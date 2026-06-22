Μανόλης Παντελιδάκης για τη «μυστική» συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδή: Μου είπε «δεν με πειράζει να το κάνεις κρυφά χωρίς να υπογράψεις»
Μανόλης Παντελιδάκης για τη «μυστική» συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδή: Μου είπε «δεν με πειράζει να το κάνεις κρυφά χωρίς να υπογράψεις»
Τότε, η Άννα Βίσση θα έμενε στο Λονδίνο και αποφάσισε να γυρίσει, είπε ο σκηνογράφος
Στην περίοδο που συνεργάστηκε κρυφά με τη Δέσποινα Βανδή αναφέρθηκε ο Μανόλης Παντελιδάκης, αναφέροντας πως η τραγουδίστρια του είχε εκφράσει την έντονη επιθυμία της να δουλέψουν μαζί, φτάνοντας στο σημείο να του προτείνει να μην βάλει την υπογραφή του στο τελικό αποτέλεσμα.
Ο σκηνογράφος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno, που προβλήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη συνεργασία του στο παρελθόν με τη Δέσποινα Βανδή, εξηγώντας πώς κατέληξε να μην βάλει το όνομά του σε εμφανίσεις της καλλιτέχνιδας που είχε επιμεληθεί ο ίδιος.
Όπως ανέφερε, ετοιμαζόταν να δουλέψει για πρώτη φορά με τη Δέσποινα Βανδή, σε μια περίοδο κατά την οποία πίστευε ότι η Άννα Βίσση θα έμενε στο Λονδίνο. Όπως είπε αρχικά ο Μανόλης Παντελιδάκης: «Δεν ήταν κρυφή η συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδή, ήταν η πρώτη. Τότε, η Άννα Βίσση θα έμενε στο Λονδίνο και αποφασίζει να γυρίσει. Ο παραγωγός της Δέσποινας Βανδή, την οποία δεν είχα δει ποτέ, μου ζήτησε να κάνουμε αυτή τη συνεργασία. Αφού η Άννα θα βρισκόταν στο Λονδίνο, θα έμενε εκεί, είπα “ναι”».
Στη συνέχεια, περιέγραψε πως τα δεδομένα άλλαξαν όταν η Άννα Βίσση επέστρεψε, γεγονός που τον έφερε σε δύσκολη θέση. «Η Άννα όμως αποφασίζει να γυρίσει. Είπα “δεν μπορώ να το κάνω αυτό”» εξήγησε. Όπως σχολίασε ο σκηνογράφος, τότε η Δέσποινα Βανδή του πρότεινε να προχωρήσει κανονικά στη συνεργασία τους, ακόμη κι αν δεν υπήρχε η υπογραφή του στις εμφανίσεις της. «Η Δέσποινα Βανδή βεβαίως είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και ένας πολύ ταλαντούχος καλλιτέχνης, και μου είπε “εμένα δεν με πειράζει να το κάνεις κρυφά, χωρίς να το υπογράψεις. Θέλω να το κάνεις κι ας μην το υπογράψεις” και δέχτηκα, γιατί όταν ένας άνθρωπος σε τιμά ζητώντας τη δουλειά σου, θες να δώσεις σε αυτόν» δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Ο σκηνογράφος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno, που προβλήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη συνεργασία του στο παρελθόν με τη Δέσποινα Βανδή, εξηγώντας πώς κατέληξε να μην βάλει το όνομά του σε εμφανίσεις της καλλιτέχνιδας που είχε επιμεληθεί ο ίδιος.
Όπως ανέφερε, ετοιμαζόταν να δουλέψει για πρώτη φορά με τη Δέσποινα Βανδή, σε μια περίοδο κατά την οποία πίστευε ότι η Άννα Βίσση θα έμενε στο Λονδίνο. Όπως είπε αρχικά ο Μανόλης Παντελιδάκης: «Δεν ήταν κρυφή η συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδή, ήταν η πρώτη. Τότε, η Άννα Βίσση θα έμενε στο Λονδίνο και αποφασίζει να γυρίσει. Ο παραγωγός της Δέσποινας Βανδή, την οποία δεν είχα δει ποτέ, μου ζήτησε να κάνουμε αυτή τη συνεργασία. Αφού η Άννα θα βρισκόταν στο Λονδίνο, θα έμενε εκεί, είπα “ναι”».
Στη συνέχεια, περιέγραψε πως τα δεδομένα άλλαξαν όταν η Άννα Βίσση επέστρεψε, γεγονός που τον έφερε σε δύσκολη θέση. «Η Άννα όμως αποφασίζει να γυρίσει. Είπα “δεν μπορώ να το κάνω αυτό”» εξήγησε. Όπως σχολίασε ο σκηνογράφος, τότε η Δέσποινα Βανδή του πρότεινε να προχωρήσει κανονικά στη συνεργασία τους, ακόμη κι αν δεν υπήρχε η υπογραφή του στις εμφανίσεις της. «Η Δέσποινα Βανδή βεβαίως είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και ένας πολύ ταλαντούχος καλλιτέχνης, και μου είπε “εμένα δεν με πειράζει να το κάνεις κρυφά, χωρίς να το υπογράψεις. Θέλω να το κάνεις κι ας μην το υπογράψεις” και δέχτηκα, γιατί όταν ένας άνθρωπος σε τιμά ζητώντας τη δουλειά σου, θες να δώσεις σε αυτόν» δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
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