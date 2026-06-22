Η Μαρία Σολωμού ανέβασε φωτογραφία με τον Μάριο Αθανασίου και τον γιο τους όταν ήταν μικρός
Η Μαρία Σολωμού ανέβασε φωτογραφία με τον Μάριο Αθανασίου και τον γιο τους όταν ήταν μικρός
Τους έχω σε πάρα πολλές φάσεις σε διάφορες ηλικίες, αλλά αυτή η φωτογραφία έχει κάτι ξεχωριστό, έγραψε η ηθοποιός
Μία κοινή φωτογραφία του Μάριου Αθανασίου με τον γιο τους από την παιδική του ηλικία, δημοσίευσε η Μαρία Σολωμού.
Η ηθοποιός ευχήθηκε στον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της για τη Γιορτή του Πατέρα μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 21 Ιουνίου.
Στην εικόνα εμφανίζεται ο γιος του πρώην ζευγαριού, Αλέξανδρος στην αγκαλιά του πατέρα του. Όπως ανέφερε η Μαρία Σολωμού, έχει «κλέψει» τη φωτογραφία από τον Μάριο Αθανασίου, εξηγώντας πως παρά το γεγονός ότι έχει πολλές και διαφορετικές εικόνες με τον γιο της και τον πατέρα του, ξεχωρίζει τη συγκεκριμένη.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Αυτή τη φωτογραφία του την έχω κλέψει. Την έχω με μαγνητάκια πάνω στο ψυγείο. Τους έχω σε πάρα πολλές φάσεις σε διάφορες ηλικίες, αλλά αυτή η φωτογραφία έχει κάτι ξεχωριστό. Κάθε φορά που μιλάμε στο τηλέφωνο μου επαναλαμβάνει, μην φανταστείς ότι έχω ξεχάσει ότι την έχεις πάρει, την θέλω πίσω. Μάριε Αθανασίου, χαρούμενη Γιορτή του Πατέρα».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός ευχήθηκε στον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της για τη Γιορτή του Πατέρα μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 21 Ιουνίου.
Στην εικόνα εμφανίζεται ο γιος του πρώην ζευγαριού, Αλέξανδρος στην αγκαλιά του πατέρα του. Όπως ανέφερε η Μαρία Σολωμού, έχει «κλέψει» τη φωτογραφία από τον Μάριο Αθανασίου, εξηγώντας πως παρά το γεγονός ότι έχει πολλές και διαφορετικές εικόνες με τον γιο της και τον πατέρα του, ξεχωρίζει τη συγκεκριμένη.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Αυτή τη φωτογραφία του την έχω κλέψει. Την έχω με μαγνητάκια πάνω στο ψυγείο. Τους έχω σε πάρα πολλές φάσεις σε διάφορες ηλικίες, αλλά αυτή η φωτογραφία έχει κάτι ξεχωριστό. Κάθε φορά που μιλάμε στο τηλέφωνο μου επαναλαμβάνει, μην φανταστείς ότι έχω ξεχάσει ότι την έχεις πάρει, την θέλω πίσω. Μάριε Αθανασίου, χαρούμενη Γιορτή του Πατέρα».
Δείτε την ανάρτησή της
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