Βασίλειος Κωστέτσος για τη μάχη της μητέρας του με την ALS: Έφυγε μέσα σε τρία χρόνια, εύχομαι να μην ζήσει κανείς αυτό που βίωσα
Βασίλειος Κωστέτσος για τη μάχη της μητέρας του με την ALS: Έφυγε μέσα σε τρία χρόνια, εύχομαι να μην ζήσει κανείς αυτό που βίωσα
Η μητέρα του σχεδιαστή πέθανε από πλάγια μυατροφική σκλήρυνση
Τη δύσκολη και επώδυνη εμπειρία της μητέρας του με την ALS, περιέγραψε ο Βασίλειος Κωστέτσος, αναφέροντας ότι έφυγε από τη ζωή μέσα σε τρία χρόνια, με τον σχεδιαστή να εκφράζει παράλληλα την ευχή να μην βρεθεί κανείς στη θέση του και να μην βιώσει κάτι αντίστοιχο.
Ο Βασίλειος Κωστέτσος έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση στην Πλατεία Συντάγματος για την Παγκόσμια Ημέρα ALS (πλαγία μυατροφική σκλήρυνση) που τιμάται στις 21 Ιουνίου. Ο σχεδιαστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno που προβλήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, αναφερόμενος στην ασθένεια και στη μάχη που έδωσε η μητέρα του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τη συγκεκριμένη εκφυλιστική νόσο.
Αρχικά, ο σχεδιαστής φορώντας μία μπλούζα με το όνομα της εκλιπούσας μητέρας του, Άννας Κωστέτσου είπε: «Πολύ ξεχωριστή, πολύ ιδιαίτερη, πολύ σημαντική για εμένα προσωπικά αυτή η πρωτοβουλία, γιατί τυχαίνει και έχω βιώσει αυτό που λέγεται ALS. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τι είναι ALS. Είναι μία εκφυλιστική, ανίατη νευρολογική ασθένεια, νόσος, με την οποία δεν ζεις. Μέχρι τώρα, δεν υπάρχει φάρμακο που να μπορείς να ζήσεις. Εύχομαι να μην το ζουν οι άνθρωποι αυτό εδώ που έχω βιώσει εγώ και μιλάω εκ μέρους όλων αυτών που έχουν χάσει τους δικούς τους, όπως και η μητέρα μου Άννα Κωστέτσου, που φοράω σήμερα την μπλούζα που έχω φιλοτεχνήσει, με πάρα πολλή αγάπη».
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Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι η διάγνωσή της συνέπεσε με την περίοδο του κορονοϊού γεγονός που δυσκόλεψε την επικοινωνία τους: «Ακόμα και οι νευρολόγοι την μπερδεύουνε με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, με το Πάρκινσον, με άλλες ασθένειες και έτσι χάνεται χρόνος, χάνεται ποιοτικός χρόνος του ασθενή. Είναι μικρή η διάρκεια που ζει κάποιος, δυστυχώς. Η μητέρα μου έφυγε μέσα σε τρία χρόνια. Ούτε τρία χρόνια και έπεσε και μέσα στον κορονοϊό, δεν είχαμε τη δυνατότητα να τη δούμε. Το μόνο που υπάρχει, που δουλεύει, είναι τα μάτια του και οι κόρες του, που κοιτάζουν με έναν τρόμο και παρακαλούν να σηκωθούν, να φύγουν από τον κόσμο αυτόν, να σταματήσουν να ταλαιπωρούνται και αυτοί και οι δικοί τους άνθρωποι».
Ο Βασίλειος Κωστέτσος έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση στην Πλατεία Συντάγματος για την Παγκόσμια Ημέρα ALS (πλαγία μυατροφική σκλήρυνση) που τιμάται στις 21 Ιουνίου. Ο σχεδιαστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno που προβλήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, αναφερόμενος στην ασθένεια και στη μάχη που έδωσε η μητέρα του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τη συγκεκριμένη εκφυλιστική νόσο.
Αρχικά, ο σχεδιαστής φορώντας μία μπλούζα με το όνομα της εκλιπούσας μητέρας του, Άννας Κωστέτσου είπε: «Πολύ ξεχωριστή, πολύ ιδιαίτερη, πολύ σημαντική για εμένα προσωπικά αυτή η πρωτοβουλία, γιατί τυχαίνει και έχω βιώσει αυτό που λέγεται ALS. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τι είναι ALS. Είναι μία εκφυλιστική, ανίατη νευρολογική ασθένεια, νόσος, με την οποία δεν ζεις. Μέχρι τώρα, δεν υπάρχει φάρμακο που να μπορείς να ζήσεις. Εύχομαι να μην το ζουν οι άνθρωποι αυτό εδώ που έχω βιώσει εγώ και μιλάω εκ μέρους όλων αυτών που έχουν χάσει τους δικούς τους, όπως και η μητέρα μου Άννα Κωστέτσου, που φοράω σήμερα την μπλούζα που έχω φιλοτεχνήσει, με πάρα πολλή αγάπη».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι η διάγνωσή της συνέπεσε με την περίοδο του κορονοϊού γεγονός που δυσκόλεψε την επικοινωνία τους: «Ακόμα και οι νευρολόγοι την μπερδεύουνε με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, με το Πάρκινσον, με άλλες ασθένειες και έτσι χάνεται χρόνος, χάνεται ποιοτικός χρόνος του ασθενή. Είναι μικρή η διάρκεια που ζει κάποιος, δυστυχώς. Η μητέρα μου έφυγε μέσα σε τρία χρόνια. Ούτε τρία χρόνια και έπεσε και μέσα στον κορονοϊό, δεν είχαμε τη δυνατότητα να τη δούμε. Το μόνο που υπάρχει, που δουλεύει, είναι τα μάτια του και οι κόρες του, που κοιτάζουν με έναν τρόμο και παρακαλούν να σηκωθούν, να φύγουν από τον κόσμο αυτόν, να σταματήσουν να ταλαιπωρούνται και αυτοί και οι δικοί τους άνθρωποι».
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