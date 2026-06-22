«Νόμιζα ότι το σκυλί είχε απομακρυνθεί, πίστεψα ότι έπεσα σε λακούβα» λέει η 60χρονη οδηγός από τη Γαστούνη

κ. Θεοδόση και κ.Αντωνόπουλο, η 60χρονη οδηγός υποστηρίζει στο protothema.gr πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και πως δεν αντιλήφθηκε ότι εκείνο είχε μείνει στη μέση του δρόμου γι' αυτό και ξεκίνησε πάλι το όχημά της. Επίσης, έδωσε έμφαση στο γεγονός πως μέσα στο αυτοκίνητο δεν ήταν μόνη της αλλά με μια ξαδέρφη της και μια φίλη της και άκουγαν μουσική.



Πήρε προθεσμία για να δώσει γραπτά τις εξηγήσεις της

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