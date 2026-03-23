Πάνος Καλίδης: Ε όχι και να πάρουμε σοβαρά τη Eurovision
GALA
Ο τραγουδιστής σχολίασε τον διαγωνισμό, σημειώνοντας πως η συμμετοχή του Ακύλα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα φέτος του αρέσει παρόλα αυτά

Γεωργία Κοτζιά
Τη Eurovision σχολίασε ο Πάνος Καλίδης, σημειώνοντας πως δεν μπορεί να την πάρει στα σοβαρά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε αρχικά στη συμμετοχή του Ακύλα με το Ferto και επισήμανε πως του αρέσει και του ταιριάζει για τον διαγωνισμό: «Είναι ένα κομμάτι που είναι πολύ εύηχο. Και είναι και ένα τυπάκι που είναι "μαμούνι". Εμένα μου κάνει για το σόου που λέγεται Eurovision».

Όταν ρωτήθηκε εάν ανήκει στην κατηγορία εκείνων που θεωρούν τη Eurovision «πανηγύρι» ή αν την παίρνει στα σοβαρά, απάντησε χαρακτηριστικά: «Ε όχι να πάρουμε και σοβαρά τη Eurovision. Τι σοβαρά να την πάρεις;  Πες μου τα τελευταία πέντε χρόνια, για παράδειγμα, ποιοι έχουν έρθει πρώτοι και αν έχουν γίνει τα τραγούδια τους παγκόσμια σουξέ».

Δείτε το βίντεο


Στην ίδια συνέντευξη, ο τραγουδιστής έδωσε εξηγήσεις για το περιστατικό όπου είχε βρίσει συνεργάτη του επί σκηνής τον περασμένο Φεβρουάριο: «Στις live εμφανίσεις ενός καλλιτέχνη μπορεί να συμβούν πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι να χαθεί λίγο η ψυχραιμία και να γίνουν τέτοια λάθη, τα οποία καταδικάζω κι εγώ. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, δεν έγινε αιτία να χωρίσουν οι δρόμοι μας», είπε.

Ο Πάνος Καλίδης ρωτήθηκε και για το διαζύγιο του Τριαντάφυλλου, ωστόσο επισήμανε πως δεν γνωρίζει πολλά καθώς δεν έχει στενές επαφές με τον τραγουδιστή: «Με τον Τριαντάφυλλο ήμασταν τρεις μήνες μαζί στο Survivor. Δεν τον ξέρω πολύ προσωπικά. Υπάρχει ένα παιδί. Θα πρέπει να διασφαλιστεί το μέλλον του. Τα οικογενειακά ξεκαθαρίσματα καλό είναι να γίνονται μακριά από τις κάμερες», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής μίλησε για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τη Λεάννα Μάρκογλου, δηλώνοντας πως προσπαθούν και οι δύο να είναι πάντα δίπλα στα παιδιά τους και να είναι καλοί γονείς: «Είμαστε όσο μπορούμε εκεί. Δεν ξέρω αν είμαστε οι καλύτεροι γονείς, θα θέλαμε να είμαστε. Έχουμε όμως και υποχρεώσεις, τις οποίες αν τις αφήσουμε, δεν θα είναι καλύτερο το μέλλον των παιδιών μας, γιατί η καλή επαγγελματική πορεία του γονέα, έχει ως συνέπεια και την καλύτερη ανατροφή του παιδιού. Με την εφηβεία τώρα δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί το παιδί μαθαίνει νέα πράγματα και δεν ξέρει από τι να φυλαχτεί. Αυτό που πρέπει να περάσουμε πρωταρχικά στα παιδιά είναι ότι σε κάθε πρόβλημα, μεγάλο ή μικρό, να μην νιώθουν ευάλωτα να το πουν στους γονείς τους, να μην νιώσουν ότι θα τιμωρηθούν. Να τρέξουν να βρουν καταφύγιο και συμβουλή από τους γονείς», είπε.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

