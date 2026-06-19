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Περιπέτεια για οκτώ Πολωνούς στη Μύκονο, έπιασε φωτιά ιστιοφόρο στο οποίο επέβαιναν
Περιπέτεια για οκτώ Πολωνούς στη Μύκονο, έπιασε φωτιά ιστιοφόρο στο οποίο επέβαιναν
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στη μαρίνα του νέου λιμένα Μυκόνου χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος
Περιπέτεια για οκτώ Πολωνούς νωρίτερα, καθώς πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν, κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στη μαρίνα του νέου λιμένα Μυκόνου χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.
'Αμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία διαπίστωσαν την έκλυση καπνών από το εσωτερικό του σκάφους.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν κυβερνήτες παραπλεόντων σκαφών, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο ιστιοφόρο και χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες, περιορίζοντας τη φωτιά.
Και οι οκτώ επιβαίνοντες του σκάφους αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη στεριά.
Μετά την κατάσβεση, το ιστιοφόρο μεταφέρθηκε με τη συνδρομή του βοηθητικού σκάφους στο ακρομώλιο της μαρίνας, όπου προσέδεσε με ασφάλεια.
Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αερολιμένα Μυκόνου πραγματοποίησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ενεργές εστίες πυρκαγιάς, ενώ καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.
Το Λιμεναρχείο Μυκόνου διενεργεί την προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα. Από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση ούτε τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια γειτονικών σκαφών.
'Αμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία διαπίστωσαν την έκλυση καπνών από το εσωτερικό του σκάφους.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν κυβερνήτες παραπλεόντων σκαφών, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο ιστιοφόρο και χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες, περιορίζοντας τη φωτιά.
Και οι οκτώ επιβαίνοντες του σκάφους αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη στεριά.
Μετά την κατάσβεση, το ιστιοφόρο μεταφέρθηκε με τη συνδρομή του βοηθητικού σκάφους στο ακρομώλιο της μαρίνας, όπου προσέδεσε με ασφάλεια.
Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αερολιμένα Μυκόνου πραγματοποίησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ενεργές εστίες πυρκαγιάς, ενώ καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.
Το Λιμεναρχείο Μυκόνου διενεργεί την προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα. Από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση ούτε τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια γειτονικών σκαφών.
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