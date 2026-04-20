Η Σίντνεϊ Σουίνι εμφανίστηκε ολόγυμνη στο τελευταίο επεισόδιο του Euphoria

«America My Dream»

φωτογράφησης της Κάσι, στην προσπάθειά της να δημιουργήσει νέο υλικό για τον λογαριασμό της στο OnlyFans.



Σε μία από αυτές, εμφανίζεται με γυμνό το στήθος της, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο, έχοντας ως θεματική το μπέιζμπολ, η ηρωίδα ποζάρει φορώντας μόνο καπέλο και αθλητικό εξοπλισμό.





Euphoria fans APPALLED at Sydney Sweeney being 'degraded' in new X-rated fetish scenes https://t.co/FfNVKBCoWj — Weekend Magazine (@weekendmagazine) April 20, 2026





Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, ορισμένοι από τους τηλεθεατές επαίνεσαν τη δέσμευση της Σουίνι στον ρόλο της, όμως άλλοι χαρακτήρισαν τις σκηνές σοκαριστικές και υπερβολικές.

Σε συνέντευξή της το 2023 στο Variety, η Σουίνι είχε αναφέρει ότι ζήτησε από τον δημιουργό της σειράς, Σαμ Λέβινσον, να ενισχύσει την ένταση του χαρακτήρα της, δηλώνοντας: «Δώσε μου περισσότερα. Θα σου δείξω τι μπορώ να κάνω. Υπάρχουν τόσα πολλά σε αυτό το κορίτσι».