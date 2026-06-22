Τζέρεμι Κλάρκσον: Οι αλλαγές στη ζωή του μετά τη διάγνωση με επιθετικό καρκίνο του προστάτη - Θέλω να δω τα εγγόνια μου να μεγαλώνουν
O Βρετανός παρουσιαστής ανέφερε ότι ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση
Ο 66χρονος παρουσιαστής του Clarkson’s Farm, ο οποίος πλέον βρίσκεται σε ύφεση της νόσου, ανέφερε ότι η διάγνωσή του άλλαξε ριζικά τον τρόπο που ζει, σημειώνοντας πως πλέον οδηγεί «πολύ πιο αργά». Παράλληλα, όπως είπε, περπατά περισσότερο και έχει εντάξει στη διατροφή του χορτοφαγικά γεύματα, καθώς, όπως τόνισε, ονειρεύεται να παραμείνει υγιής για χάρη των εγγονών του.
Ο Κλάρκσον έχει δύο εγγόνια από την κόρη του Έμιλι, τον Άρλο που είναι 3 ετών και τη Ξάνθε, 18 μηνών. Ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear παραχώρησε συνέντευξη στους Sunday Times λέγοντας: «Λατρεύω να βλέπω τα εγγόνια μου. Θέλω να τα δω να μεγαλώνουν. Οδηγώ πολύ πιο αργά. Είμαι λίγο πιο χαλαρός. Πηγαίνω για βόλτες συχνά. Τρώω χορτοφαγικό φαγητό».
Jeremy Clarkson reveals the lifestyle changes he has made after battling 'aggressive' prostate cancer so he can 'watch his grandchildren grow up' https://t.co/sgi1Vb230F— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 22, 2026
Δείτε το βίντεο
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📍 Σε μία πολύ προσωπική εξομολόγηση για τη διάγνωσή του με επιθετικό καρκίνο προχώρησε ο Τζέρεμι Κλάρκσον μέσα από το «Clarkson’s Farm», συγκλονίζοντας τους συνεργάτες του με την ανακοίνωση. ▪️ Ο παρουσιαστής, του οποίου το όνομα έχει συνδεθεί με το «Top Gear» μίλησε δημόσια για την κατάσταση της υγείας του, κάνοντας γνωστό πως έχει καρκίνο. Πιο αναλυτικά, σε βίντεο που έχει δημοσιευτεί στα social media, ακούγεται να λέει στους συνεργάτες του, Kaleb Cooper και Charlie Ireland για την ασθένεια με την οποία ήρθε αντιμέτωπος. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
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