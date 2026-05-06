Σε περιστρεφόμενο σκηνικό ο Ακύλας στη Eurovision: Οι αναφορές στην αρχαιότητα και οι συμβολισμοί στην εμφάνισή του
Σε περιστρεφόμενο σκηνικό ο Ακύλας στη Eurovision: Οι αναφορές στην αρχαιότητα και οι συμβολισμοί στην εμφάνισή του
Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας την Τετάρτη 6 Μαΐου θα πραγματοποιήσει τη δεύτερη πρόβα του στη Βιέννη και κυκλοφόρησαν νέες πληροφορίες για την παρουσία του στον διαγωνισμό
Λίγο πριν ο Ακύλας πραγματοποιήσει τη δεύτερη πρόβα του στη σκηνή της Eurovision, κυκλοφόρησαν νέες πληροφορίες για την εμφάνισή του.
Σύμφωνα με το Eurovisionfun, το σκηνικό του τραγουδιστή που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στον διαγωνισμό, θα είναι περιστρεφόμενο και αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς χώρους, σαν δωμάτια, μέσα στα οποία θα κινείται ο Ακύλας, δίνοντας την αίσθηση πως βρίσκεται σε video game.
Κάθε «δωμάτιο» φέρεται πως θα έχει τη δική του θεματική και μέσα από αυτά θα γίνοναι αναφορές στην αρχαιότητα, στα παραδοσιακά ελληνικά σπίτια, ενώ θα υπάρχουν και σύμβολα πλούτου, αναδεικνύοντας το βασικό θέμα του «Ferto» που είναι η υπερκατανάλωση.
Από τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από την πρώτη πρόβα του Ακύλα το Σάββατο 2 Μαΐου, φάνηκε μόνο ο 27χρονος τραγουδιστής να διασχίζει τη σκηνή με ένα πατίνι, ενώ γύρω του διακρίνονταν πορτοκαλί πυροτεχνήματα, στο βασικό χρώμα της εμφάνισής του.
Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό της Eurovision, στην τέταρτη θέση, την Τρίτη 12 Μαΐου.
Σύμφωνα με το Eurovisionfun, το σκηνικό του τραγουδιστή που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στον διαγωνισμό, θα είναι περιστρεφόμενο και αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς χώρους, σαν δωμάτια, μέσα στα οποία θα κινείται ο Ακύλας, δίνοντας την αίσθηση πως βρίσκεται σε video game.
Κάθε «δωμάτιο» φέρεται πως θα έχει τη δική του θεματική και μέσα από αυτά θα γίνοναι αναφορές στην αρχαιότητα, στα παραδοσιακά ελληνικά σπίτια, ενώ θα υπάρχουν και σύμβολα πλούτου, αναδεικνύοντας το βασικό θέμα του «Ferto» που είναι η υπερκατανάλωση.
🇬🇷 More details about Greece’s #Eurovision2026 staging have been revealed!— Eurovisionfun (@eurovisionfn) May 6, 2026
Akylas’ performance of “Ferto” will feature a huge rotating prop with multiple themed rooms inspired by video games. Ancient Greek elements, a humble traditional house, and symbols of wealth will all…
Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό της Eurovision, στην τέταρτη θέση, την Τρίτη 12 Μαΐου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα