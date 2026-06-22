Τζέρεμι Κλάρκσον: Οι αλλαγές στη ζωή του μετά τη διάγνωση με επιθετικό καρκίνο του προστάτη - Θέλω να δω τα εγγόνια μου να μεγαλώνουν

📍 Σε μία πολύ προσωπική εξομολόγηση για τη διάγνωσή του με επιθετικό καρκίνο προχώρησε ο Τζέρεμι Κλάρκσον μέσα από το «Clarkson’s Farm», συγκλονίζοντας τους συνεργάτες του με την ανακοίνωση. ▪️ Ο παρουσιαστής, του οποίου το όνομα έχει συνδεθεί με το «Top Gear» μίλησε δημόσια για την κατάσταση της υγείας του, κάνοντας γνωστό πως έχει καρκίνο. Πιο αναλυτικά, σε βίντεο που έχει δημοσιευτεί στα social media, ακούγεται να λέει στους συνεργάτες του, Kaleb Cooper και Charlie Ireland για την ασθένεια με την οποία ήρθε αντιμέτωπος. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece