Στάνλεϊ Τούτσι για τα 21 χρόνια διαφοράς με τη σύζυγό του: Ταιριάξαμε, απλώς λειτούργησε
Άλλαξε τη ζωή μου, δήλωσε ο 65χρονος ηθοποιός
Για τον γάμο του με την αδερφή της συμπρωταγωνίστριάς του στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada», της Έμιλι Μπλαντ, μίλησε ο Στάνλεϊ Τούτσι.
Αν και ο ηθοποιός δεν περίμενε ότι θα παντρευόταν ξανά μετά την απώλεια της πρώτης του συζύγου, τελικά προχώρησε σε έναν ακόμη γάμο. Παρά τα είκοσι περίπου χρόνια διαφοράς που τον χωρίζουν με τη νυν γυναίκα του, το πράγμα «απλώς λειτούργησε», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Ο Τούτσι αναφέρθηκε στη Φελίσιτι Μπλαντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο podcast της Open Book. Ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την Κάθριν Σπαθ, από το 1995 μέχρι τον θάνατό της από καρκίνο το 2009, τόνισε ότι δεν πίστευε πως θα παντρευόταν ξανά.
«Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα ξαναπαντρευόμουν ποτέ», είπε αρχικά. «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα αποκτούσα ξανά παιδιά. Και όταν τη γνώρισα, κατά κάποιον τρόπο όλα έβγαζαν νόημα, παρότι υπάρχει αυτή η διαφορά ηλικίας των 21 ετών. Και προφανώς γνώριζα την οικογένειά της, ήξερα ότι η αδελφή της ήταν μία από τις καλύτερές μου φίλες. Και απλώς ταιριάξαμε», τόνισε.
Ο Τούτσι και η Μπλαντ γνωρίστηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβαλος φοράει Prada» το 2006. Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά στον γάμο της Έμιλι Μπλαντ με τον Τζον Κρασίνσκι στο σπίτι του Τζορτζ Κλούνεϊ στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, το 2010, και άρχισαν να βγαίνουν λίγο αργότερα, πριν τελικά παντρευτούν μετά από δύο χρόνια.
Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο το 2015 και μια κόρη το 2018. Η Φελίσιτι Μπλαντ είναι επίσης μητριά των τριών παιδιών του Τούτσι από τον προηγούμενο γάμο του. «Είχαμε πολλά κοινά, παρότι δεν είχαμε τίποτα κοινό», είπε εκείνος στη συνέντευξή του. «Και απλώς λειτούργησε. Νομίζω όμως ότι άλλαξε τη ζωή μου, με την έννοια ότι μου έδωσε μια αίσθηση ασφάλειας. Έδωσε στα παιδιά μου μια αίσθηση ασφάλειας. Και είναι διασκεδαστική. Δηλαδή, περνάς ωραία μαζί της», εξήγησε.
Ο Τούτσι συνέχισε επαινώντας την κοσμοθεωρία και την ευφυΐα της συζύγου του. «Είναι απίστευτα θετική, κάτι που εγώ δεν είμαι πάντα. Εννοώ, το μυαλό της είναι απίστευτο. Η ικανότητά της να προσλαμβάνει πληροφορίες, όχι μόνο από ένα βιβλίο, αλλά από τον κόσμο, να τις επεξεργάζεται και να τις μετατρέπει σε κάτι άλλο, είναι απλώς εξαιρετική. Είναι πολύ κουλ», ανέφερε για εκείνη.
Η Φελίσιτι Μπλαντ, η οποία εργάζεται ως μάνατζερ συγγραφέων, έχει επίσης μερίδιο ευθύνης για τη μετάβαση στην καριέρα του Τούτσι από ηθοποιό σε γευσιγνώστη και παρουσιαστή τηλεοπτικών εκπομπών με επίκεντρο το φαγητό, καθώς ήταν εκείνη που τράβηξε ένα βίντεο στο οποίο εκείνος έδειχνε τις ικανότητές του στο bartending στη διάρκεια της πανδημίας, το οποίο έγινε αμέσως viral.
Stanley Tucci got candid about his 21-year age gap with his wife Felicity Blunt: 'We had a lot in common, even though we had nothing in common.' https://t.co/5QpUIscGVa— Entertainment Weekly (@EW) May 7, 2026
