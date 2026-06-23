Δήμος Αναστασιάδης: Μας ενδιαφέρει να βαφτίσουμε τα παιδιά μας, αλλά ξαφνικά κάτι συμβαίνει και δεν γίνεται
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Δήμος Αναστασιάδης Βάφτιση Παιδιά

Δήμος Αναστασιάδης: Μας ενδιαφέρει να βαφτίσουμε τα παιδιά μας, αλλά ξαφνικά κάτι συμβαίνει και δεν γίνεται

Στον μεγάλο έχει γίνει ονοματοδοσία, είπε ο τραγουδιστής για τον γιο που έχει αποκτήσει με την Τζένη Θεωνά

Δήμος Αναστασιάδης: Μας ενδιαφέρει να βαφτίσουμε τα παιδιά μας, αλλά ξαφνικά κάτι συμβαίνει και δεν γίνεται
Ιωάννα Μαρίνου
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Στους δύο γιους που έχει αποκτήσει με την Τζένη Θεωνά αναφέρθηκε ο Δήμος Αναστασιάδης, εξηγώντας τον λόγο που δεν έχουν βαφτίσει το πρώτο τους παιδί, ενώ δεν έχουν προγραμματίσει το μυστήριο και για το δεύτερο.

Το ζευγάρι απέκτησε τον δεύτερο γιο του, τον Οκτώβριο με τον τραγουδιστή να εξηγεί μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του Happy Day, που προβλήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου, ότι έχει γίνει ονοματοδοσία στον μεγάλο τους γιο, Αρίωνα και έχουν αποφασίσει πως ο δεύτερος θα λέγεται Απόλλωνας.

Στη συνέχεια, ο Δήμος Αναστασιάδης σχολίασε ότι με τη σύντροφό του δεν είναι αρνητικοί σχετικά με την πραγματοποίηση βάφτισης, ωστόσο όπως είπε, πρόκειται για μία διαδικασία που συνεχώς αναβάλλεται:  «Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με αυτήν την ιστορία. Ο μεγάλος γιος δεν έχει βαφτιστεί ακόμα, θα δούμε τώρα. Μας ενδιαφέρει η βάφτιση, αλλά εκείνη τη στιγμή που μας ενδιαφέρει ξαφνικά κάτι συμβαίνει και δεν γίνεται. Θα δούμε. Ονοματοδοσία έχει γίνει στον μεγάλο. Τώρα μπορεί να γίνει και στον μικρό. Θα δούμε λίγο για βαφτίσια. Ο μικρός λέγεται Απόλλωνας και ο μεγάλος Αρίωνας. Προέκυψε αυτό με τα αρχαιοελληνικά ονόματα, δεν έχουμε κανένα τέτοιο κόλλημα, είναι ωραία τα αρχαιοελληνικά ονόματα».

Δείτε το βίντεο



Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός απέκτησαν το δεύτερό τους παιδί τον Οκτώβριο, ενώ τον Απρίλιο του 2019 γεννήθηκε ο πρώτος τους γιος, ο Αρίωνας.
Ιωάννα Μαρίνου
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