«Μου έκλεψαν την παιδική ηλικία»: Βαριές ποινές σε τρία αδέλφια πακιστανικής καταγωγής που βίαζαν για χρόνια ανήλικες γυναίκες στη Βρετανία

Οι Αμάρ, Καμάρ και Καμράν Ιλιάς καταδικάστηκαν σε συνολική κάθειρξη 40 χρόνων για σωρεία σεξουαλικών επιθέσεων σε γυναίκες τη δεκαετία του '00, με το πιο μικρό θύμα τους να είναι 12 ετών





Όπως αναφέρει το







Five women have told a court about the impact of being sexually abused by three brothers, as the men were sentenced to a total of 40 years in prison today.



Amar Ilyas, 41, of Sheffield, was sentenced in his absence to 27 years in prison for 20 sexual offences against the five… https://t.co/9WbYs5OR27 pic.twitter.com/5M7BqKVgAJ — Isolated Incidents (@diversity999x) June 22, 2026

«Μου έκλεψαν την παιδική ηλικία» Σε δήλωση που διαβάστηκε στο δικαστήριο, η γυναίκα, σήμερα περίπου 30 ετών, ανέφερε: «Οι τρεις κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την ευαλωτότητά μου και μου έκλεψαν την παιδική ηλικία. Αυτό που μου έκαναν δεν τελείωσε όταν σταμάτησε η κακοποίηση. Διαμόρφωσε κάθε χρόνο της ζωής μου από τότε. Δεν ήταν ένα κεφάλαιο που μπορούσα να κλείσω· ήταν μια ισόβια ποινή που δεν συμφώνησα ποτέ να εκτίσω. Ζητώ από το δικαστήριο να κατανοήσει το πλήρες βάρος της ζημιάς που προκάλεσαν — μια ζημιά που κουβαλώ στο μυαλό μου, στο σώμα μου, στις σχέσεις μου και στο μέλλον μου».



Άλλες τρεις γυναίκες κατέθεσαν επίσης για τις επιθέσεις που υπέστησαν από τον Αμάρ Ιλιάς. Μία εξ αυτών, η οποία ήταν περίπου 13 ετών όταν τη βίασε ενώ κοιμόταν στο σπίτι φίλης της, απευθύνθηκε ευθέως στον κατηγορούμενο λέγοντας: «Όσα χρόνια κι αν περάσεις στη φυλακή, αυτό δεν θα φύγει ποτέ από μέσα μου. Όμως, όσο κι αν υπέφερα, πάντα σηκώνομαι ξανά. Αναγκάστηκα να βρω τη δύναμη να παλέψω και να αντιμετωπίσω τους φόβους μου, κάτι που εσύ δεν είχες το θάρρος να κάνεις. Παίρνω ξανά τον έλεγχο της ζωής μου γιατί πλέον βλέπω ποιος πραγματικά είσαι — ένας νταής, ένας δειλός. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε κάποιον σαν εσένα ή σε όσα μου συνέβησαν να καθορίσουν ποια είμαι».



«Κατέστρεψες ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου» Μια τρίτη γυναίκα, η οποία ήταν επίσης περίπου 13 ετών όταν, σύμφωνα με την κατάθεσή της, την προσέγγισαν με αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες πριν βιαστεί δύο φορές στο σπίτι της, δήλωσε: «Ελπίζω τώρα να μπορέσω να αρχίσω να ξαναχτίζω τη ζωή μου και να αποδείξω ότι είμαι πιο δυνατή από εσένα, καλύτερη από εσένα, πιο καλή από εσένα και με υψηλότερες ηθικές αξίες. Είμαι επιζήσασα. Εσύ είσαι ένας δειλός που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του».



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Η κατάθεση ενός πέμπτου θύματος αναγνώστηκε ιδιωτικά από τον δικαστή.



Η έρευνα και οι αντιδράσεις των αρχών Και οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν τον Ιούνιο του 2020 στο πλαίσιο της Επιχείρησης Stovewood, της μεγάλης έρευνας της NCA για υποθέσεις παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο Ρόδεραμ κατά την περίοδο 1997-2013.



Ο ανώτερος ερευνητής της NCA, Άλαν Χέιστινγκς, δήλωσε ότι το δικαστήριο άκουσε ξεκάθαρα από τις γυναίκες το μέγεθος του πόνου που τους προκάλεσαν οι αδελφοί Ιλιάς, ένας πόνος που εξακολουθεί να τις επηρεάζει μέχρι σήμερα. Όπως ανέφερε, μέσα από τα λόγια τους αναδείχθηκαν η γενναιότητα, η δύναμη και η αποφασιστικότητά τους να επιβιώσουν.



Σε συνολική ποινή φυλάκισης 40 ετών καταδικάστηκαν τρεις αδελφοί στο Ηνωμένο Βασίλειο με καταγωγή από το Πακιστάν για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος πέντε γυναικών, οι οποίες ήταν ανήλικες όταν σημειώθηκαν οι επιθέσεις. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Δικαστήριο του Σέφιλντ, τα θύματα περιέγραψαν το μακροχρόνιο ψυχολογικό και συναισθηματικό τραύμα που εξακολουθούν να βιώνουν, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες των εγκλημάτων επηρέασαν ολόκληρη τη ζωή τους.Όπως αναφέρει το britanniadaily.com , ο 41χρονος Αμάρ Ιλιάς καταδικάστηκε ερήμην σε κάθειρξη 27 ετών για 20 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος πέντε γυναικών, μεταξύ των οποίων και βιασμοί. Ο καταδικασθείς διέφυγε στο Πακιστάν ενώ βρισκόταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και δεν εμφανίστηκε στη δίκη του τον Σεπτέμβριο του 2025. Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, καλώντας όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρχές.Οι αδελφοί του, Καμράν Ιλιάς, 38 ετών, και Καμάρ Ιλιάς, 39 ετών, αμφότεροι από το Σέφιλντ, καταδικάστηκαν σε τρία και δέκα χρόνια φυλάκισης αντίστοιχα για αδικήματα σε βάρος μίας από τις γυναίκες, η οποία είχε επίσης βιαστεί από τον Αμάρ Ιλιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, και οι τρεις αδελφοί κακοποιούσαν το θύμα μεταξύ 2004 και 2008, όταν εκείνη ήταν μόλις 12 ετών.Σε δήλωση που διαβάστηκε στο δικαστήριο, η γυναίκα, σήμερα περίπου 30 ετών, ανέφερε: «Οι τρεις κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την ευαλωτότητά μου και μου έκλεψαν την παιδική ηλικία. Αυτό που μου έκαναν δεν τελείωσε όταν σταμάτησε η κακοποίηση. Διαμόρφωσε κάθε χρόνο της ζωής μου από τότε. Δεν ήταν ένα κεφάλαιο που μπορούσα να κλείσω· ήταν μια ισόβια ποινή που δεν συμφώνησα ποτέ να εκτίσω. Ζητώ από το δικαστήριο να κατανοήσει το πλήρες βάρος της ζημιάς που προκάλεσαν — μια ζημιά που κουβαλώ στο μυαλό μου, στο σώμα μου, στις σχέσεις μου και στο μέλλον μου».Άλλες τρεις γυναίκες κατέθεσαν επίσης για τις επιθέσεις που υπέστησαν από τον Αμάρ Ιλιάς. Μία εξ αυτών, η οποία ήταν περίπου 13 ετών όταν τη βίασε ενώ κοιμόταν στο σπίτι φίλης της, απευθύνθηκε ευθέως στον κατηγορούμενο λέγοντας: «Όσα χρόνια κι αν περάσεις στη φυλακή, αυτό δεν θα φύγει ποτέ από μέσα μου. Όμως, όσο κι αν υπέφερα, πάντα σηκώνομαι ξανά. Αναγκάστηκα να βρω τη δύναμη να παλέψω και να αντιμετωπίσω τους φόβους μου, κάτι που εσύ δεν είχες το θάρρος να κάνεις. Παίρνω ξανά τον έλεγχο της ζωής μου γιατί πλέον βλέπω ποιος πραγματικά είσαι — ένας νταής, ένας δειλός. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε κάποιον σαν εσένα ή σε όσα μου συνέβησαν να καθορίσουν ποια είμαι».Μια τρίτη γυναίκα, η οποία ήταν επίσης περίπου 13 ετών όταν, σύμφωνα με την κατάθεσή της, την προσέγγισαν με αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες πριν βιαστεί δύο φορές στο σπίτι της, δήλωσε: «Ελπίζω τώρα να μπορέσω να αρχίσω να ξαναχτίζω τη ζωή μου και να αποδείξω ότι είμαι πιο δυνατή από εσένα, καλύτερη από εσένα, πιο καλή από εσένα και με υψηλότερες ηθικές αξίες. Είμαι επιζήσασα. Εσύ είσαι ένας δειλός που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του».Μία τέταρτη γυναίκα, η οποία ήταν περίπου 18 ή 19 ετών όταν ο Αμάρ Ιλιάς τη βίασε σε ένα στενό αφού την είδε μόνη της στο Σέφιλντ, ανέφερε: «Με έκανες να υποφέρω για τόσα πολλά χρόνια. Εκμεταλλεύτηκες την ευάλωτη κατάστασή μου. Κοιτάζω πίσω και σκέφτομαι πώς τόλμησες να μου κάνεις αυτό που έκανες. Κατέστρεψες ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, αλλά δεν θα νικήσεις ποτέ. Έχω χτίσει τη δική μου ζωή και, παρότι θα ζω πάντα με αυτό που συνέβη, δεν θα επιτρέψω να με λυγίσει».Η κατάθεση ενός πέμπτου θύματος αναγνώστηκε ιδιωτικά από τον δικαστή.Και οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν τον Ιούνιο του 2020 στο πλαίσιο της Επιχείρησης Stovewood, της μεγάλης έρευνας της NCA για υποθέσεις παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο Ρόδεραμ κατά την περίοδο 1997-2013.Ο ανώτερος ερευνητής της NCA, Άλαν Χέιστινγκς, δήλωσε ότι το δικαστήριο άκουσε ξεκάθαρα από τις γυναίκες το μέγεθος του πόνου που τους προκάλεσαν οι αδελφοί Ιλιάς, ένας πόνος που εξακολουθεί να τις επηρεάζει μέχρι σήμερα. Όπως ανέφερε, μέσα από τα λόγια τους αναδείχθηκαν η γενναιότητα, η δύναμη και η αποφασιστικότητά τους να επιβιώσουν.

Από την πλευρά του, ο εξειδικευμένος εισαγγελέας της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος, Μάρτιν ΜακΡομπ, απέτισε φόρο τιμής στις επιζώσες. «Η αποφασιστικότητα και η δύναμή τους να φτάσουν αυτή την υπόθεση μέχρι το τέλος ήταν καθοριστικές για να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία θα συνεχίσει να συνεργάζεται αδιάκοπα με τις διωκτικές αρχές για τον εντοπισμό και την τιμωρία όσων διαπράττουν σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια έχουν περάσει από την τέλεσή τους.