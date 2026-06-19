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Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο Air Force One, δώρο του Κατάρ: Προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα, απείλησε εκ νέου το Ιράν, βίντεο
Το αεροσκάφος έχει εγείρει σημαντικά ηθικά και συνταγματικά ερωτήματα για τα δώρα που μπορεί να δέχεται ένας πρόεδρος
«Κάνουμε πολλά ταξίδια. Θα πάμε στην Τουρκία. Θα επιστρέψουμε, κάποια στιγμή εντός της χρονιάς, στην Κίνα» είπε από την Κοινή Βάση Άντριους του Μέριλαντ, ενώ παρουσίαζε το νέο προεδρικό αεροσκάφος Boeing 747 που του δώρισε το Κατάρ.
President Trump steps off the new Air Force One and is immediately greeted by service members at Joint Base Andrews. pic.twitter.com/3evkCst6Ff— Fox News (@FoxNews) June 19, 2026
NEW AIR FORCE ONE! ✈️🇺🇸 pic.twitter.com/8DcY6ZErsy— The White House (@WhiteHouse) June 19, 2026
Το νέο αεροσκάφος θα πετάξει πάνω από την Ουάσινγκτον στις 4 Ιουλίου, την ημέρα που οι ΗΠΑ εορτάζεται η ανεξαρτησία, είπε ακόμη ο πρόεδρος που υποσχέθηκε μια εμπειρία πρωτοφανή.
President Trump says the new Air Force One will lead a historic flyover above Washington, D.C. on the 4th of July:— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 19, 2026
"This will be a flyover, on July 4th, I think I can say the likes of which we've never seen before." pic.twitter.com/YhnOxzIOda
President Trump unveiled the new Air Force One 747 that was donated by the Qatari government at Joint Base Andrews on Friday.— ABC News (@ABC) June 19, 2026
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Ευχαρίστησε και την Κίνα, λέγοντας ότι «ζήτησα από τον πρόεδρο Σι να μην αναμειχθεί με το Ιράν. Είπε ότι δεν θα το κάνει και πράγματι [δεν το έκανε]. Πολύ καλό αυτό».
The U.S. Air Force has published the first pictures of the VC-25B Bridge, a heavily modified variant of a Boeing 747-8I Business Jet donated to the United States by the Qatari Royal Family for use as Air Force One by President Donald J. Trump, having now arrived for Commissioning… pic.twitter.com/Wc4PR5GBiD— OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2026
Τι είναι το «ενδιάμεσο» Air Force OneΤο αεροσκάφος, όπως σημειώνει το CNN, προορίζεται να καλύψει το κενό μεταξύ των δύο παλαιών τροποποιημένων Boeing 747-200, τα οποία λειτουργούν ως Air Force One από το 1990, και των δύο νέων αεροσκαφών που τροποποιεί η Boeing και τα οποία θα είναι πλήρως έτοιμα περί το 2029-2030.
Το γαλάζιο χρώμα που είχε εμπνευστεί η Τζάκλιν Κένεντι τη δεκαετία του ‘60 έχει πλέον αντικατασταθεί από το σκούρο μπλε και το λευκό, με την άτρακτο να είναι διακοσμημένη με κόκκινες ρίγες.
Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το νέο αεροσκάφος θα ξεκινήσει σύντομα πτητικές δοκιμές πριν την αποδοχή του και την ένταξή του στον στόλο. Οι πτήσεις αυτές έχουν ως στόχο την επαλήθευση του συνόλου των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την ασφαλή μεταφορά του προέδρου.
Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο αποτελεί δώρο από το Κατάρ, ήγειρε σημαντικά ηθικά και συνταγματικά ερωτήματα, ιδίως όσον αφορά τα όρια που διέπουν τα δώρα που δέχεται ένας πρόεδρος από ξένες δυνάμεις.
Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ είχε εκφράσει την απογοήτευσή του για τις καθυστερήσεις στην κατασκευή των νέων Air Force One», τα οποία δεν είναι πιθανό να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της θητείας του το 2029.
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