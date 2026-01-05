Η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας συμπλήρωσαν 30 χρόνια κοινής πορείας: Για πάντα μαζί, γράφουν
GALA
Πέγκυ Ζήνα Γιώργος Λύρας Σχέση

Η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας συμπλήρωσαν 30 χρόνια κοινής πορείας: Για πάντα μαζί, γράφουν

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε αγκαλιασμένο μπροστά σε μια τούρτα γενεθλίων

Η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας συμπλήρωσαν 30 χρόνια κοινής πορείας: Για πάντα μαζί, γράφουν
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τριάντα χρόνια κοινής πορείας συμπλήρωσαν η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας με το ζευγάρι να γιορτάζει το ορόσημο της σχέσης του.

Η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της δημοσίευσαν στους λογαριασμούς που διατηρούν στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ενώ μπροστά τους βρίσκεται μια τούρτα γενεθλίων. «Πέγκυ, Γιώργος, 30 χρόνια μαζί», αναγραφόταν πάνω σε αυτή.

«Μυστικό. Σ' αγαπάω για πάντα. Χρόνια μας πολλά αγαπούλα μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Πέγκυ Ζήνα, ενώ με τη σειρά του, ο Γιώργος Λύρας εξομολογήθηκε: «Για πάντα μαζί με το μικρό μου».


Η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας συμπλήρωσαν 30 χρόνια κοινής πορείας: Για πάντα μαζί, γράφουν
Η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας συμπλήρωσαν 30 χρόνια κοινής πορείας: Για πάντα μαζί, γράφουν
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης