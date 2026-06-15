Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

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Με ενθουσιασμό, κέφι και ενέργεια ξεκίνησε και φέτος -για 7η συνεχή χρονιά-, το Plastic Free Greece, η πρωτοβουλία της LIDL και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, που έχει δημιουργήσει ένα ισχυρά θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε όλη τη χώρα, διατρέχοντας δεκάδες σημεία ενδιαφέροντος, από βορρά προς νότο και από ανατολή προς δύση.

Αρχής γενομένης με τους ηπειρωτικούς προορισμούς, η εμβληματική πρωτοβουλία που εξελίχθηκε σε μακρόπνοη στρατηγική -ως σήμερα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 20 τόνοι απορριμμάτων από παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς-, έδωσε και φέτος το στίγμα της δυναμικής της. Καθώς, στις περιοχές όπου χτυπά η καρδιά της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας συγκεντρώθηκαν πάνω από 150 κιλά απορριμμάτων.





Συγκεκριμένα, στις 10 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, συλλέχθηκαν 42 κιλά απορριμμάτων (κυρίως μικρά πλαστικά κομμάτια, που ήταν το 27% του συνόλου, 613 τεμάχια, αλλά και 611 αποτσίγαρα, επίσης 27% του συνόλου).





Την ίδια ημέρα στα Τρίκαλα (Κυριακή 10 Μαΐου), στις όχθες του Ληθαίου Ποταμού, η συγκομιδή ήταν στα 26 κιλά (κυρίαρχο εύρημα: 1.141 αποτσίγαρα, ήτοι το 57% του συνόλου).





Μία εβδομάδα μετά, στις 17 Μαΐου, στην Αττική, στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης - Βάρκιζας, συγκεντρώθηκαν 64,5 κιλά (κυρίως μικρά πλαστικά κομμάτια, σε ποσοστό 21% και 272 αποτσίγαρα, ήτοι 19%).





Ενώ, την ίδια ημέρα στην, στην παραλία της Πλαζ του ΕΟΤ, μαζεύτηκαν 18 κιλά απορριμμάτων (κυρίαρχο εύρημα: 782 αποτσίγαρα, ήτοι το 45% του συνόλου).

Εκτός από τα παραπάνω, φελιζόλ, σχοινιά, καλαμάκια, χαρτόνια, κουτάκια αναψυκτικών και μπύρας, περιλαμβάνονται στα απορρίμματα, αναμενόμενα και σε υπολογίσιμες συγκεντρώσεις, υπήρξαν όμως και ασυνήθιστα ευρήματα, όπως λ.χ. ένας καταψύκτης!

Στους τέσσερις αυτούς καθαρισμούς καθαρισμούς 84 εργαζόμενοι και εργαζόμενες της αγαπημένης αλυσίδα (Lidlers), αλλά και 18 mini Lidlers (παιδιά εργαζομένων) ένωσαν τις δυνάμεις τους και με το χαμόγελο στα χείλη παρέδωσαν μαθήματα βιωσιμότητας, καλής διάθεσης και αποτελεσματικής δουλειάς.







Υπενθυμίζεται ότι, το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης», σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με αισιοδοξία, συμμετοχή και απτά αποτελέσματα, η πρωτοβουλία αποδεικνύει ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός καθαρότερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος. Θα συνεχιστεί, δε, σε πέντε νησιωτικούς προορισμούς (Σαντορίνη, Κέρκυρα, Μύκονο, Σκιάθο, Λέσβο), μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026.

Παρακολουθήστε το βίντεο από τις τέσσερις δράσεις και μείνετε συντονισμένοι και ευαισθητοποιημένοι!