Η Μαντόνα εξήγησε γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται πια γυμνή: Κάνω πολλά προκλητικά πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει ένας λόγος

Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαντόνα αναφέρθηκε και στην αλλαγή που παρατηρεί σήμερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται μία γυναίκα που

επιλέγει

να εμφανίζεται γυμνή. «

», σημείωσε, για να εξηγήσει αμέσως μετά γιατί δεν

επιλέγει

πια να παρουσιάζει την ίδια εικόνα: «

».

Η

τραγουδίστρια

τόνισε επίσης, ότι οι περισσότερες προκλητικές της κινήσεις είχαν πάντα έναν λόγο ύπαρξης, αλλά, όπως είπε, ελάχιστοι μπήκαν στη διαδικασία να αναζητήσουν το βαθύτερο νόημά τους.

«

», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως πολλοί δεν σκέφτονται, ούτε εξετάζουν ουσιαστικά αυτό που βλέπουν ή ακούν, ιδιαίτερα όταν αυτό προέρχεται από μία γυναίκα.