Στάνλεϊ Τούτσι για τη μάχη με τον καρκίνο: Η σύζυγός μου γέννησε στο νοσοκομείο που νοσηλευόμουν, ήταν απαίσιο για εκείνη
Ο ηθοποιός χαρακτήρισε τη θεραπεία που είχε ακολουθήσει φρικτή και ψυχικά τραυματική
Στην περίοδο που έδωσε μάχη με τον καρκίνο ανέτρεξε ο Στάνλεϊ Τούτσι, περιγράφοντας πόσο τον καταπόνησε η θεραπεία, αλλά και αποκαλύπτοντας ότι η δεύτερη σύζυγός του γέννησε το μικρότερο παιδί τους στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν εκείνος.
Ο ηθοποιός διαγνώστηκε, όπως και η πρώτη του γυναίκα, με καρκίνο. To 2017 οι γιατροί εντόπισαν όγκο στη βάση της γλώσσας του.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Town & Country, χαρακτήρισε τη θεραπεία που ακολούθησε «φρικτή» και «ψυχικά τραυματική», καθώς του ξύπνησε μνήμες από τον θάνατό της, το 2009.
«Δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα μόνος μου, και η Φελίσιτι - είχαμε ένα τρίχρονο παιδί και εκείνη ήταν έτοιμη να γεννήσει. Γέννησε στο ίδιο νοσοκομείο όπου νοσηλευόμουν. Αυτό ήταν απαίσιο για εκείνη», εκμυσητρεύτηκε ο Τούτσι.
Η σύζυγός του, Φελίσιτι, αναφέρθηκε επίσης για τη θεραπεία του για τον καρκίνο, την οποία και η ίδια περιέγραψε ως «αρκετά φρικτή». Μιλώντας στο Bazaar At Work Summit για την αγάπη της ίδιας και του συζύγου της για το φαγητό, είπε: «Ο Σταν είναι το ίδιο, αγαπάει το φαγητό. Είναι γνωστό ότι ο σύζυγός μου πέρασε θεραπεία για καρκίνο και ήταν αρκετά φρικτή. Ήταν καρκίνος στη στοματική κοιλότητα και δεν μπορούσε να πιστέψει ότι δεν μπορούσε καν πραγματικά να μιλήσει. Έπρεπε να έχει σωληνάκι σίτισης».
Μεταξύ άλλων, εξομολογήθηκε ότι για εκείνη ήταν τρομακτικό ο άντρας της να μην μπορεί να φάει.«Είναι εκπληκτικό το πώς, όταν πραγματικά δεν μπορείς να φας, αυτό σε αφήνει έξω από τόσο πολλά πράγματα. Το να τον βλέπω να το ανακτά αυτό, και όταν δεν μπορούσε να γευτεί τίποτα, ήταν πραγματικά τρομακτικό», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Stanley Tucci reveals he has a photo of his late wife Kate meeting his future wife Felicity Blunt at The Devil Wears Prada premiere as he recalls the trauma of his cancer battle eight years after first wife's death from disease https://t.co/RwroHcPg5v— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 27, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα