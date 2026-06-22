Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Κάιλι Μινόγκ γυρίζουν ταινία στην Ουαλία

κινηματογραφικό πρότζεκτ που γυρίζεται στην Ουαλία, συμπρωταγωνιστούν ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Κάιλι Μινόγκ

Αν και ο τίτλος και η υπόθεση του νέου πρότζεκτ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, το Variety επιβεβαιώνει ότι ο Ταραντίνο θα συμπρωταγωνιστήσει με την Κάιλι Μινόγκ μεταξύ άλλων καλλιτεχνών.

ΣεΟ σκηνοθέτης και σεναριογράφος θα δουλέψει ξανά με τον Ουαλό σκηνοθέτη Τζέιμι Άνταμς σε ένα νέο μεγάλου μήκους φιλμ, στο οποίο ο εμβληματικός δημιουργός του «Kill Bill» θα βρεθεί και πάλι μπροστά από την κάμερα. Η προηγούμενη συνεργασία τους, η ταινία «Only What We Carry», στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης ο Σάιμον Πεγκ και η Σάρλοτ Γκένσμπουργκ, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα.Σύμφωνα με το Nation Cymru, ο σκηνοθέτης και η διάσημη τραγουδίστρια εντοπίστηκαν το Σαββατοκύριακο στην πόλη Πόρθκαουλ της Ουαλίας, όπου πραγματοποιούσαν γυρίσματα, μεταξύ των οποίων ήταν μία κηδεία σε τοπική εκκλησία και σκηνές να γευματίζουν μαζί.Στο καστ συμμετέχουν επίσης Ουαλοί ηθοποιοί, όπως η Κάρεν Πολάντα, ο Τζούλιαν Λιούις Τζόουνς, ο Κρεγκ Ράσελ και η Σίουαν Μόρις. Η Κάρεν Πολάντα, σε ανάρτησή της στο Instagram, ανέφερε ότι απόλαυσε τα γυρίσματα μαζί με τους συναδέλφους της και «άλλους θρύλους», σε μια ταινία που «κατευθύνει και συνθέτει ο μοναδικός Τζέιμι Άνταμς».: Shutterstock