Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων
ΕΛΛΑΔΑ
Δίκη Δικαστήριο Δίκη για Τέμπη Τέμπη

Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων

Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων

Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων
2 ΣΧΟΛΙΑ
Απορρίφθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων.

Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται πως και η εισαγγελέας είχε προτείνει στην τελευταία συνεδρίαση να απορριφθούν τα αιτήματα επισημαίνοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται στο παρόν δικονομικό στάδιο.

Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης