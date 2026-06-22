Η συμφωνία για τη βιογραφική ταινία της Μαντόνα ναυάγησε λόγω υψηλού κόστους
Η συμφωνία για τη βιογραφική ταινία της Μαντόνα ναυάγησε λόγω υψηλού κόστους
Η διάσημη τραγουδίστρια είχε αναλάβει από κοινού το σενάριο και τη σκηνοθεσία
Μετά από ρήξη με τη Universal Pictures λόγω διαφωνίας για τον προϋπολογισμό, η Μαντόνα αποκάλυψε πως η πολυαναμενόμενη βιογραφική της ταινία δεν προχώρησε, εξηγώντας ότι η πολυδιάστατη και έντονη πορεία της απαιτούσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να αποδοθεί όπως της άξιζε.
Η συμφωνία για την ταινία είχε κλείσει έπειτα από διαγωνισμό μεταξύ στούντιο το 2021, με τη διάσημη τραγουδίστρια να αναλαμβάνει από κοινού το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Στο πρότζεκτ είχαν εμπλακεί σεναριογράφοι όπως η Diablo Cody και η Erin Cressida Wilson, ενώ η Τζούλια Γκάρνερ είχε επιλεγεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο μετά από απαιτητικές οντισιόν το 2022.
Όπως δήλωσε η Μαντόνα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Interview, η συνεργασία με την Universal κατέληξε σε αδιέξοδο λόγω οικονομικών διαφορών. «Επρόκειτο να κάνω μια ταινία για τη ζωή μου. Δούλεψα το σενάριο για δύο χρόνια και πέρασα δύο χρόνια στα Universal Studios μαζί με τους line producers για τον προϋπολογισμό και το casting», ανέφερε.
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Είχαμε μια ρήξη με τη Universal σχετικά με τον προϋπολογισμό. Έχω ζήσει μια τεράστια ζωή, οπότε χρειαζόμουν μεγάλο ποσό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ;».
Η Μαντόνα εξήγησε επίσης ότι το στούντιο δεν μπορούσε να αντιληφθεί τις οικονομικές απαιτήσεις του πρότζεκτ, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να μειώσει το κόστος, εξετάζοντας ακόμη και γυρίσματα στη Σερβία. «Ίσως απλώς δεν πίστευαν σε εμένα. Μία από τις πρώτες τους αντιδράσεις ήταν: “Δεν πιστεύουμε ότι θα μείνεις στη Σερβία πάνω από τέσσερις μέρες”. Και εγώ είπα: “Έχετε διαβάσει το σενάριο; Όλη μου η ζωή είναι επιβίωση. Δεν πάω εκεί για διακοπές”», σημείωσε.
Σύμφωνα με την ίδια, το πρότζεκτ πέρασε στη συνέχεια σε συζητήσεις για τη μεταφορά σε σειρά μέσω του Netflix, ωστόσο και η συγκεκριμένη πρόταση δεν κατέληξε σε συμφωνία. «Ήμουν σε αδιέξοδο όταν αυτό κατέρρευσε, και μετά το Netflix επικοινώνησε για σειρά. Αυτό ήταν μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, γιατί δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω το σενάριο που είχα με τη Universal, εκτός αν το πουλούσα σε εξωφρενική τιμή, παρότι το είχα γράψει εγώ», είπε.
Όπως πρόσθεσε, πέρασε περίπου έναν χρόνο προσπαθώντας να εξελιχθεί το πρότζεκτ σε σειρά, όμως τελικά δεν κατάφερε να βρει τον κατάλληλο πρόσωπο που θα αναλάμβανε τον συντονισμό. «Αυτό συνεχίστηκε για άλλους οκτώ ή εννέα μήνες. Ήμουν σαν “ευτυχώς που έχω άλλη δουλειά, γιατί πρέπει να δουλεύω και να δημιουργώ”», είπε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η συμφωνία για την ταινία είχε κλείσει έπειτα από διαγωνισμό μεταξύ στούντιο το 2021, με τη διάσημη τραγουδίστρια να αναλαμβάνει από κοινού το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Στο πρότζεκτ είχαν εμπλακεί σεναριογράφοι όπως η Diablo Cody και η Erin Cressida Wilson, ενώ η Τζούλια Γκάρνερ είχε επιλεγεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο μετά από απαιτητικές οντισιόν το 2022.
Όπως δήλωσε η Μαντόνα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Interview, η συνεργασία με την Universal κατέληξε σε αδιέξοδο λόγω οικονομικών διαφορών. «Επρόκειτο να κάνω μια ταινία για τη ζωή μου. Δούλεψα το σενάριο για δύο χρόνια και πέρασα δύο χρόνια στα Universal Studios μαζί με τους line producers για τον προϋπολογισμό και το casting», ανέφερε.
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Είχαμε μια ρήξη με τη Universal σχετικά με τον προϋπολογισμό. Έχω ζήσει μια τεράστια ζωή, οπότε χρειαζόμουν μεγάλο ποσό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ;».
Madonna says her biopic was scrapped due to cost: “I’ve had a huge life, so I needed a big budget” https://t.co/ISb3Z8FvFW— NME (@NME) June 22, 2026
Η Μαντόνα εξήγησε επίσης ότι το στούντιο δεν μπορούσε να αντιληφθεί τις οικονομικές απαιτήσεις του πρότζεκτ, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να μειώσει το κόστος, εξετάζοντας ακόμη και γυρίσματα στη Σερβία. «Ίσως απλώς δεν πίστευαν σε εμένα. Μία από τις πρώτες τους αντιδράσεις ήταν: “Δεν πιστεύουμε ότι θα μείνεις στη Σερβία πάνω από τέσσερις μέρες”. Και εγώ είπα: “Έχετε διαβάσει το σενάριο; Όλη μου η ζωή είναι επιβίωση. Δεν πάω εκεί για διακοπές”», σημείωσε.
Σύμφωνα με την ίδια, το πρότζεκτ πέρασε στη συνέχεια σε συζητήσεις για τη μεταφορά σε σειρά μέσω του Netflix, ωστόσο και η συγκεκριμένη πρόταση δεν κατέληξε σε συμφωνία. «Ήμουν σε αδιέξοδο όταν αυτό κατέρρευσε, και μετά το Netflix επικοινώνησε για σειρά. Αυτό ήταν μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, γιατί δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω το σενάριο που είχα με τη Universal, εκτός αν το πουλούσα σε εξωφρενική τιμή, παρότι το είχα γράψει εγώ», είπε.
Όπως πρόσθεσε, πέρασε περίπου έναν χρόνο προσπαθώντας να εξελιχθεί το πρότζεκτ σε σειρά, όμως τελικά δεν κατάφερε να βρει τον κατάλληλο πρόσωπο που θα αναλάμβανε τον συντονισμό. «Αυτό συνεχίστηκε για άλλους οκτώ ή εννέα μήνες. Ήμουν σαν “ευτυχώς που έχω άλλη δουλειά, γιατί πρέπει να δουλεύω και να δημιουργώ”», είπε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα