Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο Air Force One, δώρο του Κατάρ: Προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα, απείλησε εκ νέου το Ιράν, βίντεο

Τι είναι το «ενδιάμεσο» Air Force One

Αλλά και για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ είχε να πει καλά λόγια: «Ο Μπίμπι Νετανιάχου είναι πολεμιστής-πρωθυπουργός, πρέπει να του αναγνωριστεί αυτό».Το αεροσκάφος, όπως σημειώνει το CNN, προορίζεται να καλύψει το κενό μεταξύ των δύο παλαιών τροποποιημένων Boeing 747-200, τα οποία λειτουργούν ως Air Force One από το 1990, και των δύο νέων αεροσκαφών που τροποποιεί η Boeing και τα οποία θα είναι πλήρως έτοιμα περί το 2029-2030.Το γαλάζιο χρώμα που είχε εμπνευστεί ητη δεκαετία του ‘60 έχει πλέον αντικατασταθεί από το σκούρο μπλε και το λευκό, με την άτρακτο να είναι διακοσμημένη με κόκκινες ρίγες.Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το νέο αεροσκάφος θα ξεκινήσει σύντομα πτητικές δοκιμές πριν την αποδοχή του και την ένταξή του στον στόλο. Οι πτήσεις αυτές έχουν ως στόχο την επαλήθευση του συνόλου των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την ασφαλή μεταφορά του προέδρου.Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο αποτελεί δώρο από το Κατάρ, ήγειρε σημαντικά ηθικά και συνταγματικά ερωτήματα, ιδίως όσον αφορά τα όρια που διέπουν τα δώρα που δέχεται ένας πρόεδρος από ξένες δυνάμεις.Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ είχε εκφράσει την απογοήτευσή του για τις καθυστερήσεις στην κατασκευή των νέων Air Force One», τα οποία δεν είναι πιθανό να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της θητείας του το 2029.