Ενώπιον της Δικαιοσύνης ο Μπαλάσκας για την υπόθεση της Σταυρούλας, είχε χαρακτηρίσει «γκάφα» της Αστυνομίας ότι είχαν αφήσει ελεύθερο τον Σκοπιανό
Ενώπιον της Δικαιοσύνης ο Μπαλάσκας για την υπόθεση της Σταυρούλας, είχε χαρακτηρίσει «γκάφα» της Αστυνομίας ότι είχαν αφήσει ελεύθερο τον Σκοπιανό
Σύμφωνα με τις Αρχές, οι κινήσεις ήταν μελετημένες προκειμένου να δοθεί χρόνος στον δράστη να κάνει λάθη - Μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων από τους αξιωματικούς της Ασφάλειας Χανίων
Ενώπιον της Δικαιοσύνης για διασπορά ψευδών ειδήσεων μετά από μήνυση αξιωματικών της Ασφάλειας Χανίων αναμένεται να βρεθεί ο πρώην συνδικαλιστής Αστυνομικός και τηλεοπτικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας εξαιτίας ενός σχολίου που έκανε για την υπόθεση Λεβεντάκη.
Ο κ. Μπαλάσκας είχε χαρακτηρίσει γκάφα το γεγονός ότι οι Αρχές είχαν αφήσει ελεύθερο τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή της Σταυρούλας Λεβεντάκη έπειτα από δύο καταθέσεις και εκείνος είχε εξαφανιστεί για σχεδόν μιάμιση μέρα.
«Υπάρχουν νεύρα, και τα νεύρα είναι δικαιολογημένα. Γιατί ο Κανέλλος, ο στρατηγός, άστραψε και βρόντηξε και δίκιο είχε. ΓΚΑΦΑ. Τους είπε "Υπάρχει και η άτυπη παρακολούθηση. Αφού αυτόν είχαμε και αυτόν υποπτευόμασταν. Κάντε τη λεγόμενη άτυπη παρακολούθηση να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πού είναι. Ξέρουμε ότι νομικά εκείνη την στιγμή δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε για κάτι. Κάντε κάτι να ξέρουμε πού στο διάβολο είναι"» είχε αναφέρει ο κ. Μπαλάσκας σε τηλεοπτικό του σχόλιο στην εκπομπή Live News.
Όμως όπως αποδείχθηκε, οι κινήσεις των Αρχών ήταν μελετημένες, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου σε χθεσινή της τηλεφωνική επικοινωνία με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
«Επειδή ακούστηκαν πολλά ότι για ένα διάστημα ο άντρας αυτό εξαφανίστηκε και δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί, εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στον δράστη να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα» είπε η κ. Δημογλίδου.
Πλέον, και μετά την κυνική ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού πως αυτός είναι ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη και αφού εντοπίστηκε και η σορός της στο σημείο που υπέδειξε, ο Σταύρος Μπαλάσκας σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και όπως αναφέρει το parakritika.gr, θα βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, μετά από μηνυτήρια αναφορά από αξιωματικούς της ΕΛΑΣ τους οποίους ενέπλεξε με τα περί «γκάφας».
Ο κ. Μπαλάσκας είχε χαρακτηρίσει γκάφα το γεγονός ότι οι Αρχές είχαν αφήσει ελεύθερο τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή της Σταυρούλας Λεβεντάκη έπειτα από δύο καταθέσεις και εκείνος είχε εξαφανιστεί για σχεδόν μιάμιση μέρα.
«Υπάρχουν νεύρα, και τα νεύρα είναι δικαιολογημένα. Γιατί ο Κανέλλος, ο στρατηγός, άστραψε και βρόντηξε και δίκιο είχε. ΓΚΑΦΑ. Τους είπε "Υπάρχει και η άτυπη παρακολούθηση. Αφού αυτόν είχαμε και αυτόν υποπτευόμασταν. Κάντε τη λεγόμενη άτυπη παρακολούθηση να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πού είναι. Ξέρουμε ότι νομικά εκείνη την στιγμή δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε για κάτι. Κάντε κάτι να ξέρουμε πού στο διάβολο είναι"» είχε αναφέρει ο κ. Μπαλάσκας σε τηλεοπτικό του σχόλιο στην εκπομπή Live News.
Όμως όπως αποδείχθηκε, οι κινήσεις των Αρχών ήταν μελετημένες, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου σε χθεσινή της τηλεφωνική επικοινωνία με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
«Επειδή ακούστηκαν πολλά ότι για ένα διάστημα ο άντρας αυτό εξαφανίστηκε και δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί, εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στον δράστη να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα» είπε η κ. Δημογλίδου.
Πλέον, και μετά την κυνική ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού πως αυτός είναι ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη και αφού εντοπίστηκε και η σορός της στο σημείο που υπέδειξε, ο Σταύρος Μπαλάσκας σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και όπως αναφέρει το parakritika.gr, θα βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, μετά από μηνυτήρια αναφορά από αξιωματικούς της ΕΛΑΣ τους οποίους ενέπλεξε με τα περί «γκάφας».
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