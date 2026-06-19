Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο Air Force One, δώρο του Κατάρ: Προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα, απείλησε εκ νέου το Ιράν, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Air Force One Κατάρ

Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο Air Force One, δώρο του Κατάρ: Προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα, απείλησε εκ νέου το Ιράν, βίντεο

Το αεροσκάφος έχει εγείρει σημαντικά ηθικά και συνταγματικά ερωτήματα για τα δώρα που μπορεί να δέχεται ένας πρόεδρος

Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο Air Force One, δώρο του Κατάρ: Προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα, απείλησε εκ νέου το Ιράν, βίντεο
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Το «ενδιάμεσο» Air Force One, μέχρι να ολοκληρωθούν τα δύο νέα αεροσκάφη του στόλου που μεταφέρει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, παρουσίασε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στην Τουρκία αλλά και στην Κίνα κάποια στιγμή εντός του 2026.

«Κάνουμε πολλά ταξίδια. Θα πάμε στην Τουρκία. Θα επιστρέψουμε, κάποια στιγμή εντός της χρονιάς, στην Κίνα» είπε από την Κοινή Βάση Άντριους του Μέριλαντ, ενώ παρουσίαζε το νέο προεδρικό αεροσκάφος Boeing 747 που του δώρισε το Κατάρ.

Το ταξίδι στην Τουρκία είναι το γνωστό για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου, αλλά η αναφορά στην Κίνα μάλλον ήταν μια έκπληξη: Ο πρόεδρος Σι θα έρθει εδώ τον Σεπτέμβριο αλλά εμείς θα επιστρέψουμε για μια μεγάλη σύνοδο στην Κίνα», είπε σχετικά.

Το νέο αεροσκάφος θα πετάξει πάνω από την Ουάσινγκτον στις 4 Ιουλίου, την ημέρα που οι ΗΠΑ εορτάζεται η ανεξαρτησία, είπε ακόμη ο πρόεδρος που υποσχέθηκε μια εμπειρία πρωτοφανή.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως συνηθίζει, αναφέρθηκε και σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα, όπως το Ιράν. «Πρέπει να συμφωνήσουν, αλλιώς θα κάνουμε πράγματα που δεν θα τους ευχαριστήσουν, αν και δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί», απείλησε για άλλη μια φορά.


Ευχαρίστησε και την Κίνα, λέγοντας ότι «ζήτησα από τον πρόεδρο Σι να μην αναμειχθεί με το Ιράν. Είπε ότι δεν θα το κάνει και πράγματι [δεν το έκανε]. Πολύ καλό αυτό».

Αλλά και για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ είχε να πει καλά λόγια: «Ο Μπίμπι Νετανιάχου είναι πολεμιστής-πρωθυπουργός, πρέπει να του αναγνωριστεί αυτό».


Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο Air Force One, δώρο του Κατάρ: Προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα, απείλησε εκ νέου το Ιράν, βίντεο


Τι είναι το «ενδιάμεσο» Air Force One

Το αεροσκάφος, όπως σημειώνει το CNN, προορίζεται να καλύψει το κενό μεταξύ των δύο παλαιών τροποποιημένων Boeing 747-200, τα οποία λειτουργούν ως Air Force One από το 1990, και των δύο νέων αεροσκαφών που τροποποιεί η Boeing και τα οποία θα είναι πλήρως έτοιμα περί το 2029-2030.

Το γαλάζιο χρώμα που είχε εμπνευστεί η Τζάκλιν Κένεντι τη δεκαετία του ‘60 έχει πλέον αντικατασταθεί από το σκούρο μπλε και το λευκό, με την άτρακτο να είναι διακοσμημένη με κόκκινες ρίγες.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το νέο αεροσκάφος θα ξεκινήσει σύντομα πτητικές δοκιμές πριν την αποδοχή του και την ένταξή του στον στόλο. Οι πτήσεις αυτές έχουν ως στόχο την επαλήθευση του συνόλου των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την ασφαλή μεταφορά του προέδρου.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο αποτελεί δώρο από το Κατάρ, ήγειρε σημαντικά ηθικά και συνταγματικά ερωτήματα, ιδίως όσον αφορά τα όρια που διέπουν τα δώρα που δέχεται ένας πρόεδρος από ξένες δυνάμεις.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ είχε εκφράσει την απογοήτευσή του για τις καθυστερήσεις στην κατασκευή των νέων Air Force One», τα οποία δεν είναι πιθανό να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της θητείας του το 2029.
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