Στέφανος Ληναίος - Έλλη Φωτίου: 69 χρόνια μαζί στη σκηνή και στη ζωή, μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος

Ο Στέφανος Ληναίος και η Έλλη Φωτίου, το 1978, στην τηλεοπτική σειρά «Η Ετυμηγορία»

Στέφανος Ληναίος και Έλλη Φωτίου στη θεατρική παράσταση «Ένα τυχαίο ατύχημα»

Το θεατρικό ζευγάρι στην παράσταση «Καληνύχτα Μαργαρίτα»

Τη δεκαετία του ‘70, ωστόσο, μπήκαν μαζί σε πολλά ελληνικά σπίτια ως συμπρωταγωνιστέςπου γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Η αρχή έγινε το 1972 με το θρίλερ «», το οποίο συνεχίστηκε για δύο ακόμη χρόνια με τον τίτλο «», και κορυφώθηκε το 1978 με την δημοφιλέστατη δικαστική σειρά τριών κύκλων «» από την οποία μάλιστα πέρασαν πολλοί γνωστοί ηθοποιοί μεταξύ των οποίων η Νόρα Βαλσάμη, η Ελένη Ανουσάκη, η Μιμή Ντενίση κ.α.Μεγάλη αγάπη, όμως, του Στέφανου Ληναίου και της Έλλης Φωτίου υπήρξε πάντα τοο, το σανίδι. Τα κοινά θεατρικά τους όνειρα εκφράστηκαν μέσα από το «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο» που ίδρυσαν το 1970 και στεγάστηκαν στο Θέατρο Άλφα, το οποίο, φέρει τα τελευταία χρόνια το όνομά τους: Θέατρο Άλφα, Ληναίος – Φωτίου. Εκεί παρουσίασαν μέχρι και πριν από περίπου μια πενταετία, περισσότερα από 40 έργα, τόσο από το ελληνικό όσο και από το διεθνές ρεπερτόριο. Ανάμεσά τους τα εμβληματικά «» και «Ένα τυχαίο ατύχημα» του Ντάριο Φο αλλά και τα «Οι Ρόζενμπεργκ δεν πρέπει να πεθάνουν», «», «Ανοιχτοί λογαριασμοί», «Ένας εχθρός του λαού» κ.α.Με τον Στέφανο Ληναίο συχνά σε διπλό ρόλο σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή, επέλεγαν θεατρικά κείμενα ποιοτικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική – πολιτική θεματολογία. Γιατί ο Στέφανος Ληναίος και η Έλλη Φωτίου δεν ζούσαν αποκλειστικά στον μικρόκοσμο που είχαν δημιουργήσει. Αφουγκράζονταν πάντα τον παλμό και τις ανάγκες της κοινωνίας, στηρίζοντας με δυνατή φωνή τα ιδανικά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, επέλεξαν μάλιστα να αυτοεξοριστούν στην Ευρώπη από το 1967 μέχρι το 1970 συμμετέχοντας ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα, πρωτοστατώντας, εκείνος, στον συνδικαλισμό του κλάδου του και συμμετέχοντας στην ενεργό πολιτική ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και στην αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων. Και βεβαίως διδάσκοντας, μεταγενέστερα, και οι δύο, πολλούς νέους καλλιτέχνες όχι μόνον τα μυστικά της τέχνης τους αλλά και του καλλιτεχνικού ήθους.Αυτό ήταν εξάλλου και το σήμα – κατατεθέν του υπέροχου αυτού ζευγαριού το οποίο παρότι παρέμεινε στην πρώτη γραμμή, για πολλές δεκαετίες, κατάφερε και διαφύλαξε ως κόρη οφθαλμού την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του, τα παιδιά του, τις χαρές και τις λύπες του.