Τα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο σε κτίριο 2.500 τετραγωνικών, δωρεά του Ιδρύματος «Αθανάσιος Λασκαρίδης»
Τα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο σε κτίριο 2.500 τετραγωνικών, δωρεά του Ιδρύματος «Αθανάσιος Λασκαρίδης»
Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής απέναντι στις νέες απειλές, αλλά θωρακίζεται συστηματικά, είπε ο πρωθυπουργός - Δωρίζουμε στη χώρα ένα σύγχρονο εργαλείο που να αντέχει στο χρόνο, είπε ο δωρητής Αθανάσιος Λασκαρίδης - Κάλεσε τους εφοπλιστές να κάνουν περισσότερες δωρεές
Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Εθνικής άμυνας Νίκου Δένδια και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «Παπάγου», η επίσημη τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Το νέο κτίριο, η θεμελίωση του οποίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024, ανεγέρθηκε με αποκλειστική δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», ύψους 7.000.000 ευρώ, και αποτελεί σημαντική επένδυση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ στους τομείς της Πληροφορικής και του Κυβερνοχώρου.
Πρόκειται για υπερσύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ., το οποίο θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη Μονάδα 1864 του ΓΕΕΘΑ.
Οι νέες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας και περιλαμβάνουν υποδομές για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κυβερνοχώρο.
«Από σήμερα η πατρίδα μας θα είναι ακόμη πιο ασφαλής ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο του κυβερνοχώρου» ανάφερε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το χαιρετισμό στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ.
Δείτε βίντεο από την τελετή εγκαινίων του κτηρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής - Κυβερνοχώρου
«Ένα καινούριο σπίτι που όπως ακούσατε είναι ένα σπίτι υψηλών διαγραφών» τόνισε ο πρωθυπουργός, καθώς «οι απειλές παίρνουν ολοένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό».
«Πρόκειται για ακήρυχτους πολέμους σε αθέατα πεδία μάχης» περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στην νέα εποχή». «Στο πλαίσιο αυτό το νέο κτήριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αποδεικνύεται σε σημείο αιχμής» παρατήρησε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας πως σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής.
Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και εντός κινδύνους, όπως επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, ευχαριστώντας τον Αθανάσιο Λασκαρίδη και τη σύζυγο του, Εύη για τη δωρεά των νέων εγκαταστάσεων.
Το νέο κτίριο, η θεμελίωση του οποίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024, ανεγέρθηκε με αποκλειστική δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», ύψους 7.000.000 ευρώ, και αποτελεί σημαντική επένδυση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ στους τομείς της Πληροφορικής και του Κυβερνοχώρου.
Πρόκειται για υπερσύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ., το οποίο θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη Μονάδα 1864 του ΓΕΕΘΑ.
Οι νέες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας και περιλαμβάνουν υποδομές για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κυβερνοχώρο.
«Από σήμερα η πατρίδα μας θα είναι ακόμη πιο ασφαλής ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο του κυβερνοχώρου» ανάφερε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το χαιρετισμό στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ.
Δείτε βίντεο από την τελετή εγκαινίων του κτηρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής - Κυβερνοχώρου
«Ένα καινούριο σπίτι που όπως ακούσατε είναι ένα σπίτι υψηλών διαγραφών» τόνισε ο πρωθυπουργός, καθώς «οι απειλές παίρνουν ολοένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό».
«Πρόκειται για ακήρυχτους πολέμους σε αθέατα πεδία μάχης» περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στην νέα εποχή». «Στο πλαίσιο αυτό το νέο κτήριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αποδεικνύεται σε σημείο αιχμής» παρατήρησε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας πως σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής.
Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και εντός κινδύνους, όπως επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, ευχαριστώντας τον Αθανάσιο Λασκαρίδη και τη σύζυγο του, Εύη για τη δωρεά των νέων εγκαταστάσεων.
«Οφείλουμε να τιμούμε τους δωρητές μας γιατί με αυτόν τον τρόπο από μπορεί να γίνετε παράδειγμα και για άλλους ισχυρούς Έλληνες» σχολίασε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τον κ. Λασκαρίδη, επισημαίνοντας πως αν οι 50 κορυφαίες ναυτιλιακές οικογένειες της χώρας που αθροίζουν 50 δισ. ευρώ, μπορούσαν να αφήσουν την μισή τους περιουσία σε ένα ίδρυμα, «θα μαζευόταν μια περιουσία 25 δισ. ευρώ». Αυτό θα σήμαινε την υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας με 1 δις ευρώ το χρόνο, κατέληξε ο Πρωθυπουργός.
Λασκαρίδης: Δωρίζουμε στη χώρα ένα σύγχρονο εργαλείο που να αντέχει στο χρόνο
Εγκαινιάζουμε ένα έργο που ξεκίνησε 18 μήνες πριν, μια «εγκατάσταση υψηλών διεθνών προδιαγραφών» ανέφερε κατά το χαιρετισμό του ο Αθανάσιος Λασκαρίδης, κατά το χαιρετισμό του στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής- Κυβερνοχώρου, το οποίο ολοκληρώθηκε μέσω αποκλειστικής δωρεάς του.
Δείτε βίντεο
Στον αρχικό σχεδιασμό προστέθηκε και ένα πλήρες data center, προκειμένου να δωρίσουμε στη χώρα ένα σύγχρονο εργαλείο που να αντέχει στο χρόνο, όπως τόνισε ο κ. Λασκαρίδης, δίνοντας συνέχεια στο πρόγραμμα δωρεών που έχει δρομολογήσει προς τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει αρκετές δωρεές, όπως επισήμανε ο κ. Λασκαρίδης, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε θετικό, αλλά όχι αρκετό, αφού «υπάρχει στη χώρα μας πολύς αδρανής πλούτος ιδίως στο χώρο της ναυτιλίας», όπως τόνισε. Μάλιστα, σε ποσοστό του ΑΕΠ ο πλούτος αυτός αντιπροσωπεύει ένα 20 % για τις ελληνικές οικογένειες, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 10%, στις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, οι περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα γεννήθηκαν χάρη στα ναυτιλιακά κεφαλαία, όπως περιέγραψε ο κ. Λασκαρίδης, επισημαίνοντας πως η οικονομική ανισότητα και η συγκέντρωση πλούτου αποτελούν πρόβλημα που υπονομεύει την ίδια την οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Λασκαρίδης μνημόνευσε μεγάλους ευεργέτες, όπως τους Ωναση και Νιάρχο, ενώ υπογράμμισε τη δύναμη του παραδείγματος για τους απογόνους των δωρητών. «Η ελευθερία είναι σίγουρη κατάκτηση μόνο για όσους έχουν το θάρρος να την υπερασπιστούν» κατέληξε ο κ. Λασκαρίδης κατά το χαιρετισμό του ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρωτοβουλία που έλαβε ζητώντας από το δωρητή του κτιρίου να συμβάλει στην υλοποίηση του.
«Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θα αποκαλούσα τον Μέσι της σύγχρονης πολιτικης» σχολίασε ο κ. Λασκαρίδης, καθώς «το κριτήριο της επιτυχίας για όποιον ασκεί εξουσία είναι απλό. Αφήνει σε καλύτερη κατάσταση αυτό που παρέλαβε;», όπως διερωτήθηκε. «Σήμερα η χώρα μας μπορεί επιτέλους να υπερασπιστεί επάξια τον εαυτό της» σημείωσε ο κ. Λασκαρίδης.
Δείτε βίντεο
Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται σε υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας στο χαιρετισμό του τόνισε ότι η «Ατζέντα 2030» με συνέπεια «επιχειρεί να μετατρέψει τις Ένοπλες Δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών».
«Ο κόσμος έχει αλλάξει: Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν» ξεκαθάρισε.
Η «Ατζέντα 2030» περιγράφει «την πορεία αυτής της αλλαγής» σημείωσε τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι όρος επιβίωσης για την πατρίδα.
Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και στη διακλαδικότητα του Σώματος Πληροφορικής υπογραμμίζοντας ότι στον πυρήνα των αλλαγών βρίσκεται η ανάπτυξη λογισμικού και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
Υπενθύμισε, δε, ότι και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» έχει πέντε επίπεδα και πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα περιλαμβάνει τόσο τον κυβερνοχώρο όσο και το διάστημα.
Για τη μονάδα 1864, είπε ότι διαθέτει «δυνατότητες κάθε είδους επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου» ενώ πρόσθεσε: «Η συγκρότηση αυτής της εθνικής ικανότητας εδράζεται σε μια νέα δομή με κατάλληλη υποδομή και διαρκή ανάπτυξη μέσων».
Δείτε φωτογραφίες
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας στρατηγός Δημήτριος Χούπης τόνισε στην ομιλία του ότι το νέο κτίριο «αποτυπώνει τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα επιχειρησιακή εποχή».
«Διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα όπου η πληροφορία αναδεικνύεται σε στρατηγικό κεφάλαιο» για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την εθνική άμυνα, εξήγησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.
«Η κυβερνοασφάλεια είναι προϋπόθεση εθνικής ανθεκτικότητας» ξεκαθάρισε.
Ευχαρίστησε το «Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» ενώ χαρακτήρισε τη δωρεά κρίσιμη για το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων.
Λασκαρίδης: Δωρίζουμε στη χώρα ένα σύγχρονο εργαλείο που να αντέχει στο χρόνο
Εγκαινιάζουμε ένα έργο που ξεκίνησε 18 μήνες πριν, μια «εγκατάσταση υψηλών διεθνών προδιαγραφών» ανέφερε κατά το χαιρετισμό του ο Αθανάσιος Λασκαρίδης, κατά το χαιρετισμό του στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής- Κυβερνοχώρου, το οποίο ολοκληρώθηκε μέσω αποκλειστικής δωρεάς του.
Δείτε βίντεο
Στον αρχικό σχεδιασμό προστέθηκε και ένα πλήρες data center, προκειμένου να δωρίσουμε στη χώρα ένα σύγχρονο εργαλείο που να αντέχει στο χρόνο, όπως τόνισε ο κ. Λασκαρίδης, δίνοντας συνέχεια στο πρόγραμμα δωρεών που έχει δρομολογήσει προς τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει αρκετές δωρεές, όπως επισήμανε ο κ. Λασκαρίδης, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε θετικό, αλλά όχι αρκετό, αφού «υπάρχει στη χώρα μας πολύς αδρανής πλούτος ιδίως στο χώρο της ναυτιλίας», όπως τόνισε. Μάλιστα, σε ποσοστό του ΑΕΠ ο πλούτος αυτός αντιπροσωπεύει ένα 20 % για τις ελληνικές οικογένειες, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 10%, στις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, οι περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα γεννήθηκαν χάρη στα ναυτιλιακά κεφαλαία, όπως περιέγραψε ο κ. Λασκαρίδης, επισημαίνοντας πως η οικονομική ανισότητα και η συγκέντρωση πλούτου αποτελούν πρόβλημα που υπονομεύει την ίδια την οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Λασκαρίδης μνημόνευσε μεγάλους ευεργέτες, όπως τους Ωναση και Νιάρχο, ενώ υπογράμμισε τη δύναμη του παραδείγματος για τους απογόνους των δωρητών. «Η ελευθερία είναι σίγουρη κατάκτηση μόνο για όσους έχουν το θάρρος να την υπερασπιστούν» κατέληξε ο κ. Λασκαρίδης κατά το χαιρετισμό του ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρωτοβουλία που έλαβε ζητώντας από το δωρητή του κτιρίου να συμβάλει στην υλοποίηση του.
«Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θα αποκαλούσα τον Μέσι της σύγχρονης πολιτικης» σχολίασε ο κ. Λασκαρίδης, καθώς «το κριτήριο της επιτυχίας για όποιον ασκεί εξουσία είναι απλό. Αφήνει σε καλύτερη κατάσταση αυτό που παρέλαβε;», όπως διερωτήθηκε. «Σήμερα η χώρα μας μπορεί επιτέλους να υπερασπιστεί επάξια τον εαυτό της» σημείωσε ο κ. Λασκαρίδης.
Δείτε βίντεο
Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται σε υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας στο χαιρετισμό του τόνισε ότι η «Ατζέντα 2030» με συνέπεια «επιχειρεί να μετατρέψει τις Ένοπλες Δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών».
«Ο κόσμος έχει αλλάξει: Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν» ξεκαθάρισε.
Η «Ατζέντα 2030» περιγράφει «την πορεία αυτής της αλλαγής» σημείωσε τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι όρος επιβίωσης για την πατρίδα.
Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και στη διακλαδικότητα του Σώματος Πληροφορικής υπογραμμίζοντας ότι στον πυρήνα των αλλαγών βρίσκεται η ανάπτυξη λογισμικού και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
Υπενθύμισε, δε, ότι και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» έχει πέντε επίπεδα και πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα περιλαμβάνει τόσο τον κυβερνοχώρο όσο και το διάστημα.
Για τη μονάδα 1864, είπε ότι διαθέτει «δυνατότητες κάθε είδους επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου» ενώ πρόσθεσε: «Η συγκρότηση αυτής της εθνικής ικανότητας εδράζεται σε μια νέα δομή με κατάλληλη υποδομή και διαρκή ανάπτυξη μέσων».
Δείτε φωτογραφίες
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας στρατηγός Δημήτριος Χούπης τόνισε στην ομιλία του ότι το νέο κτίριο «αποτυπώνει τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα επιχειρησιακή εποχή».
«Διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα όπου η πληροφορία αναδεικνύεται σε στρατηγικό κεφάλαιο» για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την εθνική άμυνα, εξήγησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.
«Η κυβερνοασφάλεια είναι προϋπόθεση εθνικής ανθεκτικότητας» ξεκαθάρισε.
Ευχαρίστησε το «Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» ενώ χαρακτήρισε τη δωρεά κρίσιμη για το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα