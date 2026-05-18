Ο Ακύλας ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνισή του στην ΕΡΤ μετά την Eurovision λόγω πυρετού
Στη θέση του εμφανίστηκαν οι σχολιαστές των ημιτελικών και του τελικού, Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου
Την προγραμματισμένη εμφάνισή του στην ΕΡΤ μετά τον τελικό της Eurovision ακύρωσε ο Ακύλας.
Ο τραγουδιστής επέστρεψε από τη Βιέννη την Κυριακή 17 Μαΐου μαζί με την ελληνική αποστολή, μετά τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία. Ο Ακύλας ερμήνευσε το «Ferto» στο Wiener Stadthalle, κατακτώντας τη δέκατη θέση.
Το πρωί της Δευτέρας, ο καλλιτέχνης θα εμφανιζόταν στο «Πρωίαν σε Είδον», ωστόσο λόγω πυρετού, ενημέρωσε την παραγωγή ότι δεν θα μπορούσε να βρεθεί στην εκπομπή. Στη θέση του εμφανίστηκαν οι σχολιαστές των ημιτελικών και του τελικού, Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου, μιλώντας για την εμπειρία τους και την πορεία του Ακύλα στον διαγωνισμό.
«Ελπίζω να σας έκανα περήφανους»
Ο τραγουδιστής εθεάθη την Κυριακή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και μίλησε εμφανώς συγκινημένος στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο. Αρχικά, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και την αγάπη που έλαβε, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ευκαιρία να ζήσει την εμπειρία της συμμετοχής στη Eurovision. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ελληνική αποστολή και στην ομάδα που εργάστηκε για το αποτέλεσμα.
Όπως είπε: «Ήταν απίστευτο, ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή είμαι συναισθηματικά φορτισμένος. Το βράδυ ήταν δύσκολο γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης. Ότι όλο αυτό που χτίστηκε ξαφνικά θα φύγει. Η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη. Μου έλεγαν ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας έκανα περήφανους. Έδωσα το 100% του εαυτού μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Δεν καταλαβαίνετε. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Είμαι παρά πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την τιμή να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, με τον Φωκά Ευαγγελινό, την ΕΡΤ, τα παιδιά πάνω στη σκηνή, με την ομάδα μου. Η αγάπη που λαμβάνω αυτή τη στιγμή είναι αυτή που με κάνει να συγκινούμαι και όχι ο φόβος».
Στη συνέχεια, ο Ακύλας διευκρίνισε πως δεν αισθάνθηκε πίεση από τις προσδοκίες για την πρωτιά, σημειώνοντας ότι χάρηκε ιδιαίτερα για την υποστήριξη του κοινού και την εμπειρία της συμμετοχής. Όπως ανέφερε: «Δεν ήταν κάτι που μου φορτώσανε. Χάρηκα πολύ που τόσος κόσμος το πίστεψε. Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί πέρα και το απόλαυσα. Θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου όλο αυτό και το οφείλω στον ελληνικό λαό».
