Η Δούκισσα Νομικού πόζαρε στο μπάνιο μέσα σε αφρούς, δείτε φωτογραφίες
Η Δούκισσα Νομικού πόζαρε στο μπάνιο μέσα σε αφρούς, δείτε φωτογραφίες
Το μοντέλο ανέβασε εικόνες της με την πετσέτα στο μπάνιο
Σε μπανιέρα μέσα σε αφρούς πόζαρε η Δούκισσα Νομικού και στη συνέχεια δημοσίευσε σχετικά στιγμιότυπα στα social media.
Το μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εικόνες της από θέρετρο στη Μοντάνα των ΗΠΑ, όπου έκανε διακοπές. Πιο συγκεκριμένα, η Δούκισσα Νομικού εμφανίστηκε χωρίς μακιγιάζ σε ένα μπάνιο με θέα τη φύση και το βουνό, και σε άλλα στιγμιότυπα με την πετσέτα τυλιγμένη στο σώμα της, αναφέροντας σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πως «δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το μέρος. Μόνο συναισθήματα».
Δείτε την ανάρτησή της
Το μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εικόνες της από θέρετρο στη Μοντάνα των ΗΠΑ, όπου έκανε διακοπές. Πιο συγκεκριμένα, η Δούκισσα Νομικού εμφανίστηκε χωρίς μακιγιάζ σε ένα μπάνιο με θέα τη φύση και το βουνό, και σε άλλα στιγμιότυπα με την πετσέτα τυλιγμένη στο σώμα της, αναφέροντας σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πως «δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το μέρος. Μόνο συναισθήματα».
Δείτε την ανάρτησή της
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