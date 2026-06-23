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Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων
Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων
Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων
Απορρίφθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων.
Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.
Υπενθυμίζεται πως και η εισαγγελέας είχε προτείνει στην τελευταία συνεδρίαση να απορριφθούν τα αιτήματα επισημαίνοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται στο παρόν δικονομικό στάδιο.
Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων.
Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.
Υπενθυμίζεται πως και η εισαγγελέας είχε προτείνει στην τελευταία συνεδρίαση να απορριφθούν τα αιτήματα επισημαίνοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται στο παρόν δικονομικό στάδιο.
Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων.
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