Τζέρεμι Κλάρκσον: Οι αλλαγές στη ζωή του μετά τη διάγνωση με επιθετικό καρκίνο του προστάτη - Θέλω να δω τα εγγόνια μου να μεγαλώνουν
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Τζέρεμι Κλάρκσον Καρκίνος

Τζέρεμι Κλάρκσον: Οι αλλαγές στη ζωή του μετά τη διάγνωση με επιθετικό καρκίνο του προστάτη - Θέλω να δω τα εγγόνια μου να μεγαλώνουν

O Βρετανός παρουσιαστής ανέφερε ότι ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση

Τζέρεμι Κλάρκσον: Οι αλλαγές στη ζωή του μετά τη διάγνωση με επιθετικό καρκίνο του προστάτη - Θέλω να δω τα εγγόνια μου να μεγαλώνουν
Ιωάννα Μαρίνου
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Tις αλλαγές που έχει υιοθετήσει στην καθημερινότητά του μετά τη διάγνωση με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, μοιράστηκε ο Τζέρεμι Κλάρκσον, εξηγώντας ότι η ασθένεια τον οδήγησε σε έναν πιο ήρεμο ρυθμό ζωής και σε συνειδητές επιλογές για το μέλλον του, θέτοντας σε προτεραιότητα να δει τα εγγόνια του να μεγαλώνουν.

Ο 66χρονος παρουσιαστής του Clarkson’s Farm, ο οποίος πλέον βρίσκεται σε ύφεση της νόσου, ανέφερε ότι η διάγνωσή του άλλαξε ριζικά τον τρόπο που ζει, σημειώνοντας πως πλέον οδηγεί «πολύ πιο αργά». Παράλληλα, όπως είπε, περπατά περισσότερο και έχει εντάξει στη διατροφή του χορτοφαγικά γεύματα, καθώς, όπως τόνισε, ονειρεύεται να παραμείνει υγιής για χάρη των εγγονών του.

Ο Κλάρκσον έχει δύο εγγόνια από την κόρη του Έμιλι, τον Άρλο που είναι 3 ετών και τη Ξάνθε, 18 μηνών. Ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear παραχώρησε συνέντευξη στους Sunday Times λέγοντας: «Λατρεύω να βλέπω τα εγγόνια μου. Θέλω να τα δω να μεγαλώνουν. Οδηγώ πολύ πιο αργά. Είμαι λίγο πιο χαλαρός. Πηγαίνω για βόλτες συχνά. Τρώω χορτοφαγικό φαγητό».

Ο παρουσιαστής εξήγησε επίσης, ότι κράτησε τη διάγνωση μυστική, ωστόσο αποφάσισε να τη δημοσιοποιήσει όταν η θεραπεία του επηρέασε το πρόγραμμα των γυρισμάτων του. Ο 66χρονος μίλησε δημόσια για την κατάσταση της υγείας του, αποκαλύπτοντας ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη στα τελευταία επεισόδια της σειράς–ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στο Prime Video. Ο ίδιος εμφανίστηκε να ενημερώνει τους συνεργάτες του, Kaleb Cooper και Charlie Ireland, για τη σοβαρή ασθένεια που αντιμετωπίζει. Κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη συγκομιδή στο αγρόκτημα, ο Τζέρεμι Κλάρκσον σταμάτησε ξαφνικά τη ροή της κουβέντας και δήλωσε με ιδιαίτερα σοβαρό ύφος: «Έχω καρκίνο».

Δείτε το βίντεο

@protothema.gr

📍 Σε μία πολύ προσωπική εξομολόγηση για τη διάγνωσή του με επιθετικό καρκίνο προχώρησε ο Τζέρεμι Κλάρκσον μέσα από το «Clarkson’s Farm», συγκλονίζοντας τους συνεργάτες του με την ανακοίνωση. ▪️ Ο παρουσιαστής, του οποίου το όνομα έχει συνδεθεί με το «Top Gear» μίλησε δημόσια για την κατάσταση της υγείας του, κάνοντας γνωστό πως έχει καρκίνο. Πιο αναλυτικά, σε βίντεο που έχει δημοσιευτεί στα social media, ακούγεται να λέει στους συνεργάτες του, Kaleb Cooper και Charlie Ireland για την ασθένεια με την οποία ήρθε αντιμέτωπος. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ο παρουσιαστής δήλωσε επίσης στο ίδιο μέσο ότι νιώθει «χωρίς αμφιβολία ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο», ενώ παράλληλα έστειλε ένα μήνυμα προς τους άντρες να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του προστάτη. «Γι’ αυτό πρέπει να πω σε όλους όσοι διαβάζουν αυτό: παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ πηγαίνετε να κάνετε εξετάσεις. Δεν είναι άβολο, δεν είναι ντροπιαστικό. Είναι αυτονόητο. Εγώ το έκανα και γι’ αυτό είμαι εδώ και μιλάω 11 μήνες μετά», ανέφερε.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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