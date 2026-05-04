Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας στα στοιχήματα της Eurovision μετά την πρόβα στη σκηνή της Βιέννης
GALA
Ακύλας Eurovision Eurovision 2026 Στοιχήματα

Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας στα στοιχήματα της Eurovision μετά την πρόβα στη σκηνή της Βιέννης

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας τραγούδησε για πρώτη φορά το «Ferto» στο στάδιο Stadthalle το Σάββατο 2 Μαΐου

Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας στα στοιχήματα της Eurovision μετά την πρόβα στη σκηνή της Βιέννης
Γεωργία Κοτζιά
22 ΣΧΟΛΙΑ
Την πρώτη του πρόβα στη σκηνή του σταδίου Stadthalle στη Βιέννη πραγματοποιήσε ο Ακύλας το Σάββατο 2 Μαΐου, η οποία στέφθηκε με επιτυχία και η θέση του στα στοιχήματα της φετινής Eurovision παραμένει σταθερή.

Ο 27χρονος τραγουδιστής, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα με το «Ferto» τις τελευταίες ημέρες έχει σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση, με το ποσοστό που του αποδίδεται για τη νίκη να έχει αυξηθεί στο 16% από το 12%. Η Φινλανδία συνεχίζει να έχει την πρωτιά, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δανία με 10%. Ακολουθεί η Αυστραλία με 9%, ρίχοντας τη Γαλλία στην πέμπτη θέση με 8%. Τη δεκάδα συμπληρώνουν το Ισραήλ με 5%, η Σουηδία, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Ουκρανία, με χαμηλότερα ποσοστά από 3% έως 2%.

Δείτε τον πίνακα

Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας στα στοιχήματα της Eurovision μετά την πρόβα στη σκηνή της Βιέννης

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας και του Ακύλα για τη Eurovision 2026 ήρθαν στη δημοσιότητα την Κυριακή 3 Μαΐου, με τον τραγουδιστή να εμφανίζεται στη σκηνή με πατίνι, με το οποίο διασχίζει τη σκηνή. Στις εικόνες διακρίνονται επίσης πορτοκαλί πυροτεχνήματα, στο βασικό χρώμα της εμφάνισής του. Σε άλλο πιο μακρινό πλάνο, ο τραγουδιστής φαίνεται σε ένα υπερυψωμένο σημείο της σκηνής, με ανοιχτά χέρια.

Δείτε τις φωτογραφίες

Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας στα στοιχήματα της Eurovision μετά την πρόβα στη σκηνή της Βιέννης
Credits: EBU/Sarah Louise Bennett
Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας στα στοιχήματα της Eurovision μετά την πρόβα στη σκηνή της Βιέννης
Credits: EBU/Corinne Cumming
Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας στα στοιχήματα της Eurovision μετά την πρόβα στη σκηνή της Βιέννης
Credits: EBU/Sarah Louise Bennett

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου.
Γεωργία Κοτζιά
22 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης