Η Σίντνεϊ Σουίνι εμφανίστηκε ολόγυμνη στο τελευταίο επεισόδιο του Euphoria
Σίντνεϊ Σουίνι Euphoria

Η Σίντνεϊ Σουίνι εμφανίστηκε ολόγυμνη στο τελευταίο επεισόδιο του Euphoria

Η ηθοποιός παρουσιάζεται στη σειρά να φωτογραφίζεται σαν παίκτρια του μπέιζμπολ φορώντας μόνο καπέλο και αθλητικό εξοπλισμό για τον λογαριασμό της στο OnlyFans

Η Σίντνεϊ Σουίνι εμφανίστηκε ολόγυμνη στο τελευταίο επεισόδιο του Euphoria
Γεωργία Κοτζιά
20 ΣΧΟΛΙΑ
Ολόγυμνη εμφανίστηκε η Σίντνεϊ Σουίνι σε σκηνή του τελευταίου επεισοδίου της σειράς Euphoria, στο πλαίσιο της εξέλιξης της ιστορίας της Κάσι και της δραστηριότητάς της στο OnlyFans.

Στο πρώτο επεισόδιο είχαν προηγηθεί σκηνές όπου η ηρωίδα εμφανίζεται μεταμφιεσμένη, μεταξύ άλλων, ως μωρό και ως σκύλος με εσώρουχα, όμως στο νέο επεισόδιο με τίτλο «America My Dream», η παρουσία της έγινε πιο τολμηρή, με τη Σουίνι να εμφανίζεται χωρίς ρούχα για τις ανάγκες της φωτογράφησης της Κάσι, στην προσπάθειά της να δημιουργήσει νέο υλικό για τον λογαριασμό της στο OnlyFans.

Σε μία από αυτές, εμφανίζεται με γυμνό το στήθος της, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο, έχοντας ως θεματική το μπέιζμπολ, η ηρωίδα ποζάρει φορώντας μόνο καπέλο και αθλητικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, ορισμένοι από τους τηλεθεατές επαίνεσαν τη δέσμευση της Σουίνι στον ρόλο της, όμως άλλοι χαρακτήρισαν τις σκηνές σοκαριστικές και υπερβολικές.

Η ηθοποιός έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι μέσω του ρόλου της έχει αποκτήσει «αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία» και ότι είναι διατεθειμένη «να κάνει ό,τι χρειάζεται» για να αποδώσει την ιστορία της Κάσι. Σε συνέντευξή της το 2023 στο Variety, η Σουίνι είχε αναφέρει ότι ζήτησε από τον δημιουργό της σειράς, Σαμ Λέβινσον, να ενισχύσει την ένταση του χαρακτήρα της, δηλώνοντας: «Δώσε μου περισσότερα. Θα σου δείξω τι μπορώ να κάνω. Υπάρχουν τόσα πολλά σε αυτό το κορίτσι».
Γεωργία Κοτζιά
20 ΣΧΟΛΙΑ

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

