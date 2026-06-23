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Οι Times ξεχώρισαν τα 17 ελληνικά νησιά της «απόλυτης γαλήνης», δείτε την λίστα
Οι Times ξεχώρισαν τα 17 ελληνικά νησιά της «απόλυτης γαλήνης», δείτε την λίστα
Σε αφιέρωμά τους, οι βρετανικοί Times ξεχωρίζουν 17 «ήσυχους» παραδείσους της Ελλάδας, προορισμούς με γαλήνια ατμόσφαιρα, ειδυλλιακές παραλίες και χαλαρούς ρυθμούς ζωής, ιδανικούς για όσους αναζητούν διακοπές μακριά από τα πλήθη
Ανάμεσα στα χιλιάδες νησιά που συνθέτουν το ελληνικό αρχιπέλαγος, υπάρχουν προορισμοί που παραμένουν μακριά από τον μαζικό τουρισμό, διατηρώντας τον αυθεντικό τους χαρακτήρα και μια μοναδική αίσθηση ηρεμίας.
Σε πρόσφατο αφιέρωμά τους, οι Times αναδεικνύουν τα που προσφέρουν γαλήνια ατμόσφαιρα, αυθεντικές εμπειρίες και εικόνες που θυμίζουν την Ελλάδα μιας άλλης εποχής.
Όπως σημειώνει η εφημερίδα «μόλις 227 από τα περίπου 6.000 ελληνικά νησιά είναι κατοικημένα, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό τους συγκαταλέγεται στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Πέρα από τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Ρόδο και την Κω, δεκάδες μικρότερα νησιά συνεχίζουν να προσφέρουν μια πιο ήσυχη και αυθεντική εκδοχή των ελληνικών διακοπών».
Οι Times υπογραμμίζουν ότι η περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη πολλών από αυτά τα νησιά δεν οφείλεται στην έλλειψη φυσικής ομορφιάς ή ενδιαφέροντος, αλλά κυρίως στη δυσκολότερη πρόσβαση. Ωστόσο, «ακριβώς αυτή η σχετική απομόνωση είναι που διατηρεί αναλλοίωτη τη γοητεία τους».
Στη λίστα των προορισμών που ξεχωρίζουν για τη γαλήνια αύρα τους περιλαμβάνονται η Φολέγανδρος, με τη μαγευτική Χώρα της στην άκρη των βράχων, η Ανάφη με την ιδιαίτερη καλοκαιρινή της ζωντάνια, αλλά και η Σύρος, όπου τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα δίπλα στη θάλασσα συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό χαλάρωσης.
Σύμφωνα με τους συντάκτες της βρετανικής εφημερίδας, τα λιγότερο προβεβλημένα ελληνικά νησιά προσφέρουν αυτό που πολλοί ταξιδιώτες αναζητούν σήμερα: αυθεντικότητα, ηρεμία, ανεπιτήδευτη φιλοξενία και την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ελλάδα μακριά από τα πλήθη.
2. Αστυπάλαια
3. Ανάφη
4. Λειψοί
Σε πρόσφατο αφιέρωμά τους, οι Times αναδεικνύουν τα που προσφέρουν γαλήνια ατμόσφαιρα, αυθεντικές εμπειρίες και εικόνες που θυμίζουν την Ελλάδα μιας άλλης εποχής.
Όπως σημειώνει η εφημερίδα «μόλις 227 από τα περίπου 6.000 ελληνικά νησιά είναι κατοικημένα, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό τους συγκαταλέγεται στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Πέρα από τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Ρόδο και την Κω, δεκάδες μικρότερα νησιά συνεχίζουν να προσφέρουν μια πιο ήσυχη και αυθεντική εκδοχή των ελληνικών διακοπών».
Οι Times υπογραμμίζουν ότι η περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη πολλών από αυτά τα νησιά δεν οφείλεται στην έλλειψη φυσικής ομορφιάς ή ενδιαφέροντος, αλλά κυρίως στη δυσκολότερη πρόσβαση. Ωστόσο, «ακριβώς αυτή η σχετική απομόνωση είναι που διατηρεί αναλλοίωτη τη γοητεία τους».
Στη λίστα των προορισμών που ξεχωρίζουν για τη γαλήνια αύρα τους περιλαμβάνονται η Φολέγανδρος, με τη μαγευτική Χώρα της στην άκρη των βράχων, η Ανάφη με την ιδιαίτερη καλοκαιρινή της ζωντάνια, αλλά και η Σύρος, όπου τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα δίπλα στη θάλασσα συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό χαλάρωσης.
Σύμφωνα με τους συντάκτες της βρετανικής εφημερίδας, τα λιγότερο προβεβλημένα ελληνικά νησιά προσφέρουν αυτό που πολλοί ταξιδιώτες αναζητούν σήμερα: αυθεντικότητα, ηρεμία, ανεπιτήδευτη φιλοξενία και την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ελλάδα μακριά από τα πλήθη.
Τα 17 ελληνικά νησιά που ξεχωρίζουν οι Times1. Αίγινα
2. Αστυπάλαια
3. Ανάφη
4. Λειψοί
5. Άνδρος
6. Φολέγανδρος
7. Νίσυρος
8. Σύρος
9. Μεγανήσι
10. Αλόννησος
11. Αγκίστρι
12. Μήλος
13. Πάτμος
14. Κύθηρα
15. Καστελλόριζο
16. Σέριφος
17. Σίφνος
6. Φολέγανδρος
7. Νίσυρος
8. Σύρος
9. Μεγανήσι
10. Αλόννησος
11. Αγκίστρι
12. Μήλος
13. Πάτμος
14. Κύθηρα
15. Καστελλόριζο
16. Σέριφος
17. Σίφνος
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