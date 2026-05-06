Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Τεντ Τέρνερ

Ted Turner, the billionaire media entrepreneur and philanthropist who launched the 24-hour cable TV news revolution when he founded CNN in 1980, has died. He was 87. https://t.co/CboJPpPBiC pic.twitter.com/DOKk9QM120 — CNN (@CNN) May 6, 2026

Λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από τα 80α γενέθλιά του το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή. Στις αρχές του 2025, ο Τέρνερ νοσηλεύτηκε με μια ήπια μορφή πνευμονίας πριν αναρρώσει σε κέντρο αποκατάστασης.Ο Τέρνερ αφήνει πίσω του πέντε παιδιά, 14 εγγόνια και δύο δισέγγονα.