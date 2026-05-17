Καπουτζίδης: Ο Ακύλας ξεκίνησε με όπλο ένα τραγούδι και τη φαντασία του και κατέκτησε την Ελλάδα και τους ξένους

Τις δικές του εμπειρίες και εντυπώσεις από τον τελικό της Eurovision και την παρουσία του Aκύλας μοιράστηκε ο, φτάνοντας με την ελληνική αποστολή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».«Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω. Αξίζαμε και να πάμε λίγο παραπάνω. Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός. Καμιά φορά σου έρχεται μια χαρά που δεν την περιμένεις, όπως πέρυσι που ήμασταν πιο ψηλά από ότι μας λέγανε. Άλλες φορές σου έρχεται μια στενοχώρια γιατί πας για πιο ψηλά, πας λίγο πιο κάτω. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Τι να κάνουμε;» σημείωσε αρχικά και προσέθεσε:«Οι δύο τελευταίες χρονιές που έχω ζήσει στην Eurovision, πέρυσι με την, φέτος με τον, μπορώ να πω ότι είναι οι πιο ωραίες που έχω ζήσει και θα έλεγα ότι τις συγκρίνω με την πρώτη μου το 2013, με τους με τους Cosa Mostra και τον αείμνηστο τον Αγάθωνα. Οπότε είναι μια διετία αυτή η τελευταία που πέρασα πολύ όμορφα και είχα τη χαρά να συναντήσω ανθρώπους που νιώθω ότι δεν ξέρω, θα μου μείνουν για πάντα».Ερωτηθείς για τα σχόλια που μπορεί να ακουστούν για την ελληνική συμμετοχή και επίδοση απάντησε:«Από την εμπειρία που έχω στην ελληνική τηλεόραση μπορεί να δει κανείς τα πάντα. Αυτό το οποίο όμως είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι έτσι και έτσι πρέπει να το καταλάβεις. Μια φορά θα σου έρθουν καλά, μια φορά δε θα σου έρθουν καλά τα πράγματα. Τώρα αυτό πρέπει να έχεις την ψυχραιμία να το δεχτείς. Αν δεν έχεις την ψυχραιμία και σε πιάσουν τα νεύρα σου, δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό»Στη συνέχεια σημείωσε ότι «περιμέναμε να είμαστε και καλύτερο televoting να πάρουμε και επίσης κάποιες επιτροπές από τις οποίες δεν πήραμε κάτι. Αυτό μας ξάφνιασε. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το televoting που πήραμε για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, είναι το καλύτερο που έχουμε πάρει από τότε που ξεκίνησε αυτό το σύστημα με την με τον διαχωρισμό πρώτα επιτροπές, μετά televoting. Είναι δηλαδή ακόμα καλύτερο και από το περσινό. Άρα οκ».«O Aκύλας ξεκίνησε με όπλο ένα τραγούδι και κέρδισε την Ελλάδα και τους ξένους»Κλείνοντας έπλεξε το εγκώμιο του Aκύλα: «Παιδιά είναι πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη. Ένας άνθρωπος ξεκίνησε με όπλο ένα τραγούδι, τη φαντασία του, με κάποιους φίλους του. Έφτιαξε αυτό. Κέρδισε τις καρδιές των Ελλήνων, κέρδισε τον τελικό, πήγε έξω, κέρδισε και τους ξένους. Μας ψήφισαν 27 χώρες στο televoting. Ναι, δεν πήραμε δωδεκάρια και δεκάρια, αλλά μας ψήφισαν 27 χώρες και είναι πια σε μια φάση που μπορεί να πατήσει στα πόδια του. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή στη ζωή ενός καλλιτέχνη, είτε είναι ηθοποιός είτε είναι τραγουδιστής. Όταν καταλαβαίνει ότι μπορώ πια να ζήσω από τη δουλειά μου και νιώθω ότι ο Aκύλας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Θυμάμαι εγώ ότι το ένιωσα αυτό για τον εαυτό μου και νιώθω ότι ο Aκύλας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο».