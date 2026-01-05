Η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας συμπλήρωσαν 30 χρόνια κοινής πορείας: Για πάντα μαζί, γράφουν
Η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας συμπλήρωσαν 30 χρόνια κοινής πορείας: Για πάντα μαζί, γράφουν
Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε αγκαλιασμένο μπροστά σε μια τούρτα γενεθλίων
Τριάντα χρόνια κοινής πορείας συμπλήρωσαν η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας με το ζευγάρι να γιορτάζει το ορόσημο της σχέσης του.
Η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της δημοσίευσαν στους λογαριασμούς που διατηρούν στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ενώ μπροστά τους βρίσκεται μια τούρτα γενεθλίων. «Πέγκυ, Γιώργος, 30 χρόνια μαζί», αναγραφόταν πάνω σε αυτή.
«Μυστικό. Σ' αγαπάω για πάντα. Χρόνια μας πολλά αγαπούλα μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Πέγκυ Ζήνα, ενώ με τη σειρά του, ο Γιώργος Λύρας εξομολογήθηκε: «Για πάντα μαζί με το μικρό μου».
Η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της δημοσίευσαν στους λογαριασμούς που διατηρούν στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ενώ μπροστά τους βρίσκεται μια τούρτα γενεθλίων. «Πέγκυ, Γιώργος, 30 χρόνια μαζί», αναγραφόταν πάνω σε αυτή.
«Μυστικό. Σ' αγαπάω για πάντα. Χρόνια μας πολλά αγαπούλα μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Πέγκυ Ζήνα, ενώ με τη σειρά του, ο Γιώργος Λύρας εξομολογήθηκε: «Για πάντα μαζί με το μικρό μου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα