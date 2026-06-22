Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Κάιλι Μινόγκ γυρίζουν ταινία στην Ουαλία
Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Κάιλι Μινόγκ γυρίζουν ταινία στην Ουαλία
Ο σκηνοθέτης και η διάσημη τραγουδίστρια εντοπίστηκαν στην πόλη Πόρθκαουλ της Ουαλίας, όπου πραγματοποιούσαν γυρίσματα
Σε κινηματογραφικό πρότζεκτ που γυρίζεται στην Ουαλία, συμπρωταγωνιστούν ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Κάιλι Μινόγκ.
Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος θα δουλέψει ξανά με τον Ουαλό σκηνοθέτη Τζέιμι Άνταμς σε ένα νέο μεγάλου μήκους φιλμ, στο οποίο ο εμβληματικός δημιουργός του «Kill Bill» θα βρεθεί και πάλι μπροστά από την κάμερα. Η προηγούμενη συνεργασία τους, η ταινία «Only What We Carry», στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης ο Σάιμον Πεγκ και η Σάρλοτ Γκένσμπουργκ, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα.
Αν και ο τίτλος και η υπόθεση του νέου πρότζεκτ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, το Variety επιβεβαιώνει ότι ο Ταραντίνο θα συμπρωταγωνιστήσει με την Κάιλι Μινόγκ μεταξύ άλλων καλλιτεχνών.
Σύμφωνα με το Nation Cymru, ο σκηνοθέτης και η διάσημη τραγουδίστρια εντοπίστηκαν το Σαββατοκύριακο στην πόλη Πόρθκαουλ της Ουαλίας, όπου πραγματοποιούσαν γυρίσματα, μεταξύ των οποίων ήταν μία κηδεία σε τοπική εκκλησία και σκηνές να γευματίζουν μαζί.
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Στο καστ συμμετέχουν επίσης Ουαλοί ηθοποιοί, όπως η Κάρεν Πολάντα, ο Τζούλιαν Λιούις Τζόουνς, ο Κρεγκ Ράσελ και η Σίουαν Μόρις. Η Κάρεν Πολάντα, σε ανάρτησή της στο Instagram, ανέφερε ότι απόλαυσε τα γυρίσματα μαζί με τους συναδέλφους της και «άλλους θρύλους», σε μια ταινία που «κατευθύνει και συνθέτει ο μοναδικός Τζέιμι Άνταμς».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος θα δουλέψει ξανά με τον Ουαλό σκηνοθέτη Τζέιμι Άνταμς σε ένα νέο μεγάλου μήκους φιλμ, στο οποίο ο εμβληματικός δημιουργός του «Kill Bill» θα βρεθεί και πάλι μπροστά από την κάμερα. Η προηγούμενη συνεργασία τους, η ταινία «Only What We Carry», στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης ο Σάιμον Πεγκ και η Σάρλοτ Γκένσμπουργκ, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα.
Αν και ο τίτλος και η υπόθεση του νέου πρότζεκτ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, το Variety επιβεβαιώνει ότι ο Ταραντίνο θα συμπρωταγωνιστήσει με την Κάιλι Μινόγκ μεταξύ άλλων καλλιτεχνών.
Locals were left rubbing their eyes in disbelief when they saw pop superstar Kylie Minogue and Hollywood legend Quentin Tarantino filming a movie in several locations at the seaside https://t.co/If0JORXYDW— Nation.Cymru (@NationCymru) June 22, 2026
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Quentin Tarantino shooting a movie with Kylie Minogue in Porthcawl!! What is going on!!??? pic.twitter.com/HGuylgw598— James Leighton (@Leightonauthor) June 20, 2026
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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