Σε περιστρεφόμενο σκηνικό ο Ακύλας στη Eurovision: Οι αναφορές στην αρχαιότητα και οι συμβολισμοί στην εμφάνισή του
GALA
Eurovision Eurovision 2026 Ακύλας

Σε περιστρεφόμενο σκηνικό ο Ακύλας στη Eurovision: Οι αναφορές στην αρχαιότητα και οι συμβολισμοί στην εμφάνισή του

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας την Τετάρτη 6 Μαΐου θα πραγματοποιήσει τη δεύτερη πρόβα του στη Βιέννη και κυκλοφόρησαν νέες πληροφορίες για την παρουσία του στον διαγωνισμό

Σε περιστρεφόμενο σκηνικό ο Ακύλας στη Eurovision: Οι αναφορές στην αρχαιότητα και οι συμβολισμοί στην εμφάνισή του
Γεωργία Κοτζιά
49 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγο πριν ο Ακύλας πραγματοποιήσει τη δεύτερη πρόβα του στη σκηνή της Eurovision, κυκλοφόρησαν νέες πληροφορίες για την εμφάνισή του.

Σύμφωνα με το Eurovisionfun, το σκηνικό του τραγουδιστή που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στον διαγωνισμό, θα είναι περιστρεφόμενο και αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς χώρους, σαν δωμάτια, μέσα στα οποία θα κινείται ο Ακύλας, δίνοντας την αίσθηση πως βρίσκεται σε video game.

Κάθε «δωμάτιο» φέρεται πως θα έχει τη δική του θεματική και μέσα από αυτά θα γίνοναι αναφορές στην αρχαιότητα, στα παραδοσιακά ελληνικά σπίτια, ενώ θα υπάρχουν και σύμβολα πλούτου, αναδεικνύοντας το βασικό θέμα του «Ferto» που είναι η υπερκατανάλωση.

Από τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από την πρώτη πρόβα του Ακύλα το Σάββατο 2 Μαΐου, φάνηκε μόνο ο 27χρονος τραγουδιστής να διασχίζει τη σκηνή με ένα πατίνι, ενώ γύρω του διακρίνονταν πορτοκαλί πυροτεχνήματα, στο βασικό χρώμα της εμφάνισής του.

Σε περιστρεφόμενο σκηνικό ο Ακύλας στη Eurovision: Οι αναφορές στην αρχαιότητα και οι συμβολισμοί στην εμφάνισή του
Credits: EBU/Sarah Louise Bennett
Σε περιστρεφόμενο σκηνικό ο Ακύλας στη Eurovision: Οι αναφορές στην αρχαιότητα και οι συμβολισμοί στην εμφάνισή του
Credits: EBU/Corinne Cumming
Σε περιστρεφόμενο σκηνικό ο Ακύλας στη Eurovision: Οι αναφορές στην αρχαιότητα και οι συμβολισμοί στην εμφάνισή του
Credits: EBU/Sarah Louise Bennett


Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό της Eurovision, στην τέταρτη θέση, την Τρίτη 12 Μαΐου.
Γεωργία Κοτζιά
49 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης