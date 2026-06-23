Σε δημόσια διαβούλευση το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής του AI Act: Η Ελλάδα θωρακίζει τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Προβλέπεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εθνικής διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης





Το σχέδιο νόμου, με τίτλο «Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 (Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη) - Τροποποίηση του ν. 4961/2022 (Α' 146) και άλλες διατάξεις», τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026.







Ισχυρό εθνικό πλαίσιο για την εφαρμογή του AI Act Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η πλήρης ενσωμάτωση και εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού AI Act στην ελληνική έννομη τάξη, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.



Το νέο θεσμικό πλαίσιο φιλοδοξεί να εξασφαλίσει ότι η ανάπτυξη και χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης θα πραγματοποιείται με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Οι νέοι εθνικοί μηχανισμοί εποπτείας και εφαρμογής Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου προβλέπεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εθνικής διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.



Ειδικότερα:



- Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται ως η κεντρική αρχή εποπτείας της αγοράς και το εθνικό σημείο επαφής για την εφαρμογή του AI Act στην Ελλάδα.



- Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αναλαμβάνει τον ρόλο της κοινοποιούσας αρχής.



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- Θεσπίζεται Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Regulatory Sandbox), μέσω του οποίου νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν καινοτόμες εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες με την υποστήριξη της Πολιτείας.



- Καθιερώνεται μηχανισμός υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών, καθώς και σύστημα διοικητικών κυρώσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νέο πλαίσιο.



- Δημιουργείται ενιαίο μητρώο συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται από φορείς του δημόσιου τομέα, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών.



Ένα σημαντικό βήμα για την ασφαλή, υπεύθυνη και καινοτόμο αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης πραγματοποιεί η Ελλάδα, καθώς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act).Το σχέδιο νόμου, με τίτλο «Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 (Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη) - Τροποποίηση του ν. 4961/2022 (Α' 146) και άλλες διατάξεις», τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026.Η διαδικασία καλεί πολίτες, κοινωνικούς εταίρους, επιστημονικούς φορείς, επιχειρήσεις και κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους για τη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 09:00, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας του OpenGov.Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η πλήρης ενσωμάτωση και εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού AI Act στην ελληνική έννομη τάξη, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.Το νέο θεσμικό πλαίσιο φιλοδοξεί να εξασφαλίσει ότι η ανάπτυξη και χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης θα πραγματοποιείται με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου προβλέπεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εθνικής διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.- Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται ως η κεντρική αρχή εποπτείας της αγοράς και το εθνικό σημείο επαφής για την εφαρμογή του AI Act στην Ελλάδα.- Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αναλαμβάνει τον ρόλο της κοινοποιούσας αρχής.Δημιουργείται Κέντρο Συντονισμού και Τεχνογνωσίας Τεχνητής Νοημοσύνης, με αποστολή την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου.- Θεσπίζεται Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Regulatory Sandbox), μέσω του οποίου νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν καινοτόμες εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες με την υποστήριξη της Πολιτείας.- Καθιερώνεται μηχανισμός υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών, καθώς και σύστημα διοικητικών κυρώσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νέο πλαίσιο.- Δημιουργείται ενιαίο μητρώο συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται από φορείς του δημόσιου τομέα, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

- Ενισχύεται ο ρόλος του Παρατηρητηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο θα παρακολουθεί την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.



Σε εξέλιξη ο σχεδιασμός της εθνικής πολιτικής Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ήδη προχωρήσει στη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, η οποία αποτελεί τον βασικό φορέα σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης των πολιτικών για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη διακυβέρνηση δεδομένων στη χώρα.



Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Ελλάδας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς οικοσυστήματος τεχνολογικής ανάπτυξης.



Ψηφιακός μετασχηματισμός με επίκεντρο τον πολίτη Σύμφωνα με το υπουργείο, το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποτελεί κομβικό βήμα για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα. Παράλληλα, επιδιώκει να επιτύχει μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.



Με τη θεσμοθέτηση σαφών κανόνων, μηχανισμών εποπτείας και εργαλείων υποστήριξης της αγοράς, η χώρα επιχειρεί να διαμορφώσει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης για την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, συμβατό με τις ευρωπαϊκές αρχές και τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.



ΑΠΕ-ΜΠΕ

23.06.2026, 10:45