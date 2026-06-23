«Μίδας» ο Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ: Μέχρι και 275 εκατ. δολάρια μπορεί να πάρει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια
Ο Greek Freaκ φαίνεται να είναι πρόθυμος να υπογράψει και ανανέωση στο συμβόλαιό του με τα ποσά να «ζαλίζουν» - Τρομάζει το δίδυμο που θα δημιουργήσει ο Greek Freak με τον Μπαμ Αντεμπάγιο
Συγκεκριμένα, οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου όπως ανέφερε ο Σαράνια.
Ο Αντετοκούνμπο θα αμείβεται με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο και στους Χιτ. Μάλιστα σύμφωνα με το ΕSPN επιθυμεί να υπογράψει και ανανέωση στο συμβόλαιο του.
Την επόμενη σεζόν θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό 58,456,566 δολάρια όπως ήταν η συμφωνία από τους Μπακς. Για τη σεζόν 2027-28 υπάρχει player option $62,786,682. Δηλαδή είναι στο χέρι του Γιάννη να την ενεργοποιήσει.
Ο θρύλος των Μπακς έχει δύο δρόμους. Αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο με τους Χιτ, θα έχει τη δυνατότητα για τετραετή συμφωνία αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν πάλι ενεργοποιήσει την player option θα μπορεί να πάρει την τριετή επέκταση 214 εκατομμυρίων δολαρίων.
BREAKING: Giannis has been traded to the Heat per @ShamsCharania 🚨😱— Bleacher Report (@BleacherReport) June 23, 2026
OMG. 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/v6L2eBipnw
Πλέον αλλάζουν τα δεδομένα στους Χιτ, οι οποίοι γίνονται διεκδικητές του τίτλου με δίδυμο ψηλών Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο. Ενώ στην ομάδα υπάρχει και ο Άντριου Γουίγκινς.
Αυτό είναι το ρόστερ των Μαϊάμι Χιτ που πηγαίνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
PG: Ντέιβιον Μίτσελ, Ντρου Σμιθ, Γιανγκ
SG: Πάουελ, Λάρσον, Γκάρντνερ
SF: Γουίγκινς, Πάουελ
PF: Αντετοκούνμπο, Πόρτις, Φοντέκιο
Giannis Antetokounmpo 50 PTS, 14 REBS, 2 ASTS, 5 BLKS, 17/19 FT, 75% TS on 16/25 FG vs Suns in game 6 of 2021 finals— NBA Performances (@NBARewinds) June 23, 2026
He is now a member of the Miami Heat pic.twitter.com/sFqsmkNqUC https://t.co/LK3rPPdBWo
Η πιο μεγάλη βόμβα των τελευταίων ετών στο ΝΒΑ το trade του ΑντετοκούνμποΟ Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχωρεί από τους Μπακς και πάει στους Χιτ σε μια σπουδαία μετακίνηση στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.
Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου όπως τονίζει ο Σαμς Σαράνια.
BLOCKBUSTER: The Milwaukee Bucks are trading franchise icon Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis to the Miami Heat for Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 3 first-round picks (including No. 13), 1 pick swap and 1 second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NQT5ZhdJU9— Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026
Το Μαϊάμι έστειλε στο Μιλγουόκι unprotected πικ πρώτου γύρου του 2031 και του 2033 μαζί με το Νο.13 και ένα pick swap το 2030 και το 2033 στον δεύτερο γύρο.
Πλέον το Μαϊάμι συνθέτει ένα εκπληκτικό δίδυμο με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο στη ρακέτα!
Το deal δεν συμπεριλαμβάνει άλλες ομάδες, είναι ανταλλαγή δύο ομάδων, αλλά Χιτ και Μπακς θα τελειώσουν τη συμφωνία στις 6 Ιούλη. Κάτι που τους επιτρέπει να το μεγαλώσουν μέχρι τότε.
After 13 seasons, the Giannis Antetokounmpo era is over in Milwaukee:— Yahoo Sports (@YahooSports) June 23, 2026
🦌 2021 NBA Champion and Finals MVP
🦌 2024 NBA Cup Champion and MVP
🦌 Back-to-back MVP in 2019 and 2020
🦌 2020 NBA Defensive Player of the Year
🦌 10-time NBA All-Star
🦌 9-time All-NBA honors
🦌 5-time… pic.twitter.com/ivLRIzqw7g
Ο δημοσιογράφος Τζέικ Φίσερ, είχε τονίσει τις προηγούμενες μέρες πως οι Μπακς λειτουργούσαν σαν να περιμένουν να έχουν την 13η επιλογή στο draft, κάτι που έβαζε στην... κουβέντα τους Χιτ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Και τελικά ίσχυε.
Ο Γιάννης φεύγει από το Μιλγουόκι μετά από 13 χρόνια, όπου είχε 24.1 πόντους, 9.9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ ανά ματς.
Στους Μπακς έγραψε ιστορία με το πρωτάθλημα του 2021 και φεύγει στην κορυφή όλων των κατηγοριών για την ομάδα. Πρώτος σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, ματς, λεπτά συμμετοχής, μπλοκ, βολές, εύστοχα σουτ, τριπλ νταμπλ, ενώ ήταν δεύτερος στα κλεψίματα.
Giannis Antetokounmpo's ranking in Bucks franchise history:— Underdog NBA (@UnderdogNBA) June 23, 2026
1st in GP
1st in PTS
1st in REB
1st in PTS in a game
1st in double-doubles
1st in seasons played
1st in playoff PTS
1st in playoff REB
1st in playoff AST
1st in playoff wins
1st in playoff PTS in a game
2nd in STL
2nd… pic.twitter.com/1vubGUjN9s
Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Μέσα στο κλίμα της φημολογίας που προηγήθηκε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη στον λογαριασμό του στο Instagram ένα μήνυμα που προκάλεσε πολλές ερμηνείες.
«Θεέ μου, σε εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διαδρομή», έγραψε ο Έλληνας άσος.
GOD, I trusted you at the beginning, and I will continue to trust you throughout. 🙏🏽💯 pic.twitter.com/BuRHnQS2NQ— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 22, 2026
Η σχέση που οδηγήθηκε σε αδιέξοδοΤο σίριαλ γύρω από το μέλλον του δύο φορές MVP ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, όταν ο Αντετοκούνμπο εξέφρασε για πρώτη φορά τη διάθεση να εξετάσει το ενδεχόμενο συνέχισης της καριέρας του εκτός Μιλγουόκι.
Οι επαφές μεταξύ της πλευράς του παίκτη και των Μπακς συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το περασμένο καλοκαίρι ο Έλληνας σταρ φέρεται να είχε γνωστοποιήσει την επιθυμία του να αγωνιστεί στους Νιου Γιορκ Νικς, όμως οι Μπακς πίστευαν ότι παρέμεναν διεκδικητές στην Ανατολή και επέλεξαν να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ο Αντετοκούνμπο φέρεται να ξεκαθάρισε ότι ήταν έτοιμος να αποχωρήσει μέσω ανταλλαγής, η ομάδα συζήτησε πιθανά deals πριν από τη λήξη της προθεσμίας ανταλλαγών και οι σχέσεις των δύο πλευρών επιβαρύνθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο παίκτης προκάλεσε έρευνα της λίγκας σχετικά με τον τρόπο που οι Μπακς διαχειρίστηκαν τον τραυματισμό του στο γόνατο προς το τέλος της χρονιάς.
Η δύσκολη τελευταία σεζόν στο ΜιλγουόκιΟι Μπακς ολοκλήρωσαν τη σεζόν με ρεκόρ 32-50, μένοντας εκτός playoffs αλλά και εκτός play-in tournament, γεγονός που έβαλε τέλος σε ένα σερί εννέα συνεχόμενων παρουσιών στην postseason.
Ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε σε μόλις 36 παιχνίδια, αντιμετωπίζοντας προβλήματα στους προσαγωγούς, τη γάμπα και το γόνατο. Παρ’ όλα αυτά, είχε μέσο όρο 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ ανά αγώνα.
Ο Έλληνας άσος έχει αγωνιστεί και στις 13 σεζόν της καριέρας του στο NBA με τη φανέλα των Μπακς, κατέχοντας τα σημαντικότερα στατιστικά ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου. Παράλληλα, οδήγησε το Μιλγουόκι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, χαρίζοντας στην ομάδα τον πρώτο τίτλο της έπειτα από 50 χρόνια.
Πηγή: gazzetta.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr