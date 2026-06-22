Τα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο σε κτίριο 2.500 τετραγωνικών, δωρεά του Ιδρύματος «Αθανάσιος Λασκαρίδης»

Από Αριστερά: Κυριάκος Μητσοτάκης, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, Νίκος Δένδιας, Εύη Λαζού-Λασκαρίδη, Αθανάσιος Λασκαρίδης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Αθανάσιος Δαβάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλεί με τον κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη μετά την τελετή εγκαινίων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συνομιλεί την κα Εύη Λαζού - Λασκαρίδη και τον κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με τον κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετά την κυρία Εύη Λαζού – Λασκαρίδη και τον κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη

Ο δωρητής κ. Αθανάσιος Λασκαρίδης με τη σύζυγό του Εύη Λαζού - Λασκαρίδη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης

«Οφείλουμε να τιμούμε τους δωρητές μας γιατί με αυτόν τον τρόπο από μπορεί να γίνετε παράδειγμα και για άλλους ισχυρούς Έλληνες» σχολίασε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τον κ. Λασκαρίδη, επισημαίνοντας πως αν οι 50 κορυφαίες ναυτιλιακές οικογένειες της χώρας που αθροίζουν 50 δισ. ευρώ, μπορούσαν να αφήσουν την μισή τους περιουσία σε ένα ίδρυμα, «θα μαζευόταν μια περιουσία 25 δισ. ευρώ». Αυτό θα σήμαινε την υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας με 1 δις ευρώ το χρόνο, κατέληξε ο Πρωθυπουργός.Εγκαινιάζουμε ένα έργο που ξεκίνησε 18 μήνες πριν, μια «εγκατάσταση υψηλών διεθνών προδιαγραφών» ανέφερε κατά το χαιρετισμό του ο Αθανάσιος Λασκαρίδης, κατά το χαιρετισμό του στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής- Κυβερνοχώρου, το οποίο ολοκληρώθηκε μέσω αποκλειστικής δωρεάς του.Στον αρχικό σχεδιασμό προστέθηκε και ένα πλήρες data center, προκειμένου να δωρίσουμε στη χώρα ένα σύγχρονο εργαλείο που να αντέχει στο χρόνο, όπως τόνισε ο κ. Λασκαρίδης, δίνοντας συνέχεια στο πρόγραμμα δωρεών που έχει δρομολογήσει προς τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει αρκετές δωρεές, όπως επισήμανε ο κ. Λασκαρίδης, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε θετικό, αλλά όχι αρκετό, αφού «υπάρχει στη χώρα μας πολύς αδρανής πλούτος ιδίως στο χώρο της ναυτιλίας», όπως τόνισε. Μάλιστα, σε ποσοστό του ΑΕΠ ο πλούτος αυτός αντιπροσωπεύει ένα 20 % για τις ελληνικές οικογένειες, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 10%, στις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, οι περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα γεννήθηκαν χάρη στα ναυτιλιακά κεφαλαία, όπως περιέγραψε ο κ. Λασκαρίδης, επισημαίνοντας πως η οικονομική ανισότητα και η συγκέντρωση πλούτου αποτελούν πρόβλημα που υπονομεύει την ίδια την οικονομία.Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Λασκαρίδης μνημόνευσε μεγάλους ευεργέτες, όπως τους Ωναση και Νιάρχο, ενώ υπογράμμισε τη δύναμη του παραδείγματος για τους απογόνους των δωρητών. «Η ελευθερία είναι σίγουρη κατάκτηση μόνο για όσους έχουν το θάρρος να την υπερασπιστούν» κατέληξε ο κ. Λασκαρίδης κατά το χαιρετισμό του ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρωτοβουλία που έλαβε ζητώντας από το δωρητή του κτιρίου να συμβάλει στην υλοποίηση του.«Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θα αποκαλούσα τον Μέσι της σύγχρονης πολιτικης» σχολίασε ο κ. Λασκαρίδης, καθώς «το κριτήριο της επιτυχίας για όποιον ασκεί εξουσία είναι απλό. Αφήνει σε καλύτερη κατάσταση αυτό που παρέλαβε;», όπως διερωτήθηκε. «Σήμερα η χώρα μας μπορεί επιτέλους να υπερασπιστεί επάξια τον εαυτό της» σημείωσε ο κ. Λασκαρίδης.Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας στο χαιρετισμό του τόνισε ότι η «Ατζέντα 2030» με συνέπεια «επιχειρεί να μετατρέψει τις Ένοπλες Δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών».«Ο κόσμος έχει αλλάξει: Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν» ξεκαθάρισε.Η «Ατζέντα 2030» περιγράφει «την πορεία αυτής της αλλαγής» σημείωσε τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι όρος επιβίωσης για την πατρίδα.Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και στη διακλαδικότητα του Σώματος Πληροφορικής υπογραμμίζοντας ότι στον πυρήνα των αλλαγών βρίσκεται η ανάπτυξη λογισμικού και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.Υπενθύμισε, δε, ότι και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» έχει πέντε επίπεδα και πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα περιλαμβάνει τόσο τον κυβερνοχώρο όσο και το διάστημα.Για τη μονάδα 1864, είπε ότι διαθέτει «δυνατότητες κάθε είδους επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου» ενώ πρόσθεσε: «Η συγκρότηση αυτής της εθνικής ικανότητας εδράζεται σε μια νέα δομή με κατάλληλη υποδομή και διαρκή ανάπτυξη μέσων».Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας στρατηγός Δημήτριος Χούπης τόνισε στην ομιλία του ότι το νέο κτίριο «αποτυπώνει τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα επιχειρησιακή εποχή».«Διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα όπου η πληροφορία αναδεικνύεται σε στρατηγικό κεφάλαιο» για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την εθνική άμυνα, εξήγησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.«Η κυβερνοασφάλεια είναι προϋπόθεση εθνικής ανθεκτικότητας» ξεκαθάρισε.Ευχαρίστησε το «Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» ενώ χαρακτήρισε τη δωρεά κρίσιμη για το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων.