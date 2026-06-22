Ενώπιον της Δικαιοσύνης ο Μπαλάσκας για την υπόθεση της Σταυρούλας, είχε χαρακτηρίσει «γκάφα» της Αστυνομίας ότι είχαν αφήσει ελεύθερο τον Σκοπιανό