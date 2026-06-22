Βασίλειος Κωστέτσος για τη μάχη της μητέρας του με την ALS: Έφυγε μέσα σε τρία χρόνια, εύχομαι να μην ζήσει κανείς αυτό που βίωσα

να μην βρεθεί κανείς στη θέση του και να μην βιώσει κάτι αντίστοιχο.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι η διάγνωσή της συνέπεσε με την περίοδο του κορονοϊού γεγονός που δυσκόλεψε την επικοινωνία τους: «

».

Ακόμα και οι νευρολόγοι την μπερδεύουνε με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, με το Πάρκινσον, με άλλες ασθένειες και έτσι χάνεται χρόνος, χάνεται ποιοτικός χρόνος του ασθενή. Είναι μικρή η διάρκεια που ζει κάποιος, δυστυχώς. Η μητέρα μου έφυγε μέσα σε τρία χρόνια. Ούτε τρία χρόνια και έπεσε και μέσα στον κορονοϊό, δεν είχαμε τη δυνατότητα να τη δούμε. Το μόνο που υπάρχει, που δουλεύει, είναι τα μάτια του και οι κόρες του, που κοιτάζουν με έναν τρόμο και παρακαλούν να σηκωθούν, να φύγουν από τον κόσμο αυτόν, να σταματήσουν να ταλαιπωρούνται και αυτοί και οι δικοί τους άνθρωποι