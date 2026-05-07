Ορθούλα Παπαδάκου: Διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011, τα πρώτα τέσσερα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα

Όπως εξήγησε, το προηγούμενο διάστημα χρειάστηκε να κάνει μία επέμβαση εξαιτίας ενός προβλήματος στο γόνατό της: «Με βλέπετε και κουτσαίνω γιατί έκανα αρθροπλαστική στο γόνατο. Αυτό ήταν φθορά από τον αθλητισμό. Υπέφερε πάρα πολύ τα τελευταία 5 χρόνια. Έχω κάνει ήδη εφτά χειρουργεία σαν αθλήτρια. Σε δυο μήνες πιστεύω θα τρέχω», δήλωσε.



Κλείνοντας, η Ορθούλα Παπαδάκου, με αφορμή τα γενέθλιά της στις 6 Μαΐου, επισήμανε πως δεν αγχώνεται που μεγαλώνει και σημείωσε πως αισθάνεται πολύ πιο νέα απ' όσο είναι: «Δεν με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου. Μπορεί να έγινα 56, που δεν το κρύβω, αλλά πραγματικά νιώθω σαν να είμαι 20 χρονών», ανέφερε.

Το 2011 διαγνώστηκε η Ορθούλα Παπαδάκου με σκλήρυνση κατά πλάκας και όπως ανέφερε, τα πρώτα τέσσερα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα για εκείνη.Η πρώην καλαθοσφαιρίστρια δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 7 Μαΐου πως η διάγνωση έγινε μετά από μία σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε η μητέρα της και παρόλο που αρχικά δεν ήταν εύκολο να το διαχειριστεί, έχει καταφέρει τα τελευταία οχτώ χρόνια της ζωής της να μην χρειάζεται αγωγή. Παράλληλα, στη συνέντευξη που έδωσε, μίλησε και για την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε πριν από λίγο καιρό.Η Ορθούλα Παπαδάκου τόνισε πως τα πηγαίνει πολύ καλά όσον αφορά στην κατάσταση της υγείας της: «Διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011. Τα πρώτα 3-4 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Έκανα μεγάλη αγωγή. Δόξα τω Θεώ τα τελευταία εφτά με οχτώ χρόνια είμαι εκτός αγωγής. Πάω πάρα πολύ καλά. Είχε περάσει μια πολύ βαριά αρρώστια η μάνα μου τότε, και μόλις έγινε καλά, εκδηλώθηκε σε μένα η σκλήρυνση κατά πλάκας», είπε.