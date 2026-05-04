Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας στα στοιχήματα της Eurovision μετά την πρόβα στη σκηνή της Βιέννης
Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας τραγούδησε για πρώτη φορά το «Ferto» στο στάδιο Stadthalle το Σάββατο 2 Μαΐου
Την πρώτη του πρόβα στη σκηνή του σταδίου Stadthalle στη Βιέννη πραγματοποιήσε ο Ακύλας το Σάββατο 2 Μαΐου, η οποία στέφθηκε με επιτυχία και η θέση του στα στοιχήματα της φετινής Eurovision παραμένει σταθερή.
Ο 27χρονος τραγουδιστής, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα με το «Ferto» τις τελευταίες ημέρες έχει σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση, με το ποσοστό που του αποδίδεται για τη νίκη να έχει αυξηθεί στο 16% από το 12%. Η Φινλανδία συνεχίζει να έχει την πρωτιά, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δανία με 10%. Ακολουθεί η Αυστραλία με 9%, ρίχοντας τη Γαλλία στην πέμπτη θέση με 8%. Τη δεκάδα συμπληρώνουν το Ισραήλ με 5%, η Σουηδία, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Ουκρανία, με χαμηλότερα ποσοστά από 3% έως 2%.
Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας και του Ακύλα για τη Eurovision 2026 ήρθαν στη δημοσιότητα την Κυριακή 3 Μαΐου, με τον τραγουδιστή να εμφανίζεται στη σκηνή με πατίνι, με το οποίο διασχίζει τη σκηνή. Στις εικόνες διακρίνονται επίσης πορτοκαλί πυροτεχνήματα, στο βασικό χρώμα της εμφάνισής του. Σε άλλο πιο μακρινό πλάνο, ο τραγουδιστής φαίνεται σε ένα υπερυψωμένο σημείο της σκηνής, με ανοιχτά χέρια.
Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου.
