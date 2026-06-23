Ο Στέλιος Ρόκκος ανέβασε μικρή θαυμάστριά του στη σκηνή, δείτε βίντεο
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Στέλιος Ρόκκος Συναυλία

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέβασε μικρή θαυμάστριά του στη σκηνή, δείτε βίντεο

Ο τραγουδιστής και η μικρή Δέσποινα είπαν μαζί το «Τα Καλοκαίρια»

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέβασε μικρή θαυμάστριά του στη σκηνή, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μία μικρή θαυμάστριά του ανέβασε ο Στέλιος Ρόκκος στη σκηνή, προσφέροντας στους θεατές μία τρυφερή στιγμή.

Το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου ο τραγουδιστής πραγματοποίησε μία συναυλία στο Βεάκειο Θέατρο Πειραία και ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν από την εμφάνισή του, ήταν όταν η μικρή Δέσποινα ανέβηκε με άνεση στη σκηνή για να πει το κομμάτι του καλλιτέχνη «Τα Καλοκαίρια».

Ο Στέλιος Ρόκκος έδωσε το μικρόφωνο στο μικρό κορίτσι, και κρατώντας την κιθάρα του την παρατηρούσε πώς χόρευε. Στη συνέχεια, έκανε μια αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο ανέβηκε και τραγούδησε, ενώ λίγο αργότερα πήρε αγκαλιά το κορίτσι ερμηνεύοντας ξανά μαζί το ίδιο κομμάτι. Ο κόσμος έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή, γελώντας και χειροκροτώντας τους.

Δείτε το βίντεο

@galaxiasliveproductions

Τον Στέλιο και τη Δέσποινα τα καλοκαίρια τους πιάνει μια τρέλα 🫠🙌❤️ #SteliosRokkos #TikTokGreece

♬ πρωτότυπος ήχος - 🎙Galaxias Live Productions
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

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