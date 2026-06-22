Η Μαρία Σολωμού ανέβασε φωτογραφία με τον Μάριο Αθανασίου και τον γιο τους όταν ήταν μικρός
GALA
Μαρία Σολωμού Μάριος Αθανασίου Γιος Φωτογραφία Γιορτή του Πατέρα

Η Μαρία Σολωμού ανέβασε φωτογραφία με τον Μάριο Αθανασίου και τον γιο τους όταν ήταν μικρός

Τους έχω σε πάρα πολλές φάσεις σε διάφορες ηλικίες, αλλά αυτή η φωτογραφία έχει κάτι ξεχωριστό, έγραψε η ηθοποιός

Η Μαρία Σολωμού ανέβασε φωτογραφία με τον Μάριο Αθανασίου και τον γιο τους όταν ήταν μικρός
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μία κοινή φωτογραφία του Μάριου Αθανασίου με τον γιο τους από την παιδική του ηλικία, δημοσίευσε η Μαρία Σολωμού.

Η ηθοποιός ευχήθηκε στον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της για τη Γιορτή του Πατέρα μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 21 Ιουνίου.

Στην εικόνα εμφανίζεται ο γιος του πρώην ζευγαριού, Αλέξανδρος στην αγκαλιά του πατέρα του. Όπως ανέφερε η Μαρία Σολωμού, έχει «κλέψει» τη φωτογραφία από τον Μάριο Αθανασίου, εξηγώντας πως παρά το γεγονός ότι έχει πολλές και διαφορετικές εικόνες με τον γιο της και τον πατέρα του, ξεχωρίζει τη συγκεκριμένη.

Πιο αναλυτικά, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Αυτή τη φωτογραφία του την έχω κλέψει. Την έχω με μαγνητάκια πάνω στο ψυγείο. Τους έχω σε πάρα πολλές φάσεις σε διάφορες ηλικίες, αλλά αυτή η φωτογραφία έχει κάτι ξεχωριστό. Κάθε φορά που μιλάμε στο τηλέφωνο μου επαναλαμβάνει, μην φανταστείς ότι έχω ξεχάσει ότι την έχεις πάρει, την θέλω πίσω. Μάριε Αθανασίου, χαρούμενη Γιορτή του Πατέρα».

Δείτε την ανάρτησή της

Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.

Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης