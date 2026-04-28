Στάνλεϊ Τούτσι για τη μάχη με τον καρκίνο: Η σύζυγός μου γέννησε στο νοσοκομείο που νοσηλευόμουν, ήταν απαίσιο για εκείνη
Στάνλεϊ Τούτσι Καρκίνος

Στάνλεϊ Τούτσι για τη μάχη με τον καρκίνο: Η σύζυγός μου γέννησε στο νοσοκομείο που νοσηλευόμουν, ήταν απαίσιο για εκείνη

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε τη θεραπεία που είχε ακολουθήσει φρικτή και ψυχικά τραυματική

Στάνλεϊ Τούτσι για τη μάχη με τον καρκίνο: Η σύζυγός μου γέννησε στο νοσοκομείο που νοσηλευόμουν, ήταν απαίσιο για εκείνη
Στην περίοδο που έδωσε μάχη με τον καρκίνο ανέτρεξε ο Στάνλεϊ Τούτσι, περιγράφοντας πόσο τον καταπόνησε η θεραπεία, αλλά και αποκαλύπτοντας ότι η δεύτερη σύζυγός του γέννησε το μικρότερο παιδί τους στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν εκείνος.

Ο ηθοποιός διαγνώστηκε, όπως και η πρώτη του γυναίκα, με καρκίνο. To 2017 οι γιατροί εντόπισαν όγκο στη βάση της γλώσσας του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Town & Country, χαρακτήρισε τη θεραπεία που ακολούθησε «φρικτή» και «ψυχικά τραυματική», καθώς του ξύπνησε μνήμες από τον θάνατό της, το 2009.

«Δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα μόνος μου, και η Φελίσιτι - είχαμε ένα τρίχρονο παιδί και εκείνη ήταν έτοιμη να γεννήσει. Γέννησε στο ίδιο νοσοκομείο όπου νοσηλευόμουν. Αυτό ήταν απαίσιο για εκείνη», εκμυσητρεύτηκε ο Τούτσι.

Η σύζυγός του, Φελίσιτι, αναφέρθηκε επίσης για τη θεραπεία του για τον καρκίνο, την οποία και η ίδια περιέγραψε ως «αρκετά φρικτή». Μιλώντας στο Bazaar At Work Summit για την αγάπη της ίδιας και του συζύγου της για το φαγητό, είπε: «Ο Σταν είναι το ίδιο, αγαπάει το φαγητό. Είναι γνωστό ότι ο σύζυγός μου πέρασε θεραπεία για καρκίνο και ήταν αρκετά φρικτή. Ήταν καρκίνος στη στοματική κοιλότητα και δεν μπορούσε να πιστέψει ότι δεν μπορούσε καν πραγματικά να μιλήσει. Έπρεπε να έχει σωληνάκι σίτισης».

Μεταξύ άλλων, εξομολογήθηκε ότι για εκείνη ήταν τρομακτικό ο άντρας της να μην μπορεί να φάει.«Είναι εκπληκτικό το πώς, όταν πραγματικά δεν μπορείς να φας, αυτό σε αφήνει έξω από τόσο πολλά πράγματα. Το να τον βλέπω να το ανακτά αυτό, και όταν δεν μπορούσε να γευτεί τίποτα, ήταν πραγματικά τρομακτικό», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: Shutterstock

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

