Φορτισμένος ο Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από πρωθυπουργός της Βρετανίας, δείτε βίντεο

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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας,ανακοίνωσε, σε κλίμα συγκίνησης, την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών το πρωί της Δευτέρας στην είσοδο τηςενώ όπως ανέφερε έχει ενημερώσει τον Βασιλιάγια την απόφασή του.Παράλληλα παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη διαδοχή του λέγοντας ότι η διαδικασία από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών θα ξεκινήσει στιςκαι θα ολοκληρωθεί πριν τις καλοκαιρινές διακοπές της κοινοβουλευτικής περιόδου, στιςΟ Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι αποδέχεται «με καλή διάθεση» την απόφαση πως δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές».«Το ερώτημα που θέτει τώρα το κόμμα μου είναι αν είμαι ο καταλληλότερος για να ηγηθώ της παράταξής μας στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας σε αυτό το ερώτημα και την αποδέχομαι με καλή διάθεση και σεβασμό. Κάθε απόφαση που πήρα είχε ως γνώμονα να βάζω πρώτα τη χώρα που αγαπώ. Για αυτόν τον λόγο θα παραιτηθώ από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Το πρωί μίλησα με την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου» είπε, κάνοντας γνωστή την παραίτησή του από την προεδρία του κόμματος. Μάλιστα, προς το τέλος των δηλώσεών του,Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση του Κιρ Στάρμερ να αποχωρήσει από την ηγεσία των Εργατικών, υπογραμμίζοντας ότι η απόφασή του ελήφθη με γνώμονα, όπως είπε, το συμφέρον της χώρας και του κόμματός του.Ο Στάρμερ ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο η υποβολή υποψηφιοτήτων για την ηγεσίακαι θα ολοκληρωθεί πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος ηγέτης θα έχει αναλάβει τα καθήκοντά του πριν από την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, όπως δηλώνει, θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού.Στην αρχή της δήλωσής του, είπε μεταξύ άλλων πως «μια νέα κυβέρνηση των Εργατικών, η πρώτη έπειτα από 14 χρόνια. Μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας μας άνοιξε ύστερα από χρόνια απογοήτευσης και αδιεξόδων, προσφέροντας την ευκαιρία να αλλάξουμε προς το καλύτερο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ασχολήθηκα με την πολιτική.Η πορεία μέχρι εκείνο το σημείο δεν ήταν εύκολη. Πριν από έξι χρόνια, ανέλαβα ένα Εργατικό Κόμμα που ήταν πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο.Μου έλεγαν ξανά και ξανά ότι το κόμμα μου είχε τελειώσει, ότι ανήκαμε πλέον στο παρελθόν και ότι η κατάκτηση της πλειοψηφίας στις γενικές εκλογές – πόσο μάλλον μιας σαρωτικής νίκης – ήταν αδύνατη.