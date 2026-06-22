«Νόμιζα ότι το σκυλί είχε απομακρυνθεί, πίστεψα ότι έπεσα σε λακούβα» λέει η 60χρονη οδηγός από τη Γαστούνη
«Νόμιζα ότι το σκυλί είχε απομακρυνθεί, πίστεψα ότι έπεσα σε λακούβα» λέει η 60χρονη οδηγός από τη Γαστούνη
Η γυναίκα, μέσω των δικηγόρων της, αναφέρει στο protothema.gr ότι δεν αντιλήφθηκε πώς έγινε το κακό και σκότωσε το σκυλάκι - Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για κακούργημα
Οργή, θλίψη και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας με το θάνατο του σκύλου στη Γαστούνη. Στα πλάνα φαίνεται ένα όχημα να σταματά μπροστά στο άτυχο ηλικιωμένο σκυλάκι, και μετά από λίγο να ξεκινά πάλι και να περνά από πάνω του, θανατώνοντας το.
Η οδηγός η οποία ταυτοποιήθηκε, πήρε 48ωρη προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί γραπτώς.
Μέσω των συνηγόρων της, κ. Θεοδόση και κ.Αντωνόπουλο, η 60χρονη οδηγός υποστηρίζει στο protothema.gr πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και πως δεν αντιλήφθηκε ότι εκείνο είχε μείνει στη μέση του δρόμου γι' αυτό και ξεκίνησε πάλι το όχημά της. Επίσης, έδωσε έμφαση στο γεγονός πως μέσα στο αυτοκίνητο δεν ήταν μόνη της αλλά με μια ξαδέρφη της και μια φίλη της και άκουγαν μουσική.
Συγκεκριμένα ανέφερε στη δήλωσή της: «Στις 18-06-2026 και ώρα 21.30 περίπου βρισκόμουν στο αυτοκίνητό μου μαζί με δύο άλλα άτομα και συγκεκριμένα μία φίλη και μία εξαδέλφη μου. Εκινούμην εντός της Γαστούνης και σε μία δημοτική οδό στην οποία μάλιστα γίνονταν κάποια έργα, είδα ένα μικρό σε μέγεθος σκυλάκι μπροστά μου, ανέκοψα και σχεδόν μηδένισα την ταχύτητά μου και πίστεψα ότι στο μεταξύ το σκυλάκι απομακρύνθηκε. Κινήθηκα λοιπόν με πολύ μικρή ταχύτητα χωρίς να αντιληφθώ ότι το μικρό ζώο είχε παραμείνει στη μέση του δρόμου και έγινε δυστυχώς, ό,τι έγινε.
Σας αναφέρω επιπλέον ότι μέσα στο αυτοκίνητο συζητούσαμε με τις συνεπιβάτριες και παράλληλα είχαμε ανοιχτό το ραδιόφωνο και ακούγαμε μουσική. Το μικρό ανασήκωμα του αυτοκινήτου υποψιάστηκα ότι το προκάλεσε κάποια πέτρα ή λακούβα λόγω ακριβώς των έργων που γίνονταν στο δρόμο. Δεν αντιλήφθηκα ούτε στο ελάχιστο αυτό που συνέβη, για το οποίο έχω συγκλονιστεί. Ήμουν και είμαι άτομο με καλά αισθήματα για τα ζώα και δεν έχω διανοηθεί στη ζωή μου την ελάχιστη κακοποίηση ενός ζώου. Αυτό που μου συνέβη είναι πράγματι τραγικό και έχω χάσει τον ύπνο μου και εγώ και η οικογένειά μου».
Αφού δώσει τις έγγραφες εξηγήσεις η 60χρονη γυναίκα, το υλικό της δικογραφίας μαζί με την κατάθεσή της θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Αμαλιάδας προκειμένου να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις σύμφωνα με το ΕΡΤnews.
Οι Αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για κακούργημα αφού σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί, η 60χρονη φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε θανάσιμα το σκυλάκι που βρισκόταν σε γειτονιά της Γαστούνης για 15 χρόνια.
Η ίδια ισχυρίστηκε στην προφορική της κατάθεση στην Αστυνομία ότι δεν το είδε και πως υπέθεσε ότι είχε φύγει από το δρόμο της όταν ξεκίνησε πάλι το όχημα της. Επίσης ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να το σκοτώσει και μετά το περιστατικό φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε εγκατέλειψε το σημείο.
Η οδηγός η οποία ταυτοποιήθηκε, πήρε 48ωρη προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί γραπτώς.
Μέσω των συνηγόρων της, κ. Θεοδόση και κ.Αντωνόπουλο, η 60χρονη οδηγός υποστηρίζει στο protothema.gr πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και πως δεν αντιλήφθηκε ότι εκείνο είχε μείνει στη μέση του δρόμου γι' αυτό και ξεκίνησε πάλι το όχημά της. Επίσης, έδωσε έμφαση στο γεγονός πως μέσα στο αυτοκίνητο δεν ήταν μόνη της αλλά με μια ξαδέρφη της και μια φίλη της και άκουγαν μουσική.
Συγκεκριμένα ανέφερε στη δήλωσή της: «Στις 18-06-2026 και ώρα 21.30 περίπου βρισκόμουν στο αυτοκίνητό μου μαζί με δύο άλλα άτομα και συγκεκριμένα μία φίλη και μία εξαδέλφη μου. Εκινούμην εντός της Γαστούνης και σε μία δημοτική οδό στην οποία μάλιστα γίνονταν κάποια έργα, είδα ένα μικρό σε μέγεθος σκυλάκι μπροστά μου, ανέκοψα και σχεδόν μηδένισα την ταχύτητά μου και πίστεψα ότι στο μεταξύ το σκυλάκι απομακρύνθηκε. Κινήθηκα λοιπόν με πολύ μικρή ταχύτητα χωρίς να αντιληφθώ ότι το μικρό ζώο είχε παραμείνει στη μέση του δρόμου και έγινε δυστυχώς, ό,τι έγινε.
Σας αναφέρω επιπλέον ότι μέσα στο αυτοκίνητο συζητούσαμε με τις συνεπιβάτριες και παράλληλα είχαμε ανοιχτό το ραδιόφωνο και ακούγαμε μουσική. Το μικρό ανασήκωμα του αυτοκινήτου υποψιάστηκα ότι το προκάλεσε κάποια πέτρα ή λακούβα λόγω ακριβώς των έργων που γίνονταν στο δρόμο. Δεν αντιλήφθηκα ούτε στο ελάχιστο αυτό που συνέβη, για το οποίο έχω συγκλονιστεί. Ήμουν και είμαι άτομο με καλά αισθήματα για τα ζώα και δεν έχω διανοηθεί στη ζωή μου την ελάχιστη κακοποίηση ενός ζώου. Αυτό που μου συνέβη είναι πράγματι τραγικό και έχω χάσει τον ύπνο μου και εγώ και η οικογένειά μου».
Πήρε προθεσμία για να δώσει γραπτά τις εξηγήσεις τηςΠροθεσμία για να δώσει ανωμοτί έγγραφες εξηγήσεις πήρε η 60χρονη η οποία ταυτοποιήθηκε ως η οδηγός που πάτησε το ηλικιωμένο σκυλάκι σε δρόμο της Γαστούνης. Η γυναίκα που ταυτοποιήθηκε από τους Αστυνομικούς του ΑΤ Πηνείου έχει πάρει 48ωρη προθεσμία για να δώσει ανωμοτί έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη.
Αφού δώσει τις έγγραφες εξηγήσεις η 60χρονη γυναίκα, το υλικό της δικογραφίας μαζί με την κατάθεσή της θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Αμαλιάδας προκειμένου να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις σύμφωνα με το ΕΡΤnews.
Οι Αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για κακούργημα αφού σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί, η 60χρονη φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε θανάσιμα το σκυλάκι που βρισκόταν σε γειτονιά της Γαστούνης για 15 χρόνια.
Η ίδια ισχυρίστηκε στην προφορική της κατάθεση στην Αστυνομία ότι δεν το είδε και πως υπέθεσε ότι είχε φύγει από το δρόμο της όταν ξεκίνησε πάλι το όχημα της. Επίσης ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να το σκοτώσει και μετά το περιστατικό φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε εγκατέλειψε το σημείο.
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