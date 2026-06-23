Οι έπαινοι της Ιωάννας Τούνη για τον σύντροφό της αφού έκανε πρώτος like σε φωτογραφίες του γιου της: Τέτοιους άντρες θέλουμε κορίτσια
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Ιωάννα Τούνη Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης σύντροφος Γιος Instagram

Οι έπαινοι της Ιωάννας Τούνη για τον σύντροφό της αφού έκανε πρώτος like σε φωτογραφίες του γιου της: Τέτοιους άντρες θέλουμε κορίτσια

«Όταν έχεις 1,3 εκατομμύρια follower, αλλά το αγόρι σου είναι ο νο1 φαν σου!» έγραψε η Ιωάννα Τούνη για τον Δημητρή Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη

Οι έπαινοι της Ιωάννας Τούνη για τον σύντροφό της αφού έκανε πρώτος like σε φωτογραφίες του γιου της: Τέτοιους άντρες θέλουμε κορίτσια
18 ΣΧΟΛΙΑ
Σε άλλον ένα δημόσιο έπαινο για τον σύντροφό της Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη προχώρησε η Ιωάννα Τούνη.

Αφορμή αποτέλεσε η... ακαριαία αντίδρασή του όταν η Instagrammer ανήρτησε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες του γιου της Πάρη.

«Ήμουν πρώτος» έγραψε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης στην Ιωάννα Τούνη με την Insgtagrammer να δημοσιεύει και την «άποδειξη» για την καρδούλα που πρώτος έβαλε ο σύντροφός της για τις 16 φωτογραφίες του γιου της, Πάρη.

«Χαχαχα σε αγαπώ» ήταν η απάντηση της Ιωάννας Τούνη στον σύντροφό της, με την ίδια να σχολιάζει την κίνησή του αυτή γράφοντας σε story στο Instagram:

«Εντωμεταξύ ο R. μου... Όταν έχεις 1,3 εκατομμύρια follower, αλλά το αγόρι σου είναι ο νο1 φαν σου! Τέτοιους άντρες θέλουμε κορίτσια»

Οι έπαινοι της Ιωάννας Τούνη για τον σύντροφό της αφού έκανε πρώτος like σε φωτογραφίες του γιου της: Τέτοιους άντρες θέλουμε κορίτσια
18 ΣΧΟΛΙΑ

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