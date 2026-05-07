Στάνλεϊ Τούτσι για τα 21 χρόνια διαφοράς με τη σύζυγό του: Ταιριάξαμε, απλώς λειτούργησε
GALA
Στάνλεϊ Τούτσι Σύζυγος Γάμος

Στάνλεϊ Τούτσι για τα 21 χρόνια διαφοράς με τη σύζυγό του: Ταιριάξαμε, απλώς λειτούργησε

Άλλαξε τη ζωή μου, δήλωσε ο 65χρονος ηθοποιός

Στάνλεϊ Τούτσι για τα 21 χρόνια διαφοράς με τη σύζυγό του: Ταιριάξαμε, απλώς λειτούργησε
2 ΣΧΟΛΙΑ
Για τον γάμο του με την αδερφή της συμπρωταγωνίστριάς του στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada», της Έμιλι Μπλαντ, μίλησε ο Στάνλεϊ Τούτσι.

Αν και ο ηθοποιός δεν περίμενε ότι θα παντρευόταν ξανά μετά την απώλεια της πρώτης του συζύγου, τελικά προχώρησε σε έναν ακόμη γάμο. Παρά τα είκοσι περίπου χρόνια διαφοράς που τον χωρίζουν με τη νυν γυναίκα του, το πράγμα «απλώς λειτούργησε», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τούτσι αναφέρθηκε στη Φελίσιτι  Μπλαντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο podcast της Open Book. Ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την Κάθριν Σπαθ, από το 1995 μέχρι τον θάνατό της από καρκίνο το 2009, τόνισε ότι δεν πίστευε πως θα παντρευόταν ξανά.

«Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα ξαναπαντρευόμουν ποτέ», είπε αρχικά. «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα αποκτούσα ξανά παιδιά. Και όταν τη γνώρισα, κατά κάποιον τρόπο όλα έβγαζαν νόημα, παρότι υπάρχει αυτή η διαφορά ηλικίας των 21 ετών. Και προφανώς γνώριζα την οικογένειά της, ήξερα ότι η αδελφή της ήταν μία από τις καλύτερές μου φίλες. Και απλώς ταιριάξαμε», τόνισε.

Ο Τούτσι και η Μπλαντ γνωρίστηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβαλος φοράει Prada» το 2006. Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά στον γάμο της Έμιλι Μπλαντ με τον Τζον Κρασίνσκι στο σπίτι του Τζορτζ Κλούνεϊ στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, το 2010, και άρχισαν να βγαίνουν λίγο αργότερα, πριν τελικά παντρευτούν μετά από δύο χρόνια.

Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο το 2015 και μια κόρη το 2018. Η Φελίσιτι Μπλαντ είναι επίσης μητριά των τριών παιδιών του Τούτσι από τον προηγούμενο γάμο του. «Είχαμε πολλά κοινά, παρότι δεν είχαμε τίποτα κοινό», είπε εκείνος στη συνέντευξή του. «Και απλώς λειτούργησε. Νομίζω όμως ότι άλλαξε τη ζωή μου, με την έννοια ότι μου έδωσε μια αίσθηση ασφάλειας. Έδωσε στα παιδιά μου μια αίσθηση ασφάλειας. Και είναι διασκεδαστική. Δηλαδή, περνάς ωραία μαζί της», εξήγησε.

Στάνλεϊ Τούτσι για τα 21 χρόνια διαφοράς με τη σύζυγό του: Ταιριάξαμε, απλώς λειτούργησε

Κλείσιμο
Ο Τούτσι συνέχισε επαινώντας την κοσμοθεωρία και την ευφυΐα της συζύγου του. «Είναι απίστευτα θετική, κάτι που εγώ δεν είμαι πάντα. Εννοώ, το μυαλό της είναι απίστευτο. Η ικανότητά της να προσλαμβάνει πληροφορίες, όχι μόνο από ένα βιβλίο, αλλά από τον κόσμο, να τις επεξεργάζεται και να τις μετατρέπει σε κάτι άλλο, είναι απλώς εξαιρετική. Είναι πολύ κουλ», ανέφερε για εκείνη.

Η Φελίσιτι Μπλαντ, η οποία εργάζεται ως μάνατζερ συγγραφέων, έχει επίσης μερίδιο ευθύνης για τη μετάβαση στην καριέρα του Τούτσι από ηθοποιό σε γευσιγνώστη και παρουσιαστή τηλεοπτικών εκπομπών με επίκεντρο το φαγητό, καθώς ήταν εκείνη που τράβηξε ένα βίντεο στο οποίο εκείνος έδειχνε τις ικανότητές του στο bartending στη διάρκεια της πανδημίας, το οποίο έγινε αμέσως viral.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης