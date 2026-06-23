Νέα διεθνής διάκριση για το ΕΚΠΑ: Στην 61η θέση στην κατάταξη Πανεπιστημίων AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026

Η νέα αυτή επιτυχία εδραιώνει το ΕΚΠΑ στα κορυφαία 100 πανεπιστήμια του κόσμου - Η εικόνα των ελληνικών πανεπιστημίων





Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης πανεπιστημίων AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026, το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται στην 61η θέση παγκοσμίως, στην 15η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και στην 1η θέση μεταξύ όλων των ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων.



Η νέα αυτή επιτυχία εδραιώνει το ΕΚΠΑ στα κορυφαία 100 πανεπιστήμια του κόσμου ως προς την ερευνητική του δραστηριότητα, ενώ αποτυπώνει τη σταθερά ανοδική πορεία του τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδρυμα έχει βελτιώσει τη θέση του κατά 22 θέσεις μέσα στην τελευταία πενταετία, σε μια κατάταξη που περιλαμβάνει συνολικά 19.592 πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς από 221 χώρες.



Η αξιολόγηση βασίζεται στον συνολικό δείκτη Total H-index των ερευνητών κάθε ιδρύματος, γεγονός που αναδεικνύει την ποιότητα και την απήχηση της επιστημονικής παραγωγής τους.



Η εικόνα των ελληνικών πανεπιστημίων Μετά το ΕΚΠΑ, δεύτερο ελληνικό ίδρυμα στην παγκόσμια κατάταξη είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στην 173η θέση παγκοσμίως. Ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 299η θέση, το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην 384η, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην 385η, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην 414η, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην 503η, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην 679η, το Πολυτεχνείο Κρήτης στην 859η και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην 873η θέση, το οποίο συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα των ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων.



Πίνακας 1: Η κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Κατάταξη «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026»







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Η διάκριση του ΕΚΠΑ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εάν συγκριθεί με τις επιδόσεις των κυπριακών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην κατάταξη. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην 607η θέση παγκοσμίως, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 937η θέση και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 1.839η θέση.



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Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, ότι το AD Scientific Index δεν βασίζεται σε υποκειμενικούς δείκτες, που χρησιμοποιούνται συχνά σε διεθνείς κατατάξεις.



Αντίθετα, αξιοποιεί αποκλειστικά αντικειμενικούς δείκτες επιστημονικής παραγωγής και απήχησης, όπως οι Total H-index, Total i10-index και Total Citations, οι οποίοι προκύπτουν από τα δημόσια προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar.



Η μεθοδολογία αυτή καθιστά την κατάταξη έναν ιδιαίτερα αξιόπιστο δείκτη της πραγματικής ερευνητικής ισχύος των πανεπιστημίων και της διεθνούς επιρροής του επιστημονικού έργου που παράγεται σε αυτά.



Μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ΕΚΠΑ ), επιβεβαιώνοντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών ιδρυμάτων του κόσμου.της διεθνούς κατάταξης πανεπιστημίων AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026, το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται στην 61η θέση παγκοσμίως, στην 15η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και στην 1η θέση μεταξύ όλων των ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων.στα κορυφαία 100 πανεπιστήμια του κόσμου ως προς την ερευνητική του δραστηριότητα, ενώ αποτυπώνει τη σταθερά ανοδική πορεία του τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδρυμα έχει βελτιώσει τη θέση του κατά 22 θέσεις μέσα στην τελευταία πενταετία, σε μια κατάταξη που περιλαμβάνει συνολικά 19.592 πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς από 221 χώρες.Η αξιολόγηση βασίζεται στον συνολικό δείκτη Total H-index των ερευνητών κάθε ιδρύματος, γεγονός που αναδεικνύει την ποιότητα και την απήχηση της επιστημονικής παραγωγής τους.Μετά το ΕΚΠΑ, δεύτερο ελληνικό ίδρυμα στην παγκόσμια κατάταξη είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στην 173η θέση παγκοσμίως. Ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 299η θέση, το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην 384η, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην 385η, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην 414η, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην 503η, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην 679η, το Πολυτεχνείο Κρήτης στην 859η και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην 873η θέση, το οποίο συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα των ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων.Πηγή, ΕΔΩ Η διάκριση του ΕΚΠΑ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εάν συγκριθεί με τις επιδόσεις των κυπριακών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην κατάταξη. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην 607η θέση παγκοσμίως, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 937η θέση και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 1.839η θέση.Έτσι, το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναδεικνύεται με σημαντική διαφορά το κορυφαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα του ελληνόφωνου ακαδημαϊκού χώρου.Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, ότι το AD Scientific Index δεν βασίζεται σε υποκειμενικούς δείκτες, που χρησιμοποιούνται συχνά σε διεθνείς κατατάξεις.Αντίθετα, αξιοποιεί αποκλειστικά αντικειμενικούς δείκτες επιστημονικής παραγωγής και απήχησης, όπως οι Total H-index, Total i10-index και Total Citations, οι οποίοι προκύπτουν από τα δημόσια προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar.Η μεθοδολογία αυτή καθιστά την κατάταξη έναν ιδιαίτερα αξιόπιστο δείκτη της πραγματικής ερευνητικής ισχύος των πανεπιστημίων και της διεθνούς επιρροής του επιστημονικού έργου που παράγεται σε αυτά.

Εξαιρετικές επιδόσεις σε κορυφαία επιστημονικά πεδία Πέρα από τη συνολική κατάταξη, το ΕΚΠΑ καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις και σε επιμέρους επιστημονικούς τομείς.



Η κορυφαία διάκριση αφορά τις Medical and Health Sciences, όπου το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται στην 4η θέση παγκοσμίως, επίδοση που το φέρνει ανάμεσα στα σημαντικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνώς στον χώρο των επιστημών υγείας.



Παράλληλα, το ίδρυμα βρίσκεται:



-στην 110η θέση παγκοσμίως στις History, Philosophy και Theology,

-στην 132η θέση στις Natural Sciences,

-στην 212η θέση στην Education,

-στην 342η θέση στις Engineering & Technology,

και στην 453η θέση στα Economics & Econometrics.



Οι επιδόσεις αυτές αποτυπώνουν το εύρος της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη διεθνή παρουσία του σε ένα μεγάλο φάσμα επιστημονικών πεδίων.



Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος: «Επιβεβαίωση της αριστείας και της διεθνούς απήχησης του έργου μας» Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της κατάταξης, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, υπογράμμισε ότι η νέα διεθνής διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία του ιδρύματος ως ενός από τα 100 κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και του κόσμου. Όπως ανέφερε, η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικούς βιβλιομετρικούς δείκτες και στην επιστημονική επίδραση του έργου των ερευνητών, αναδεικνύοντας τη συνέπεια, την ποιότητα και τη διεθνή απήχηση της έρευνας που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.



Ο κ. Σιάσος τόνισε ακόμη ότι η πρωτιά του ΕΚΠΑ μεταξύ των πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και η ισχυρή παρουσία του σε κορυφαία επιστημονικά πεδία, αποτελούν αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας των καθηγητών, των ερευνητών και των νέων επιστημόνων του ιδρύματος.



Παράλληλα, συνεχάρη όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την αφοσίωση, την επιστημονική δημιουργικότητα και τη διαρκή προσπάθειά τους, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία αυτή αποδεικνύει πως το πρώτο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας εξακολουθεί να επενδύει στην αριστεία, την καινοτομία, τη διεθνή εξωστρέφεια και την παραγωγή έρευνας υψηλού αντίκτυπου, ενισχύοντας διαρκώς τη θέση του στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.



Η κατάταξη του 2026 έρχεται, έτσι, να επιβεβαιώσει ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παραμένει η ισχυρότερη ερευνητική δύναμη της χώρας και ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνώς, με σταθερά αυξανόμενη επιρροή στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.



Οι σημαντικές διακρίσεις των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ Αξίζει να αναφερθούν, επίσης, οι σημαντικές διακρίσεις των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών.



Η ομότιμη καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής, Αναστασία Κοτανίδου, ανέλαβε τη θέση της προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), ενώ ο αναπληρωτής καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, Παρασκευάς Δάλλας, τιμήθηκε με το βραβείο «Αριστίνδην» στα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2026 για τη μακρόχρονη προσφορά του στον κλάδο.



Αντίστοιχα, ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ και ομότιμος καθηγητής Φυσικής, Δημοσθένης Ασημακόπουλος, ορίστηκε νέο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, γεγονός που αναδεικνύει τη συμβολή του πανεπιστημίου και στη δημόσια ζωή της χώρας.



Παράλληλα, το Εργαστήριο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην Κοινωνία του ΕΚΠΑ παρουσίασε στη Λάρισα τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας για το μέλλον της αγροδιατροφής στη Θεσσαλία, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και επιδιώκει να συμβάλει στον σχεδιασμό βιώσιμων αναπτυξιακών πολιτικών για τον πρωτογενή τομέα.



Επιπλέον, σημειώνεται, ότι το ΕΚΠΑ συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου συμμετέχουν στον θεσμό του Πολλαπλού Βιβλίου με τη νέα σειρά για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα «Επιλέγω και Επικοινωνώ», η οποία έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών.



Η σημερινή εικόνα του ΕΚΠΑ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τη μακρά ιστορική του διαδρομή. Το πανεπιστήμιο εγκαινιάστηκε στις 3 Μαΐου 1837 ως το πρώτο πανεπιστήμιο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους αλλά και της ευρύτερης βαλκανικής και μεσογειακής περιοχής. Αρχικά στεγάστηκε σε ανακαινισμένο οθωμανικό κτήριο κοντά στην Ακρόπολη, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο του Πανεπιστημίου. Με τέσσερα ακαδημαϊκά τμήματα και μόλις 52 φοιτητές στα πρώτα του βήματα, εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν από τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς θεσμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.



Σχεδόν δύο αιώνες μετά την ίδρυσή του, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεπέρασε τα όρια ενός ‘ιστορικού Ιδρύματος’ και διακρίνεται για τις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις, τα ερευνητικά επιτεύγματα, τις κοινωνικές παρεμβάσεις, τις διεθνείς συνεργασίες, τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες καθώς και τη συνεχή ακαδημαϊκή ανανέωση, συνεχίζοντας έτσι να διαμορφώνει το μέλλον της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης και να ενισχύει την παρουσία της χώρας στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.