Έτοιμος ο Ακύλας για την πρώτη πρόβα στη σκηνή της Eurovision, η φωτογραφία που δημοσίευσε από τη Βιέννη
GALA
Ακύλας Eurovision Eurovision 2026 Βιέννη πρόβα

Ο τραγουδιστής ξεκινάει τις πρόβες στο στάδιο της Βιέννης για την εμφάνισή του στον Α' Ημιτελικό στις 12 Μαΐου

Ιωάννα Μαρίνου
Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Βιέννης για να πραγματοποιήσει την πρώτη του τεχνική πρόβα για τη Eurovision 2026, ο Ακύλας δημοσίευσε φωτογραφία με την ομάδα του από την Αυστρία.

Ο τραγουδιστής και η ελληνική αποστολή αναχώρησαν το πρωί της Παρασκευής 1η Μαΐου από το «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τον Ακύλα να οδηγείται στην τελική ευθεία για  Α' Ημιτελικό, στις 12 Μαΐου.

Το πρωί του Σαββάτου, ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια εικόνα από δρόμο της Βιέννης, στην οποία εμφανίζεται με την ομάδα του, μεταξύ των οποίων  ήταν ο Φωκάς Ευαγγελινός, η Παρθένα Χοροζίζου και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που θα βρεθούν μαζί του στη σκηνή: Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Ποζάροντας όλοι μαζί χαμογελαστοί και ενώ φορούσαν το χαρακτηριστικό σκουφάκι του Ακύλα για το «Ferto», ο Ακύλας σημείωσε πάνω στην εικόνα: «Σήμερα είναι η πρώτη πρόβα».

Δείτε την ανάρτησή του

Οι πρόβες για τον Α' Ημιτελικό της Eurovision ξεκινούν στις 2 Μαΐου στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, με τις δύο πρώτες τεχνικές πρόβες να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων. Στο στάδιο, κάθε αποστολή δοκιμάζει για πρώτη φορά τις κάμερες, τα οπτικά εφέ, τη χορογραφία και τον συνολικό τηλεοπτικό σχεδιασμό της εμφάνισης.

Η ελληνική αποστολή θα ανέβει πρώτη φορά στη σκηνή το Σάββατο 2 Μαΐου, από τις 12:45 έως τις 13:15, πραγματοποιώντας το αρχικό τεστ της εμφάνισης, ώστε να αξιολογηθεί η τηλεοπτική της απόδοση και να γίνουν οι πρώτες διορθώσεις. Μετά την ολοκλήρωση της πρόβας, η ομάδα παρακολουθεί την καταγραφή της εμφάνισης στο viewing room και εξετάζει πιθανές αλλαγές σε σκηνοθεσία, κάμερες, οπτικά στοιχεία και κίνηση.

Η δεύτερη πρόβα της Ελλάδας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Μαΐου, από τις 12:20 έως τις 12:45, επίσης χωρίς δημοσιογραφική κάλυψη, με στόχο την τελική βελτίωση των λεπτομερειών πριν από τις ζωντανές εμφανίσεις. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι πρόβες με κοστούμια για τον Α’ Ημιτελικό, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, ενώ την Τρίτη  πραγματοποιείται η τρίτη dress rehearsal από τις 15:00 έως τις 17:45. Το ίδιο βράδυ, στις 21:00, διεξάγεται ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision, όπου η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

Δείτε Επίσης