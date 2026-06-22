Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Κάιλι Μινόγκ γυρίζουν ταινία στην Ουαλία
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Κουέντιν Ταραντίνο Κάιλι Μινόγκ Ταινία

Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Κάιλι Μινόγκ γυρίζουν ταινία στην Ουαλία

Ο σκηνοθέτης και η διάσημη τραγουδίστρια εντοπίστηκαν στην πόλη Πόρθκαουλ της Ουαλίας, όπου πραγματοποιούσαν γυρίσματα

Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Κάιλι Μινόγκ γυρίζουν ταινία στην Ουαλία
Σε κινηματογραφικό πρότζεκτ που γυρίζεται στην Ουαλία, συμπρωταγωνιστούν ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Κάιλι Μινόγκ.

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος θα δουλέψει ξανά με τον Ουαλό σκηνοθέτη Τζέιμι Άνταμς σε ένα νέο μεγάλου μήκους φιλμ, στο οποίο ο εμβληματικός δημιουργός του «Kill Bill» θα βρεθεί και πάλι μπροστά από την κάμερα. Η προηγούμενη συνεργασία τους, η ταινία «Only What We Carry», στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης ο Σάιμον Πεγκ και η Σάρλοτ Γκένσμπουργκ, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα.

Αν και ο τίτλος και η υπόθεση του νέου πρότζεκτ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, το Variety επιβεβαιώνει ότι ο Ταραντίνο θα συμπρωταγωνιστήσει με την Κάιλι Μινόγκ μεταξύ άλλων καλλιτεχνών.

Σύμφωνα με το Nation Cymru, ο σκηνοθέτης και η διάσημη τραγουδίστρια εντοπίστηκαν το Σαββατοκύριακο στην πόλη Πόρθκαουλ της Ουαλίας, όπου πραγματοποιούσαν γυρίσματα, μεταξύ των οποίων ήταν μία κηδεία σε τοπική εκκλησία και σκηνές να γευματίζουν μαζί.

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Στο καστ συμμετέχουν επίσης Ουαλοί ηθοποιοί, όπως η Κάρεν Πολάντα, ο Τζούλιαν Λιούις Τζόουνς, ο Κρεγκ Ράσελ και η Σίουαν Μόρις. Η Κάρεν Πολάντα, σε ανάρτησή της στο Instagram, ανέφερε ότι απόλαυσε τα γυρίσματα μαζί με τους συναδέλφους της και «άλλους θρύλους», σε μια ταινία που «κατευθύνει και συνθέτει ο μοναδικός Τζέιμι Άνταμς».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

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