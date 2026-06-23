Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Οι έπαινοι της Ιωάννας Τούνη για τον σύντροφό της αφού έκανε πρώτος like σε φωτογραφίες του γιου της: Τέτοιους άντρες θέλουμε κορίτσια
Οι έπαινοι της Ιωάννας Τούνη για τον σύντροφό της αφού έκανε πρώτος like σε φωτογραφίες του γιου της: Τέτοιους άντρες θέλουμε κορίτσια
«Όταν έχεις 1,3 εκατομμύρια follower, αλλά το αγόρι σου είναι ο νο1 φαν σου!» έγραψε η Ιωάννα Τούνη για τον Δημητρή Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη
Σε άλλον ένα δημόσιο έπαινο για τον σύντροφό της Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη προχώρησε η Ιωάννα Τούνη.
Αφορμή αποτέλεσε η... ακαριαία αντίδρασή του όταν η Instagrammer ανήρτησε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες του γιου της Πάρη.
«Ήμουν πρώτος» έγραψε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης στην Ιωάννα Τούνη με την Insgtagrammer να δημοσιεύει και την «άποδειξη» για την καρδούλα που πρώτος έβαλε ο σύντροφός της για τις 16 φωτογραφίες του γιου της, Πάρη.
«Χαχαχα σε αγαπώ» ήταν η απάντηση της Ιωάννας Τούνη στον σύντροφό της, με την ίδια να σχολιάζει την κίνησή του αυτή γράφοντας σε story στο Instagram:
«Εντωμεταξύ ο R. μου... Όταν έχεις 1,3 εκατομμύρια follower, αλλά το αγόρι σου είναι ο νο1 φαν σου! Τέτοιους άντρες θέλουμε κορίτσια»
Αφορμή αποτέλεσε η... ακαριαία αντίδρασή του όταν η Instagrammer ανήρτησε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες του γιου της Πάρη.
«Ήμουν πρώτος» έγραψε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης στην Ιωάννα Τούνη με την Insgtagrammer να δημοσιεύει και την «άποδειξη» για την καρδούλα που πρώτος έβαλε ο σύντροφός της για τις 16 φωτογραφίες του γιου της, Πάρη.
«Χαχαχα σε αγαπώ» ήταν η απάντηση της Ιωάννας Τούνη στον σύντροφό της, με την ίδια να σχολιάζει την κίνησή του αυτή γράφοντας σε story στο Instagram:
«Εντωμεταξύ ο R. μου... Όταν έχεις 1,3 εκατομμύρια follower, αλλά το αγόρι σου είναι ο νο1 φαν σου! Τέτοιους άντρες θέλουμε κορίτσια»
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