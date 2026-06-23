Η Μαντόνα εξήγησε γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται πια γυμνή: Κάνω πολλά προκλητικά πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει ένας λόγος
Η Μαντόνα εξήγησε γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται πια γυμνή: Κάνω πολλά προκλητικά πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει ένας λόγος
Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι, δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα, δήλωσε η βασίλισσα της ποπ
Τον λόγο που δεν επιθυμεί πια να εμφανίζεται γυμνή εξήγησε η Μαντόνα, αναφέροντας ότι πίσω από όλες τις προκλητικές τις κινήσεις υπήρχε πάντα ένας σκοπός.
Σε νέα συνέντευξή της στο περιοδικό Interview, η «βασίλισσα της ποπ» μίλησε για την πρόκληση ως μέσο έκφρασης, τη στάση της κοινωνίας απέναντί της όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για τον λόγο που πλέον προτιμά να κάνει το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι περισσότεροι.
Η 67χρονη τραγουδίστρια, που ετοιμάζεται να επιστρέψει δισκογραφικά τον επόμενο μήνα με το νέο της άλμπουμ «Confessions II», συνέχισε την αναδρομή στην πολυετή καριέρα της, αναφερόμενη τόσο στις πιο προκλητικές στιγμές της όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαντόνα αναφέρθηκε και στην αλλαγή που παρατηρεί σήμερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται μία γυναίκα που επιλέγει να εμφανίζεται γυμνή. «Τώρα είναι ανοιχτόμυαλοι με το να είναι οι γυναίκες γυμνές», σημείωσε, για να εξηγήσει αμέσως μετά γιατί δεν επιλέγει πια να παρουσιάζει την ίδια εικόνα: «Γιατί τώρα όλοι είναι γυμνοί. Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι, δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα».
Η τραγουδίστρια τόνισε επίσης, ότι οι περισσότερες προκλητικές της κινήσεις είχαν πάντα έναν λόγο ύπαρξης, αλλά, όπως είπε, ελάχιστοι μπήκαν στη διαδικασία να αναζητήσουν το βαθύτερο νόημά τους. «Κάνω πολλά προκλητικά πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει ένας λόγος πίσω από αυτό και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να το διερευνήσει, κάτι που μπορεί να σε κάνει να θέλεις να τα παρατήσεις με τους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως πολλοί δεν σκέφτονται, ούτε εξετάζουν ουσιαστικά αυτό που βλέπουν ή ακούν, ιδιαίτερα όταν αυτό προέρχεται από μία γυναίκα.
Όταν ρωτήθηκε για τους ανθρώπους που την έχουν κρίνει έντονα όλα αυτά τα χρόνια, η ίδια σχολίασε: «Στενόμυαλοι άνθρωποι που είναι αδαείς, που κρίνουν πρώτα πριν ερευνήσουν». Όπως παραδέχτηκε η ίδια, στο παρελθόν αυτή η στάση τη στενοχωρούσε βαθιά. «Με ενοχλούσε πολύ, γιατί σκεφτόμουν “δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τόσο χαζοί. Δεν το πιάνουν. Δεν καταλαβαίνουν”».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Σε νέα συνέντευξή της στο περιοδικό Interview, η «βασίλισσα της ποπ» μίλησε για την πρόκληση ως μέσο έκφρασης, τη στάση της κοινωνίας απέναντί της όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για τον λόγο που πλέον προτιμά να κάνει το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι περισσότεροι.
Η 67χρονη τραγουδίστρια, που ετοιμάζεται να επιστρέψει δισκογραφικά τον επόμενο μήνα με το νέο της άλμπουμ «Confessions II», συνέχισε την αναδρομή στην πολυετή καριέρα της, αναφερόμενη τόσο στις πιο προκλητικές στιγμές της όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαντόνα αναφέρθηκε και στην αλλαγή που παρατηρεί σήμερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται μία γυναίκα που επιλέγει να εμφανίζεται γυμνή. «Τώρα είναι ανοιχτόμυαλοι με το να είναι οι γυναίκες γυμνές», σημείωσε, για να εξηγήσει αμέσως μετά γιατί δεν επιλέγει πια να παρουσιάζει την ίδια εικόνα: «Γιατί τώρα όλοι είναι γυμνοί. Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι, δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα».
Madonna Shares the Reason Why She Doesn't 'Want to be Naked' Anymore as She Reflects on 'Provocative' Career https://t.co/wC9OGccpwJ— People (@people) June 22, 2026
Όταν ρωτήθηκε για τους ανθρώπους που την έχουν κρίνει έντονα όλα αυτά τα χρόνια, η ίδια σχολίασε: «Στενόμυαλοι άνθρωποι που είναι αδαείς, που κρίνουν πρώτα πριν ερευνήσουν». Όπως παραδέχτηκε η ίδια, στο παρελθόν αυτή η στάση τη στενοχωρούσε βαθιά. «Με ενοχλούσε πολύ, γιατί σκεφτόμουν “δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τόσο χαζοί. Δεν το πιάνουν. Δεν καταλαβαίνουν”».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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