Eurovision 2026: Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα του Ακύλα, με πατίνι στη σκηνή της Βιέννης
Ο Έλληνας εκπρόσωπος πραγματοποίησε την πρώτη του πρόβα στο στάδιο Stadthalle, με την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας και του Ακύλα για τη  Eurovision 2026 ήρθαν στη δημοσιότητα, με τον τραγουδιστή να εμφανίζεται στη σκηνή με πατίνι.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος πραγματοποίησε το Σάββατο 2 Μαΐου την πρώτη τεχνική πρόβα στο στάδιο Stadthalle. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, οι πρώτες εικόνες δίνονται στη δημοσιότητα την επόμενη ημέρα και έτσι την Κυριακή το κοινό απέκτησε μία πρώτη γεύση από την παρουσίαση του «Ferto» που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, όσο ο Ακύλας διασχίζει τη σκηνή με ένα πατίνι, διακρίνονται πορτοκαλί πυροτεχνήματα, στο βασικό χρώμα της εμφάνισής του. Σε άλλο πιο μακρινό πλάνο, ο τραγουδιστής φαίνεται σε ένα υπερυψωμένο σημείο της σκηνής, με ανοιχτά χέρια.

Δείτε τις φωτογραφίες

Credits: EBU/Sarah Louise Bennett
Credits: EBU/Corinne Cumming
Credits: EBU/Sarah Louise Bennett

Όπως έγινε γνωστό μετά την πρώτη πρόβα, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, ο Ακύλας συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης). Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου. Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Σε δηλώσεις που έκανε η Παρθένα Χοροζίδου στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» προχώρησε σε μερικές αποκαλύψεις για τη σκηνική εμφάνιση, απαντώντας μεταξύ άλλων για το εάν θα πλέκει στη σκηνή: «Ήξερα να πλέκω, αλλά το ξέχασα είναι σαν το ποδήλατο όμως. Δεν μπορώ να σας πω αν θα πλέκω, δεν κρατάγαμε τα μυστικά μέχρι τώρα για να σας τα πω τώρα. Είμαστε έτοιμοι νομίζω. Τώρα θέλει χαρά και πολλή συγκέντρωση. Θα είμαστε στη σκηνή χαρακτήρες στα χρώματα του πορτοκαλί. Δεν έχω εμφανιστεί σε σκηνή σε τόσο χιλιάδες κόσμο. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του τραγουδιού θα μας δείτε όλους μαζί στη σκηνή. Θα δείτε κάτι που ο Φωκάς πίστεψε πως μπορώ να το κάνω μόνο εγώ».

Αφού ολοκληρωθεί και η δεύτερη πρόβα της Ελλάδας, ακολουθούν οι πρόβες με τα κοστούμια για τον Α' Ημιτελικό, οι οποίες έχουν οριστεί για τη Δευτέρα 11 Μαΐου, με δύο γενικές πρόβες στις 15:45–18:30 και 21:00–23:45, ενώ την Τρίτη 12 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη dress rehearsal από τις 15:00 έως τις 17:45. Το ίδιο βράδυ, στις 21:00, θα διεξαχθεί ο πρώτος Ημιτελικός της Eurovision, όπου και ο Ακύλας θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
