Χριστίνα Βίδου: Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη έγινε με αξιοπρέπεια, εγώ νιώθω ότι πάει διακοπές
«Είναι δυνατόν να μην υπάρχει τρυφερότητα ανάμεσά μας;», αναρωτήθηκε η παρουσιάστρια η οποία αντικατέστησε τη Σία Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ
Με αξιοπρέπεια υποστηρίζει η Χριστίνα Βίδου πως έγινε η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από το ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας πως αισθάνεται σαν η παρουσιάστρια να πηγαίνει διακοπές.
Η Χριστίνα Βίδου, η οποία αντικατέστησε τη Σία Κοσιώνη και το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου παρουσίασε το πρώτο της κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μετά την αποχώρηση, έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και ανέφερε πως σέβεται πολύ την απόφαση της παρουσιάστριας να σταματήσει τη συνεργασία της με το κανάλι, τονίζοντας παράλληλα πως μεταξύ τους υπάρχει μόνο τρυφερότητα.
Με αφορμή μία φωτογραφία που ανέβασε μαζί της, η Χριστίνα Βίδου είπε: «Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη, ήταν μια αποχώρηση με αξιοπρέπεια. Ήταν μια απόφαση και σεβόμαστε πολύ τις αποφάσεις. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ τις αποφάσεις, γιατί έχω πάρει μια τέτοια απόφαση στη ζωή μου, οπότε καταλαβαίνω ακριβώς πώς νιώθει κάποιος. Η Σία σήμερα ηταν εδώ, επομένως δεν νιώσαμε κάποια απουσία. Εγώ νιώθω ότι πάει διακοπές. Έχουμε πολλές φωτογραφίες οι δυο μας, αυτή που ανεβάσαμε ήταν σημερινή».
Για την αγκαλιά των δύο γυναικών στη φωτογραφία, η παρουσιάστρια σχολίασε: «Είναι δυνατόν να μην υπάρχει τρυφερότητα ανάμεσα σε μένα και στη Σία; H Σία ήταν 20 χρόνια εδώ, εγώ 31. Η ζωή έχει τέτοια κύματα, αποχωρήσεις, δεν χάνεσαι με τους ανθρώπους. Ήταν μια συγκινητική μέρα και προχωράμε».
Η Χριστίνα Βίδου έπειτα ανέφερε πως η βασική της δουλειά είναι η παρουσίαση του δελτίου τα Σαββατοκύριακα και όχι καθημερινά: «Εγώ το μόνο που ξέρω να κάνω είναι ενημέρωση και σε αυτό θέλω να σταθούμε. Με εξαίρεση αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν προγραμματισμένο να απουσιάζω, εννοείται ότι θα με βλέπετε τα Σαββατοκύριακα. Το δελτίου του Σαββατοκύριακου είναι η δουλειά μου. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο το πότε ενημερώθηκα ότι θα αναλάβω το καθημερινό. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να σας πούμε ένα ευχαριστώ, και η Σία και εγώ, και όλοι οι υπόλοιποι και προχωράμε μπροστά», είπε.
Απαντώντας σε άλλο σημείο για τα σενάρια που θέλουν τη Σία Κοσιώνη να πηγαίνει σε άλλο κανάλι και σε διαφορετική ζώνη, δήλωσε: «Τη Σία μπορείς να τη δεις σε οποιαδήποτε ζώνη».
