πραγματοποιήθηκαν μετά τη μεταφορά του δανείου σε τιτλοποίηση που καλύπτεται από το πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ», τότε το σχετικό κόστος επιμερίζεται στο συγκεκριμένο σχήμα.
Γι’ αυτό η διάταξη προβλέπει ρητά ότι τα υπερβάλλοντα ποσά που εισπράχθηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα πριν από τη μεταφορά των δανείων στον «ΗΡΑΚΛΗ» αποδίδονται στον «ΗΡΑΚΛΗ», ώστε να υπάρχει σωστή λογιστική και οικονομική κατανομή των βαρών.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, η συνολική επίδραση της ρύθμισης για τον «ΗΡΑΚΛΗ» υπολογίζεται περίπου σε 500 εκατ. ευρώ σε βάθος περίπου 20 ετών λόγω των χαμηλότερων μελλοντικών εισπράξεων από τις μειωμένες δόσεις, ενώ επιπλέον περίπου 200 εκατ. ευρώ συνδέονται με την αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης. Ωστόσο, σημαντικό μέρος του αναδρομικού κόστους δεν επιβαρύνει το Δημόσιο, αλλά καλύπτεται από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα.
Με απλά λόγια, η κυβέρνηση επέλεξε να μην μεταφέρει όλο το κόστος ούτε στις τράπεζες ούτε στο Δημόσιο. Δημιουργεί έναν μηχανισμό ώστε το βάρος να κατανεμηθεί ανάλογα με το ποιος είχε ωφεληθεί από τις σχετικές εισπράξεις στο παρελθόν, διατηρώντας παράλληλα την προστασία των δανειοληπτών και τη σταθερότητα του συστήματος.
Πηγή: newmoney.gr
-Συντομεύει τον χρόνο αποπληρωμής των δανείων, αφού οι αναδρομικές διαφορές αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις.
-Επιμερίζει δίκαια το σχετικό οικονομικό κόστος μεταξύ τραπεζών και προγράμματος κρατικών εγγυήσεων «ΗΡΑΚΛΗΣ», ανάλογα με το ποιος εισέπραξε τα συγκεκριμένα ποσά.
Με απλά λόγια, οι δανειολήπτες κερδίζουν μικρότερες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη εξόφληση των υποχρεώσεών τους.
Γιατί κρίθηκε αναγκαία η νομοθετική παρέμβασηΗ αφετηρία της ρύθμισης βρίσκεται στην υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία έδωσε κατεύθυνση σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας του ν. 3869/2010.
Παρά τη σημασία της απόφασης, κατά την εφαρμογή της προέκυψαν διαφορετικές ερμηνείες. Ειδικότερα, δεν ήταν απολύτως σαφές για ποια χρονική περίοδο θα έπρεπε να υπολογίζονται οι τόκοι επί της μηνιαίας δόσης. Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το αν ο τόκος θα έπρεπε να υπολογίζεται για ολόκληρο το διάστημα από την έναρξη της ρύθμισης ή μόνο για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών.
Επιπλέον, η δικαστική απόφαση δεν ρύθμιζε το ζήτημα των αναδρομικών διαφορών που είχαν ήδη δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια από διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού.
Αν η Πολιτεία δεν παρενέβαινε νομοθετικά, χιλιάδες δανειολήπτες θα έπρεπε να προσφύγουν εκ νέου στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν ατομικά την εφαρμογή της απόφασης και την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους. Αυτό θα δημιουργούσε μεγάλες καθυστερήσεις, πρόσθετο κόστος και νομική αβεβαιότητα.
Η νέα διάταξη έρχεται να κλείσει οριστικά κάθε ασάφεια, να εξασφαλίσει ενιαία εφαρμογή για όλους και να μετατρέψει το δικαστικό αποτέλεσμα σε άμεσα εφαρμόσιμο δικαίωμα.
Ποιους αφορά η ρύθμισηΗ νομοθετική παρέμβαση αφορά τους δανειολήπτες που έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις βάσει του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους.
Πρόκειται για χιλιάδες νοικοκυριά που τα προηγούμενα χρόνια προσέφυγαν στον νόμο Κατσέλη, πέτυχαν δικαστική προστασία και καταβάλλουν τις δόσεις που προβλέπονται από τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις.
Η ρύθμιση αφορά μόνο ενεργές και ενήμερες ρυθμίσεις. Δεν επεκτείνεται σε περιπτώσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή σε υποθέσεις όπου έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις έκπτωσης από τη ρύθμιση λόγω μακροχρόνιας μη καταβολής δόσεων.
Η μεγάλη καινοτομία: η αναδρομική αναγνώριση των επιπλέον καταβολώνΗ σημαντικότερη ίσως διάσταση της ρύθμισης είναι η αναδρομική εφαρμογή της.
Οι συνεπείς δανειολήπτες που κατέβαλλαν μεγαλύτερες δόσεις τα προηγούμενα χρόνια δεν χάνουν τα χρήματά τους. Τα ποσά που προκύπτουν ως διαφορά μεταξύ όσων κατέβαλαν και όσων θα έπρεπε να είχαν καταβάλει με τη νέα μέθοδο υπολογισμού αναγνωρίζονται ως ήδη αποπληρωμένο κεφάλαιο.
Στο προηγούμενο παράδειγμα, ο δανειολήπτης πλήρωνε 731 ευρώ αντί για 483 ευρώ επί 30 μήνες.
Η διαφορά ανέρχεται σε:
(731 – 483) × 30 = 7.440 ευρώ.
Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε μετρητά, αλλά αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις του δανείου.
Έτσι, αντί να απομένουν 270 δόσεις, ο δανειολήπτης θα χρειαστεί να πληρώσει περίπου 255 δόσεις, ολοκληρώνοντας την αποπληρωμή νωρίτερα.
Με τον τρόπο αυτό επιβραβεύεται η συνέπεια όσων συνέχισαν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Γιατί δεν καλύπτονται οι ήδη κλεισμένες ή έκπτωτες υποθέσειςΗ διάταξη προβλέπει ότι αναδρομικός επανυπολογισμός δεν πραγματοποιείται σε υποθέσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή έχουν καταστεί έκπτωτες.
Ο λόγος είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές έχουν ήδη παραχθεί οριστικά νομικά αποτελέσματα. Είτε η οφειλή έχει εξοφληθεί και η κύρια κατοικία έχει διασωθεί, είτε η ρύθμιση έχει χαθεί λόγω μη τήρησης των όρων της.
Η αναδρομική επανεξέταση τέτοιων υποθέσεων θα δημιουργούσε σοβαρή νομική ανασφάλεια και θα απαιτούσε την επανέναρξη χιλιάδων παλαιών δικαστικών φακέλων.
Τι ισχύει για τον εξωδικαστικό μηχανισμόΗ νέα διάταξη διευκρινίζει επίσης ότι οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού και του ν. 4605/2019 δεν επηρεάζονται.
Στις περιπτώσεις αυτές εξακολουθεί να ισχύει ο υφιστάμενος τρόπος υπολογισμού, σύμφωνα με τον οποίο η μηνιαία δόση είναι τοκοχρεολυτική και υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής.
Η διευκρίνιση αυτή αποτρέπει τυχόν παρερμηνείες και διασφαλίζει τη σταθερότητα των ήδη εγκεκριμένων ρυθμίσεων.
Η νέα νομοθετική ρύθμιση δεν αποτελεί απλώς τεχνική προσαρμογή σε μία δικαστική απόφαση. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης που βελτιώνει αισθητά τη θέση χιλιάδων συνεπών δανειοληπτών του ν. 3869/2010.
Για τον ΗρακλήΓια τον «ΗΡΑΚΛΗ», η ρύθμιση δεν αλλάζει κάτι για τον δανειολήπτη, αλλά καθορίζει ποιος θα επωμιστεί το οικονομικό κόστος που προκύπτει από τη μείωση των τόκων και την αναδρομική αναγνώριση των επιπλέον καταβολών.
Συγκεκριμένα, η νέα διάταξη προβλέπει έναν δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων «ΗΡΑΚΛΗΣ», ανάλογα με το ποιος εισέπραξε τα σχετικά ποσά και πότε αυτά εισπράχθηκαν.
Για παράδειγμα, αν ένας δανειολήπτης κατέβαλε επιπλέον ποσά την περίοδο που το δάνειο βρισκόταν ακόμη στην τράπεζα, τότε το αντίστοιχο βάρος της αναδρομικής διόρθωσης βαρύνει την τράπεζα. Αντίθετα, αν οι εισπράξεις πραγματοποιήθηκαν μετά τη μεταφορά του δανείου σε τιτλοποίηση που καλύπτεται από το πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ», τότε το σχετικό κόστος επιμερίζεται στο συγκεκριμένο σχήμα.
Γι’ αυτό η διάταξη προβλέπει ρητά ότι τα υπερβάλλοντα ποσά που εισπράχθηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα πριν από τη μεταφορά των δανείων στον «ΗΡΑΚΛΗ» αποδίδονται στον «ΗΡΑΚΛΗ», ώστε να υπάρχει σωστή λογιστική και οικονομική κατανομή των βαρών.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, η συνολική επίδραση της ρύθμισης για τον «ΗΡΑΚΛΗ» υπολογίζεται περίπου σε 500 εκατ. ευρώ σε βάθος περίπου 20 ετών λόγω των χαμηλότερων μελλοντικών εισπράξεων από τις μειωμένες δόσεις, ενώ επιπλέον περίπου 200 εκατ. ευρώ συνδέονται με την αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης. Ωστόσο, σημαντικό μέρος του αναδρομικού κόστους δεν επιβαρύνει το Δημόσιο, αλλά καλύπτεται από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα.
Με απλά λόγια, η κυβέρνηση επέλεξε να μην μεταφέρει όλο το κόστος ούτε στις τράπεζες ούτε στο Δημόσιο. Δημιουργεί έναν μηχανισμό ώστε το βάρος να κατανεμηθεί ανάλογα με το ποιος είχε ωφεληθεί από τις σχετικές εισπράξεις στο παρελθόν, διατηρώντας παράλληλα την προστασία των δανειοληπτών και τη σταθερότητα του συστήματος.
Πηγή: newmoney.gr
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